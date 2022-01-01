Культиваторы электрические
Найдено: 21 товар
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- 10 500 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.5Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 180Ширина обработки, мм: 460
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- 17 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 2Вес, кг: 12Глубина обработки, мм: 230Ширина обработки, мм: 400
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- 7 999 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.75Вес, кг: 7.2Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 320
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- 28 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 2.5Вес, кг: 29Глубина обработки, мм: 280Ширина обработки, мм: 550
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- 11 800 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.5Вес, кг: 10.2Глубина обработки, мм: 205Ширина обработки, мм: 450
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- 16 990 ₽Тип двигателя: бензиновыйМощность, кВт: 1.5Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 400
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- 34 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 2.5Вес, кг: 29Глубина обработки, мм: 280Ширина обработки, мм: 550
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- 7 990 ₽Тип двигателя: электрическийМощность, кВт: 400Вес, кг: 4Глубина обработки, мм: 155Ширина обработки, мм: 190
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- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.95Вес, кг: 14Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 260
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.95Вес, кг: 12.1Глубина обработки, мм: 195Ширина обработки, мм: 260
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.4Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 220Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийВес, кг: 32Глубина обработки, мм: 150Ширина обработки, мм: 450
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.4Вес, кг: 15Глубина обработки, мм: 210Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 0.75Вес, кг: 7.2Глубина обработки, мм: 200Ширина обработки, мм: 320
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.6Вес, кг: 12.05Глубина обработки, мм: 210Ширина обработки, мм: 400
- Нет в наличииТип двигателя: электрическийМощность, кВт: 1.4Вес, кг: 11Глубина обработки, мм: 220Ширина обработки, мм: 400
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить культиваторы электрические в городе Ярославль по цене от 5151 до 34990 рублей. В наличии более 21 наименования. Культиваторы электрические можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.