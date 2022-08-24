Культиватор электрический Зубр ККД-1800

Преимущества

Высокая маневренность

Низкий уровень шума

Защита от случайного старта

Щиток, защищающий оператора от попадания земли

Cамозатачивающиеся фрезы

Складная рукоятка - для удобства хранения

Колеса для транспортировки ЗУБР ККД-1800

Отсутствие токсичных выхлопов

Электрический культиватор ЗУБР ККД-1800 с синхронным двигателем применяется садоводами и огородниками для рыхления и культивации почвы в теплицах и парниках. Имеет фрезы особой формы, которые прекрасно заглубляются в почву и способствуют продвижению агрегата вперед. Транспортировочные колеса облегчают перемещение культиватора.