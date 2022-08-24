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Культиватор электрический Зубр ККД-1800
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы электрические
  • Новинка
Культиватор электрический Зубр ККД-1800
Арт. О00000038659
5.0
1
Культиватор электрический Зубр ККД-1800
Культиватор электрический Зубр ККД-1800
Культиватор электрический Зубр ККД-1800
Культиватор электрический Зубр ККД-1800
Культиватор электрический Зубр ККД-1800
Культиватор электрический Зубр ККД-1800
Культиватор электрический Зубр ККД-1800
  • Новинка
Культиватор электрический Зубр ККД-1800
Культиватор электрический Зубр ККД-1800
Культиватор электрический Зубр ККД-1800
Культиватор электрический Зубр ККД-1800
Культиватор электрический Зубр ККД-1800
Культиватор электрический Зубр ККД-1800
Культиватор электрический Зубр ККД-1800

Культиватор электрический Зубр ККД-1800

Найти аналог
Нет в наличии
5 лет гарантии
Арт. О00000038659
5.0
1

Характеристики

Производитель
Зубр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Сцепление
ременное
Мощность, кВт
1.8
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
5 лет гарантии
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Электрический культиватор ЗУБР ККД-1800 с синхронным двигателем применяется садоводами и огородниками для рыхления и культивации почвы в теплицах и парниках. Имеет фрезы особой формы, которые прекрасно заглубляются в почву и способствуют продвижению агрегата вперед. Транспортировочные колеса облегчают перемещение культиватора.

    Преимущества

    • Высокая маневренность
    • Низкий уровень шума
    • Защита от случайного старта
    • Щиток, защищающий оператора от попадания земли
    • Cамозатачивающиеся фрезы
    • Складная рукоятка - для удобства хранения
    • Колеса для транспортировки ЗУБР ККД-1800
    • Отсутствие токсичных выхлопов