- Новинка
Культиватор электрический Зубр ККД-1800
Арт. О00000038659
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Сцепление
|ременное
|
Мощность, кВт
|1.8
- Электрический культиватор ЗУБР ККД-1800 с синхронным двигателем применяется садоводами и огородниками для рыхления и культивации почвы в теплицах и парниках. Имеет фрезы особой формы, которые прекрасно заглубляются в почву и способствуют продвижению агрегата вперед. Транспортировочные колеса облегчают перемещение культиватора.
Преимущества
- Высокая маневренность
- Низкий уровень шума
- Защита от случайного старта
- Щиток, защищающий оператора от попадания земли
- Cамозатачивающиеся фрезы
- Складная рукоятка - для удобства хранения
- Колеса для транспортировки ЗУБР ККД-1800
- Отсутствие токсичных выхлопов