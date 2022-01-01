Американские культиваторы
Найдено: 2 товара
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- Нет в наличии150 см.куб., 25 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 3.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 360 мм
- Нет в наличии169 см.куб., 90 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 430 мм
Американские культиваторы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 10 481 рубль до 105 990 рублей. В наличии более 3 наименования. Купить Американские культиваторы on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Москва, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ярославль, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром, Александров, Тверь. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.