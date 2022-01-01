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Культиваторы

Американские культиваторы

  • Страна производства: США
Найдено: 2 товара
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  • Культиватор Stiga 360-G
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Stiga 360-G
    150 см.куб., 25 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 3.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 360 мм
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  • Культиватор Husqvarna TR430
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Husqvarna TR430
    169 см.куб., 90 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 430 мм
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Американские культиваторы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 10 481 рубль до 105 990 рублей. В наличии более 3 наименования. Купить Американские культиваторы on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Москва, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ярославль, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром, Александров, Тверь. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.