Легкие культиваторы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 151 рубль до 41 990 рублей. В наличии более 37 наименований. Мотокультиваторы легкого класса подходят для дачи с небольшим обрабатываемым участком земли. Купить недорогой легкий вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.