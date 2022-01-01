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Культиваторы

Легкие культиваторы

  • Класс культиватора: легкий
Найдено: 44 товара
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  • Электрический культиватор Patriot ELEKTRA 1500
    12 940 ₽
    4.5
    Электрический культиватор Patriot ELEKTRA 1500
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 1.5
    Вес, кг: 11
    Глубина обработки, мм: 180
    Ширина обработки, мм: 460
    • Персональная скидка
  • Бензиновый мотокультиватор Champion GC252
    12 900 ₽
    Бензиновый мотокультиватор Champion GC252
    51 см.куб., 15.8 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.9
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 300 мм
  • Культиватор DAEWOO DAT 2000E
    15 990 ₽
    17 990 ₽
    5.0
    Культиватор DAEWOO DAT 2000E
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 2
    Вес, кг: 12
    Глубина обработки, мм: 230
    Ширина обработки, мм: 400
    • -2 000 ₽
    • Персональная скидка
  • Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    14 590 ₽
    Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    15 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.25
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 230 мм
  • Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682
    29 990 ₽
    4.6
    Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682
    98 см.куб., 30 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 3.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 420 мм
    • Персональная скидка
  • Электрический культиватор Champion EC750
    7 999 ₽
    5.0
    Электрический культиватор Champion EC750
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 0.75
    Вес, кг: 7.2
    Глубина обработки, мм: 200
    Ширина обработки, мм: 320
    • Персональная скидка
  • Электрический культиватор DAEWOO DAT2500E
    32 990 ₽
    5.0
    Электрический культиватор DAEWOO DAT2500E
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 2.5
    Вес, кг: 29
    Глубина обработки, мм: 280
    Ширина обработки, мм: 550
    • Персональная скидка
  • Культиватор электрический Greenworks GTL1520 2801207
    16 990 ₽
    5.0
    Культиватор электрический Greenworks GTL1520 2801207
    Тип двигателя: бензиновый
    Мощность, кВт: 1.5
    Вес, кг: 11
    Глубина обработки, мм: 200
    Ширина обработки, мм: 400
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5055R
    33 990 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5055R
    149 см.куб., 30 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 550 мм
    • Персональная скидка
  • Мотокультиватор Сибртех КБС-600
    22 290 ₽
    28 880 ₽
    5.0
    Мотокультиватор Сибртех КБС-600
    139 см.куб., 38.5 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 600 мм
    • -6 590 ₽
  • Электрический культиватор Champion EC 1500
    11 800 ₽
    5.0
    Электрический культиватор Champion EC 1500
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 1.5
    Вес, кг: 10.2
    Глубина обработки, мм: 205
    Ширина обработки, мм: 450
    • Персональная скидка
  • Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
    19 990 ₽
    Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
    электрический, 12 кг
    Тип: электрический
    Количество фрез: 4 шт
    Коробка передач: нет
    Максимальная глубина обработки, мм: 195
    Количество передач: 1 вперед
    • Персональная скидка
  • Культиватор электрический Daewoo DAT 400E
    7 990 ₽
    Культиватор электрический Daewoo DAT 400E
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 400
    Вес, кг: 4
    Глубина обработки, мм: 155
    Ширина обработки, мм: 190
    • Персональная скидка
  • Культиватор аккумуляторный Daewoo DAT 2021Li SET 21В, 20см, аккумулятор и ЗУ в комплекте
    11 990 ₽
    Культиватор аккумуляторный Daewoo DAT 2021Li SET 21В, 20см, аккумулятор и ЗУ в комплекте
    электрический, 4 кг
    Тип: электрический
    Количество фрез: 24 шт
    Максимальная глубина обработки, мм: 155
    Максимальная ширина обработки, мм: 200
    Вес, кг: 4
    • Персональная скидка
  • Мотокультиватор Carver T-300 (3,0л.с.,2-х такт.,шир.26см)
    Нет в наличии
    4.5
    Мотокультиватор Carver T-300 (3,0л.с.,2-х такт.,шир.26см)
    52 см.куб., 12 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 2
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 260 мм
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  • Мотокультиватор Champion ВC4401
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion ВC4401
    140 см.куб., 30 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 380 мм
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  • Мотокультиватор Champion ВC4311
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion ВC4311
    87 см.куб., 31.5 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 2.3
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 430 мм
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  • Культиватор электрический Monferme 27067M
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор электрический Monferme 27067M
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 0.95
    Вес, кг: 14
    Глубина обработки, мм: 200
    Ширина обработки, мм: 260
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  • Мотокультиватор Champion GC252
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion GC252
    51 см.куб., 15.8 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.9
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 300 мм
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  • Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017
    Нет в наличии
    4.0
    Культиватор электрический Greenworks GTL9526 27017
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 0.95
    Вес, кг: 12.1
    Глубина обработки, мм: 195
    Ширина обработки, мм: 260
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  • Культиватор электрический Champion EC1400
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор электрический Champion EC1400
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 1.4
    Вес, кг: 11
    Глубина обработки, мм: 220
    Ширина обработки, мм: 400
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  • Бензиновый культиватор Carver T-350
    Нет в наличии
    5.0
    Бензиновый культиватор Carver T-350
    87 см.куб., 31 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 3
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 430 мм
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  • Культиватор электрический Champion EC750
    Нет в наличии
    3.0
    Культиватор электрический Champion EC750
    Тип двигателя: электрический
    Мощность, кВт: 0.75
    Вес, кг: 7.2
    Глубина обработки, мм: 200
    Ширина обработки, мм: 320
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  • Культиватор Champion GC243
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Champion GC243
    42 см.куб., 18.2 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.7
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 235 мм
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