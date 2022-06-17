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Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0
5.0
2
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0
    Арт. О00000013002
    5.0
    2
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0
      Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0
      Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0
      Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0
      Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0
      Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0
      Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0
      Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0
      Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0

      Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013002
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Ступица
      		круг 25 мм
      Емкость топливного бака, л
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотокультиватор Huter GMC-5.0 70/5/7 имеет одну передачу для движения вперед. Выполняет рыхление почвы, облегчает подготовку грунта перед сезонными посадками. Модель оснащена бензиновым 4-х тактным двигателем мощностью 5 л.с. На рукоятку выведены органы управления, что способствует комфортной работе. Перемещение культиватора от места хранения до участка облегчено благодаря транспортировочному колесу.

        Преимущества

        • Мощный одноцилиндровый двигатель
        • Ширина захвата за один проход составляет 400 мм
        • Изменение глубины обработки почвы
        • Для удобства перемещения устройства предусмотрено транспортировочное колесо