Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0

Преимущества

Мощный одноцилиндровый двигатель

Ширина захвата за один проход составляет 400 мм

Изменение глубины обработки почвы

Для удобства перемещения устройства предусмотрено транспортировочное колесо

Мотокультиватор Huter GMC-5.0 70/5/7 имеет одну передачу для движения вперед. Выполняет рыхление почвы, облегчает подготовку грунта перед сезонными посадками. Модель оснащена бензиновым 4-х тактным двигателем мощностью 5 л.с. На рукоятку выведены органы управления, что способствует комфортной работе. Перемещение культиватора от места хранения до участка облегчено благодаря транспортировочному колесу.