Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0
Арт. О00000013002
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Ступица
|круг 25 мм
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Емкость топливного бака, л
|1.5
- Мотокультиватор Huter GMC-5.0 70/5/7 имеет одну передачу для движения вперед. Выполняет рыхление почвы, облегчает подготовку грунта перед сезонными посадками. Модель оснащена бензиновым 4-х тактным двигателем мощностью 5 л.с. На рукоятку выведены органы управления, что способствует комфортной работе. Перемещение культиватора от места хранения до участка облегчено благодаря транспортировочному колесу.
Преимущества
- Мощный одноцилиндровый двигатель
- Ширина захвата за один проход составляет 400 мм
- Изменение глубины обработки почвы
- Для удобства перемещения устройства предусмотрено транспортировочное колесо