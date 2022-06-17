Культиватор бензиновый Huter GMC-6.8

Преимущества

Двигатель мощностью 6.8 л.с

Ширина культивации 90 см

Элементы управления расположены на рукоятках

Разборная рукоятка и сошник для удобства хранения и перемещения

Щиток для безопасной работы

Возможность регулировки глубины и ширины обработки почвы

Защита от низкого уровня масла

Возможность выбора скорости

Мотокультиватор Huter GMC-6.8 70/5/21 применяется для культивации почвы на дачных участках. Позволяет регулировать ширину и глубину обработки для получения лучших результатов. Имеет 2 передачи - по одной для движения вперед и назад.