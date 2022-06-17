Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6

Преимущества

Мощный одноцилиндровый двигатель

Ширина захвата за один проход составляет 850 мм

Большой топливный бак увеличивает продолжительность рабочего цикла без дозаправки

Реверс способствует маневренности

Цепная передача обеспечивает максимальную надежность

Мотокультиватор Huter GMC-6.5 70/5/6 применяется на садовых участках для перекапывания грунта под сезонную посадку. Укомплектован одноцилиндровым двигателем мощностью 6.5 л.с. Большой топливный бак не нуждается в частой заправке. На рукоятку выведены все рычаги управления, что способствует удобной работе. Задняя скорость позволяет маневрировать на обрабатываемом участке.