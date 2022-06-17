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Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
5.0
2
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
    Арт. О00000012940
    5.0
    2
    Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
    Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
    Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
    Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
    Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
    Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
    Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
    Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
    Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
    Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
    Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
      Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
      Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
      Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
      Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
      Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
      Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
      Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
      Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
      Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
      Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
      Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6

      Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012940
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Ступица
      		круг 25 мм
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мотокультиватор Huter GMC-6.5 70/5/6 применяется на садовых участках для перекапывания грунта под сезонную посадку. Укомплектован одноцилиндровым двигателем мощностью 6.5 л.с. Большой топливный бак не нуждается в частой заправке. На рукоятку выведены все рычаги управления, что способствует удобной работе. Задняя скорость позволяет маневрировать на обрабатываемом участке.

        Преимущества

        • Мощный одноцилиндровый двигатель
        • Ширина захвата за один проход составляет 850 мм
        • Большой топливный бак увеличивает продолжительность рабочего цикла без дозаправки
        • Реверс способствует маневренности
        • Цепная передача обеспечивает максимальную надежность