Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
Арт. О00000012940
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Ступица
|круг 25 мм
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Емкость топливного бака, л
|3.6
- Мотокультиватор Huter GMC-6.5 70/5/6 применяется на садовых участках для перекапывания грунта под сезонную посадку. Укомплектован одноцилиндровым двигателем мощностью 6.5 л.с. Большой топливный бак не нуждается в частой заправке. На рукоятку выведены все рычаги управления, что способствует удобной работе. Задняя скорость позволяет маневрировать на обрабатываемом участке.
Преимущества
- Мощный одноцилиндровый двигатель
- Ширина захвата за один проход составляет 850 мм
- Большой топливный бак увеличивает продолжительность рабочего цикла без дозаправки
- Реверс способствует маневренности
- Цепная передача обеспечивает максимальную надежность