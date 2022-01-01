Мотокультиваторы 6 л.с.
Найдено: 9 товаров
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- Нет в наличии169 см.куб., 57 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 820 мм
- Нет в наличии193 см.куб., 75 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6Тактность двигателя: 4-х тактныйШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии73 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 480 мм
- Нет в наличии169 см.куб., 50 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии55 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии196 см.куб., 52 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
- Нет в наличии46 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
- Нет в наличии190 см.куб., 42 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 600 мм
- Нет в наличии179 см.куб., 53 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6Тактность двигателя: 4-х тактныйШирина обработки: 600 мм
Мотокультиваторы 6 л.с. в интернет-магазине «Бигам» по цене от 23 990 рублей до 47 491 рубль. В наличии более 8 наименований. Купить бензиновый культиватор на 6 лс вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.