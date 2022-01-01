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Культиватор ЗиД МАСТЕР
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Культиваторы бензиновые
    Культиватор ЗиД МАСТЕР
    Арт. X19092226156
    Культиватор ЗиД МАСТЕР
    Культиватор ЗиД МАСТЕР
      Культиватор ЗиД МАСТЕР
      Культиватор ЗиД МАСТЕР

      Культиватор ЗиД МАСТЕР

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092226156

      Характеристики

      Производитель
      		ЗиД
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		1.4
      Объем двигателя, см. куб.
      		190
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензиновый культиватор МАСТЕР ЗиД легкого класса предназначен для рыхления почвы на небольших участках. В наборе прилагаются 2 пары фрез из закаленной стали для обработки даже тяжелых видов земли. Культиватор может также использоваться с различным навесным оборудованием: окучником, полольником, косилкой, щеткой и т.д.

        Преимущества

        • Благодаря малому весу, размеру и возможности легкой частичной разборки мотокультиватор «МАСТЕР» удобен в транспортировке.
        • Защитные боковые диски, 25,5 см
        • Регулируемый руль
        • Удобный запуск с места оператора
        • Средний эксплуатационный расход топлива - 0,8 л/ч
        Фирменный магазин «Бигам» предлагает культиватор ЗиД МАСТЕР купить по низкой цене, а еще масла, средства защиты и другие сопутствующие товары. Вы также можете заказать товар на сайте www.bigam.ru и оформить доставку любым удобным для вас способом.