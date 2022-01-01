Культиватор ЗиД МАСТЕР
Арт. X19092226156
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Емкость топливного бака, л
|1.4
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Объем двигателя, см. куб.
|190
- Бензиновый культиватор МАСТЕР ЗиД легкого класса предназначен для рыхления почвы на небольших участках. В наборе прилагаются 2 пары фрез из закаленной стали для обработки даже тяжелых видов земли. Культиватор может также использоваться с различным навесным оборудованием: окучником, полольником, косилкой, щеткой и т.д.
Преимущества
- Благодаря малому весу, размеру и возможности легкой частичной разборки мотокультиватор «МАСТЕР» удобен в транспортировке.
- Защитные боковые диски, 25,5 см
- Регулируемый руль
- Удобный запуск с места оператора
- Средний эксплуатационный расход топлива - 0,8 л/ч