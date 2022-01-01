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Культиваторы

Культиваторы из Японии

  • Производитель: Echo
Найдено: 1 товар
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  • Культиватор бензиновый Echo TC-210
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор бензиновый Echo TC-210
    21 см.куб., 10 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 210 мм
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Культиваторы из Японии в интернет-магазине «Бигам» по цене от 40 490 рублей до 40 490 рублей. В наличии более 1 наименование. Японские мотокультиваторы с бензиновым двигателем отлично подходят для дачи. Купить дачный культиватор из Японии вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.