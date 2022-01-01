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Культиваторы

Мотокультиваторы российского производства

  • Страна производства: Россия
Найдено: 24 товара
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  • Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682
    29 990 ₽
    4.6
    Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682
    98 см.куб., 30 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 3.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 420 мм
    • Персональная скидка
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150
    23 750 ₽
    24 890 ₽
    5.0
    Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150
    94 см.куб., 37 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 3
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 450 мм
    • -1 140 ₽
    • Персональная скидка
  • Мотокультиватор Нева МК100Р-ZS ZongShen GB210 , 6,5 л.с , реверс
    37 900 ₽
    5.0
    Мотокультиватор Нева МК100Р-ZS ZongShen GB210 , 6,5 л.с , реверс
    45 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 920 мм
  • Машина сельскохозяйственная Huter МК-7000М 70/5/2
    30 890 ₽
    5.0
    Машина сельскохозяйственная Huter МК-7000М 70/5/2
    64 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1000 мм
  • Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
    38 900 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
    196 см.куб., 45 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 670 мм
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737
    48 590 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737
    196 см.куб., 58 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1050 мм
    • Персональная скидка
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170
    Нет в наличии
    3.0
    Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170
    196 см.куб., 53 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 550 мм
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  • Культиватор Нева МК-70-DM163
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Нева МК-70-DM163
    163 см.куб., 47 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 970 мм
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  • Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-168FB MBK0015462
    Нет в наличии
    5.0
    Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-168FB MBK0015462
    196 см.куб., 58 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1050 мм
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  • Мотокультиватор (Briggs&Stratton CR750) Нева МК100Р-B&S
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор (Briggs&Stratton CR750) Нева МК100Р-B&S
    163 см.куб., 45 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 920 мм
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  • Мотокультиватор GMC-1.8 Huter
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор GMC-1.8 Huter
    11 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.25
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 230 мм
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  • Мотокультиватор Forza MK-85F
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Forza MK-85F
    196 см.куб., 52 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
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  • Культиватор Нева МК-200-С 6.0
    Нет в наличии
    4.5
    Культиватор Нева МК-200-С 6.0
    169 см.куб., 65 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5.7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 960 мм
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  • Культиватор НЕВА МК-80-С 5.0
    Нет в наличии
    4.0
    Культиватор НЕВА МК-80-С 5.0
    183 см.куб., 48 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 1000 мм
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  • Культиватор Нева МК200-Б 5.0 RS
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Нева МК200-Б 5.0 RS
    163 см.куб., 65 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1000 мм
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  • Культиватор ЗиД МАСТЕР
    Нет в наличии
    Культиватор ЗиД МАСТЕР
    190 см.куб., 42 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 600 мм
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  • Культиватор НЕВА МК-80-Б 5,0 RS
    Нет в наличии
    4.5
    Культиватор НЕВА МК-80-Б 5,0 RS
    163 см.куб., 50 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1000 мм
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  • Бензиновый культиватор Нева МК-100P Kasei
    Нет в наличии
    5.0
    Бензиновый культиватор Нева МК-100P Kasei
    163 см.куб., 45 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 920 мм
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  • Культиватор Бензиновый Нева МК100Р (Briggs&Stratton RS750)
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Бензиновый Нева МК100Р (Briggs&Stratton RS750)
    45 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 920 мм
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  • Культиватор НЕВА МК-80-Б 5.0 RS
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор НЕВА МК-80-Б 5.0 RS
    163 см.куб., 50 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1000 мм
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  • Культиватор Huter GMC-5.0
    Нет в наличии
    Культиватор Huter GMC-5.0
    150 см.куб., 30 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 400 мм
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  • Культиватор WorkMaster WT-85H HONDA
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор WorkMaster WT-85H HONDA
    55 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
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  • Культиватор Нева МК-80-Б 5.0 Series 750
    Нет в наличии
    4.0
    Культиватор Нева МК-80-Б 5.0 Series 750
    163 см.куб., 50 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1000 мм
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  • Культиватор НЕВА МК-200-Н 5.0
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор НЕВА МК-200-Н 5.0
    163 см.куб., 65 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.9
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 960 мм
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