Мотокультиваторы российского производства
Найдено: 24 товара
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- 29 990 ₽98 см.куб., 30 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 3.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 420 мм
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- 23 750 ₽24 890 ₽94 см.куб., 37 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 3Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 450 мм
- -1 140 ₽
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- 37 900 ₽45 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Число скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 920 мм
- 30 890 ₽64 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 1000 мм
- 38 900 ₽196 см.куб., 45 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 670 мм
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- 48 590 ₽196 см.куб., 58 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 1050 мм
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- Нет в наличии196 см.куб., 53 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 550 мм
- Нет в наличии163 см.куб., 47 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 970 мм
- Нет в наличии196 см.куб., 58 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 1050 мм
- Нет в наличии163 см.куб., 45 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 920 мм
- Нет в наличии11 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- Нет в наличии196 см.куб., 52 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
- Нет в наличии169 см.куб., 65 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5.7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 960 мм
- Нет в наличии183 см.куб., 48 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 1000 мм
- Нет в наличии163 см.куб., 65 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 1000 мм
- Нет в наличии190 см.куб., 42 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 600 мм
- Нет в наличии163 см.куб., 50 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 1000 мм
- Нет в наличии163 см.куб., 45 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 920 мм
- Нет в наличии45 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 920 мм
- Нет в наличии163 см.куб., 50 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 1000 мм
- Нет в наличии150 см.куб., 30 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 400 мм
- Нет в наличии55 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 6.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 850 мм
- Нет в наличии163 см.куб., 50 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 1000 мм
- Нет в наличии163 см.куб., 65 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4.9Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 960 мм
Мотокультиваторы российского производства в интернет-магазине «Бигам» по цене от 19 768 рублей до 38 990 рублей. В наличии более 18 наименований. Отечественные мотокультиваторы как электрические, так и бензиновые приспособлены под суровые русские условия в деревнях и на огородах. Купить культиваторы произведенные в России on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.