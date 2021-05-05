Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682

Преимущества

Прочная и сбалансированная конструкция

Рукоятки регулируются по высоте для удобства пользователя

Ременное сцепление способствует ровному передвижению без рывков

Благодаря транспортировочному колесу культиватор легче перевозить по участку

Защитный кожух ограничивает доступ к вращающимся частям клиноременной передачи и обеспечивает безопасность

Ширина обработки с двумя фрезами - 225 мм, с четырьмя фрезами - 420 мм

Мотокультиватор Мобил К МКМ-МИНИ MBK0016682 предназначен для культивации почвы. Оснащен мощным четырехтактным двигателем, что обеспечивает хорошую производительность. Переднее колесо агрегата имеет два положения: рабочее и транспортное. Наличие сошника помогает регулировать глубину вспашки. Простота управления и небольшой вес мотокультиватора позволяют использовать его даже людям пенсионного возраста.