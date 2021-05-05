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Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682
4.6
18
29 990 ₽
Культиваторы бензиновые
  • Персональная скидка
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682
Арт. О00000027580
4.6
18
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682
  • Персональная скидка
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682
Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682

Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682

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29 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000027580
4.6
18

Характеристики

Производитель
Мобил К
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Емкость топливного бака, л
1.6
Объем двигателя, см. куб.
98
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
29 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Мотокультиватор Мобил К МКМ-МИНИ MBK0016682 предназначен для культивации почвы. Оснащен мощным четырехтактным двигателем, что обеспечивает хорошую производительность. Переднее колесо агрегата имеет два положения: рабочее и транспортное. Наличие сошника помогает регулировать глубину вспашки. Простота управления и небольшой вес мотокультиватора позволяют использовать его даже людям пенсионного возраста.

    Преимущества

    • Прочная и сбалансированная конструкция
    • Рукоятки регулируются по высоте для удобства пользователя
    • Ременное сцепление способствует ровному передвижению без рывков
    • Благодаря транспортировочному колесу культиватор легче перевозить по участку
    • Защитный кожух ограничивает доступ к вращающимся частям клиноременной передачи и обеспечивает безопасность
    • Ширина обработки с двумя фрезами - 225 мм, с четырьмя фрезами - 420 мм