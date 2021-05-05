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Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682
Арт. О00000027580
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Емкость топливного бака, л
|1.6
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Объем двигателя, см. куб.
|98
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- Мотокультиватор Мобил К МКМ-МИНИ MBK0016682 предназначен для культивации почвы. Оснащен мощным четырехтактным двигателем, что обеспечивает хорошую производительность. Переднее колесо агрегата имеет два положения: рабочее и транспортное. Наличие сошника помогает регулировать глубину вспашки. Простота управления и небольшой вес мотокультиватора позволяют использовать его даже людям пенсионного возраста.
Преимущества
- Прочная и сбалансированная конструкция
- Рукоятки регулируются по высоте для удобства пользователя
- Ременное сцепление способствует ровному передвижению без рывков
- Благодаря транспортировочному колесу культиватор легче перевозить по участку
- Защитный кожух ограничивает доступ к вращающимся частям клиноременной передачи и обеспечивает безопасность
- Ширина обработки с двумя фрезами - 225 мм, с четырьмя фрезами - 420 мм