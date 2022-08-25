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Культиватор Champion ВC 4311, бензиновый
Арт. О00000023344
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Емкость топливного бака, л
|1.6
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Объем двигателя, см. куб.
|87
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- Мотокультиватор Champion BC4311 предназначен для рыхления почвы. Уничтожает сорняки и обогащает почву кислородом. Имеет три варианта ширины вспашки: 20, 35 и 43 см. Оснащен мощным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения. Фрезы вращаются со скоростью 180 об/мин. Транспортировочные колеса обеспечивают удобное перемещение агрегата по участку. Топливный бак имеет большую горловину, что облегчает заливку топлива.
Преимущества
- При помощи сошника можно регулировать глубину вспашки
- Большая горловина топливного бака
- Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением