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Культиватор Champion ВC 4311, бензиновый
5.0
1
23 600 ₽
Культиваторы бензиновые
  • Персональная скидка
Культиватор Champion ВC 4311, бензиновый
Арт. О00000023344
5.0
1
Культиватор Champion ВC 4311, бензиновый
Культиватор Champion ВC 4311, бензиновый
Культиватор Champion ВC 4311, бензиновый
Культиватор Champion ВC 4311, бензиновый
  • Персональная скидка
Культиватор Champion ВC 4311, бензиновый
Культиватор Champion ВC 4311, бензиновый
Культиватор Champion ВC 4311, бензиновый
Культиватор Champion ВC 4311, бензиновый

Культиватор Champion ВC 4311, бензиновый

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23 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000023344
5.0
1

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Емкость топливного бака, л
1.6
Объем двигателя, см. куб.
87
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
23 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мотокультиватор Champion BC4311 предназначен для рыхления почвы. Уничтожает сорняки и обогащает почву кислородом. Имеет три варианта ширины вспашки: 20, 35 и 43 см. Оснащен мощным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения. Фрезы вращаются со скоростью 180 об/мин. Транспортировочные колеса обеспечивают удобное перемещение агрегата по участку. Топливный бак имеет большую горловину, что облегчает заливку топлива.

    Преимущества

    • При помощи сошника можно регулировать глубину вспашки
    • Большая горловина топливного бака
    • Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением