Культиватор Champion ВC 4311, бензиновый

Преимущества

При помощи сошника можно регулировать глубину вспашки

Большая горловина топливного бака

Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением

Мотокультиватор Champion BC4311 предназначен для рыхления почвы. Уничтожает сорняки и обогащает почву кислородом. Имеет три варианта ширины вспашки: 20, 35 и 43 см. Оснащен мощным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения. Фрезы вращаются со скоростью 180 об/мин. Транспортировочные колеса обеспечивают удобное перемещение агрегата по участку. Топливный бак имеет большую горловину, что облегчает заливку топлива.