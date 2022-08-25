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Мотокультиватор Champion ВC7712
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Мотокультиватор Champion ВC7712
    Арт. champion_788
    5.0
    1
    Мотокультиватор Champion ВC7712
    Мотокультиватор Champion ВC7712
      Мотокультиватор Champion ВC7712
      Мотокультиватор Champion ВC7712

      Мотокультиватор Champion ВC7712

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_788
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Объем двигателя, см. куб.
      		212
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Культиватор бензиновый Champion ВC 7712 - этот агрегат с бензиновым типом двигателя отлично справится с культивацией, прополкой, окучиванием и другими работами на участке до 20 соток. На мотокультиватор champion установлен двигатель Champion G200F обладающий большим запасом надежности и мощностью 6,5 лошадиных сил. Имеется регулировка оборотов двигателя и система электронного зажигания. Мотор надежно защищен от перегрева воздушным охлаждением. Крепкая рама способна выдержать даже самые большие нагрузки, а тяжелый вес позволяет работать на твердых почвах. Благодаря возможности настройки ширины захвата, мотокультиватор способен эффективно работать на участках различных размеров: от малых до больших. Достаточная маневренность обеспечивается наличием реверса - заднего хода, а так же возможностью настраивать ручку в двух плоскостях. Поэтому, его очень удобно доставать, если он застрянет. Данная модель мотокультиватора элементарна в управлении и будет понятна даже человеку, не разбирающемуся в технике, кстати, как и мотокультиватор целина. Регулирование сцепления и оборотов двигателя производится прямо с места оператора. Начать работу довольно просто, двигатель запускается непринужденно, благодаря системе электронного зажигания. Цепной редуктор является разборным и обслуживаемым, что позволит вам в будущем значительно сэкономить. Выбор навесного и прицепного оборудования данный мотокультиватор имеет разнообразный, поэтому количество выполняемых им функций тоже достаточно широк. Мотокультиватор Champion ВC 7712 позволит вам забыть, что значит работать лопатой.

        Преимущества

        • Ресурс двигателя 2500 моточасов. 
        • Профессиональный четырехтактный двигатель Champion G200F. 
        • Верхнее расположение клапанов. 
        • Кованные фрезы на двойных болтах. 
        • Разборный обслуживаемый редуктор. 
        • Регулировка ручки в двух плоскостях.
        • Простота пуска. 
        • Простота использования. 
        • Малое потребление топлива. 
        • Низкая шумность. 
        • Высокая экологичность. 
        • Менее требователен к обслуживанию. 
        • Низкие затраты на обслуживание. 
        • Долговечность. 
        • Задние двойные транспортировочные колеса. 
        • Легкость пуска. 
        • Экологичность.