Мотокультиватор Champion ВC7712

Культиватор бензиновый Champion ВC 7712 - этот агрегат с бензиновым типом двигателя отлично справится с культивацией, прополкой, окучиванием и другими работами на участке до 20 соток. На мотокультиватор champion установлен двигатель Champion G200F обладающий большим запасом надежности и мощностью 6,5 лошадиных сил. Имеется регулировка оборотов двигателя и система электронного зажигания. Мотор надежно защищен от перегрева воздушным охлаждением. Крепкая рама способна выдержать даже самые большие нагрузки, а тяжелый вес позволяет работать на твердых почвах. Благодаря возможности настройки ширины захвата, мотокультиватор способен эффективно работать на участках различных размеров: от малых до больших. Достаточная маневренность обеспечивается наличием реверса - заднего хода, а так же возможностью настраивать ручку в двух плоскостях. Поэтому, его очень удобно доставать, если он застрянет. Данная модель мотокультиватора элементарна в управлении и будет понятна даже человеку, не разбирающемуся в технике, кстати, как и мотокультиватор целина. Регулирование сцепления и оборотов двигателя производится прямо с места оператора. Начать работу довольно просто, двигатель запускается непринужденно, благодаря системе электронного зажигания. Цепной редуктор является разборным и обслуживаемым, что позволит вам в будущем значительно сэкономить. Выбор навесного и прицепного оборудования данный мотокультиватор имеет разнообразный, поэтому количество выполняемых им функций тоже достаточно широк. Мотокультиватор Champion ВC 7712 позволит вам забыть, что значит работать лопатой.



Преимущества