Мотокультиватор Champion BC8813

Мотоблок бензиновый Champion BC8813 – модель легкого весового уровня для работы на подсобных участках площадью до 20 соток. Мотоблок комплектуется четырёхтактным бензиновым двигателем мощностью 7 лошадиных сил. Двигатель верхнеклапанный с чугунной гильзой цилиндра. Благодаря двухпозиционной воздушной заслонке, мотор хорошо заводится при отрицательных температурах, что позволяет использовать его для уборки снега. На мотоблок установлена шестеренчатая коробка передач с 2мя скоростями вперед и одной назад. На второй скорости мотоблок способен передвигаться со скоростью до 10 км/ч, что делает его пригодным к использованию транспортировочного модуля или тележки. Мотоблок Champion BC8813 комплектуется шестью почвофрезами с общим захватом 85 см., двумя пневмоколесами 4*8, сошником для регулировки глубины вспашки. На ведущем шкиве есть свободный ручей для ременного отбора мощности на активное навесное оборудование, такое как роторный снегоуборщик или косилка. Для предотвращения опрокидывания мотоблока, в передней части предусмотрена откидывающаяся стальная подножка. Мотоблок Champion BC8813 можно использовать с широким спектром навесного и прицепного оборудования, такого как: плуги, окучники, выкапыватели картофеля и многое другое. При работе с тележкой грузоподъемность составляет 300 кг.



Преимущества