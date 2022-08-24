Мотокультиватор Champion BC8813
Арт. champion_3964
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Ступица
|круг 25 мм
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Емкость топливного бака, л
|3.6
- Мотоблок бензиновый Champion BC8813 – модель легкого весового уровня для работы на подсобных участках площадью до 20 соток. Мотоблок комплектуется четырёхтактным бензиновым двигателем мощностью 7 лошадиных сил. Двигатель верхнеклапанный с чугунной гильзой цилиндра. Благодаря двухпозиционной воздушной заслонке, мотор хорошо заводится при отрицательных температурах, что позволяет использовать его для уборки снега. На мотоблок установлена шестеренчатая коробка передач с 2мя скоростями вперед и одной назад. На второй скорости мотоблок способен передвигаться со скоростью до 10 км/ч, что делает его пригодным к использованию транспортировочного модуля или тележки. Мотоблок Champion BC8813 комплектуется шестью почвофрезами с общим захватом 85 см., двумя пневмоколесами 4*8, сошником для регулировки глубины вспашки. На ведущем шкиве есть свободный ручей для ременного отбора мощности на активное навесное оборудование, такое как роторный снегоуборщик или косилка. Для предотвращения опрокидывания мотоблока, в передней части предусмотрена откидывающаяся стальная подножка. Мотоблок Champion BC8813 можно использовать с широким спектром навесного и прицепного оборудования, такого как: плуги, окучники, выкапыватели картофеля и многое другое. При работе с тележкой грузоподъемность составляет 300 кг.
Преимущества
- Двигатель Champion.
- Большая мощность (7 л.с.) .
- Большая регулируемая ширина обработки до 85 см .
- Чугунная гильза цилиндра .
- Верхнее расположение клапанов .
- Коробка передач (2 вперед/1 назад) .
- Пневматические колеса .
- Мощные почвофрезы на болтовых соединениях .
- Вал отбора мощности (для использования насадок) .
- Регулируемый руль.
- Возможность использования тележки (до 300кг) .
- Компактные размеры(для облегчения транспортировки) .
- Широкий спектр навесного оборудования .
- Возможно использовать для : кошения травы, перевозки грузов, для уборки территории :щетка - очиститель, лопата - отвал, роторный снегоуборщик).