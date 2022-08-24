Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мотокультиватор Champion BC8813
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Мотокультиватор Champion BC8813
    Арт. champion_3964
    5.0
    1
    Мотокультиватор Champion BC8813
    Мотокультиватор Champion BC8813
    Мотокультиватор Champion BC8813
    Мотокультиватор Champion BC8813
      Мотокультиватор Champion BC8813
      Мотокультиватор Champion BC8813
      Мотокультиватор Champion BC8813
      Мотокультиватор Champion BC8813

      Мотокультиватор Champion BC8813

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_3964
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Ступица
      		круг 25 мм
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотоблок бензиновый Champion BC8813 – модель легкого весового уровня для работы на подсобных участках площадью до 20 соток. Мотоблок комплектуется четырёхтактным бензиновым двигателем мощностью 7 лошадиных сил. Двигатель верхнеклапанный с чугунной гильзой цилиндра. Благодаря двухпозиционной воздушной заслонке, мотор хорошо заводится при отрицательных температурах, что позволяет использовать его для уборки снега. На мотоблок установлена шестеренчатая коробка передач с 2мя скоростями вперед и одной назад. На второй скорости мотоблок способен передвигаться со скоростью до 10 км/ч, что делает его пригодным к использованию транспортировочного модуля или тележки. Мотоблок Champion BC8813 комплектуется шестью почвофрезами с общим захватом 85 см., двумя пневмоколесами 4*8, сошником для регулировки глубины вспашки. На ведущем шкиве есть свободный ручей для ременного отбора мощности на активное навесное оборудование, такое как роторный снегоуборщик или косилка. Для предотвращения опрокидывания мотоблока, в передней части предусмотрена откидывающаяся стальная подножка. Мотоблок Champion BC8813 можно использовать с широким спектром навесного и прицепного оборудования, такого как: плуги, окучники, выкапыватели картофеля и многое другое. При работе с тележкой грузоподъемность составляет 300 кг.

        Преимущества

        • Двигатель Champion.
        • Большая мощность (7 л.с.) .
        • Большая регулируемая ширина обработки до 85 см .
        • Чугунная гильза цилиндра .
        • Верхнее расположение клапанов .
        • Коробка передач (2 вперед/1 назад) .
        • Пневматические колеса .
        • Мощные почвофрезы на болтовых соединениях .
        • Вал отбора мощности (для использования насадок) .
        • Регулируемый руль.
        • Возможность использования тележки (до 300кг) .
        • Компактные размеры(для облегчения транспортировки) .
        • Широкий спектр навесного оборудования .
        • Возможно использовать для : кошения травы, перевозки грузов, для уборки территории :щетка - очиститель, лопата - отвал, роторный снегоуборщик).