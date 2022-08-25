Мотокультиватор Champion ВC5712

Культиватор бензиновый Champion ВC 5712 – это бензиновый культиватор, который легко и эффективно обработает любую почву, даже цельную. Он приспособлен для обработки большой площади (до 20 соток). Обрабатывать большие площади Champion ВC 5712 может благодаря регулируемой ширине захвата рабочего органа. Культиватор пригоден для вспахивания огорода, очищения от сорняков в междурядьях, вспахивания целины под газон и многих других работ связанных с обработкой земли. Культиватор ВC 5712, оборудован японским двигателем champion, гарантирующим высокое качество и безупречные характеристики в работе изделия. Двигатели champion - это легкий запуск в любую погоду и огромные моторесурс(до 5000 моточасов) Вы усердно работали, но ваш культиватор застрял? Для Champion ВC 5712 это не проблема, он оснащен реверсом (задним ходом) благодаря которому культиватор можно с легкостью достать из почвы. Champion ВC 5712 обладает мощностью 6,5 л.с. , что является отличным показателем. Крепкая раму способна выдержать даже самые максимальные нагрузки. Мотокультиватор Champion ВC 5712 можно оборудовать дополнительным оборудованием, благодаря которому расширится спектр видов работ, которые можно ним выполнить. Так, для увеличения его проходимости можно поставить пневмоколеса.



Преимущества