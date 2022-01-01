Мотокультиваторы 5 л.с.
Найдено: 21 товар
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- 37 900 ₽45 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Число скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 920 мм
- 22 290 ₽28 880 ₽139 см.куб., 38.5 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 600 мм
- -6 590 ₽
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- Нет в наличии169 см.куб., 54 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 600 мм
- Нет в наличии169 см.куб., 53 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 600 мм
- Нет в наличии169 см.куб., 55 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии50 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии163 см.куб., 47 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 970 мм
- Нет в наличии173 см.куб., 40 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 560 мм
- Нет в наличии163 см.куб., 45 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 920 мм
- Нет в наличии183 см.куб., 48 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 1000 мм
- Нет в наличии163 см.куб., 65 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 1000 мм
- Нет в наличии150 см.куб., 50 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 450 мм
- Нет в наличии163 см.куб., 50 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 1000 мм
- Нет в наличии169 см.куб., 55 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 900 мм
- Нет в наличии163 см.куб., 45 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 920 мм
- Нет в наличии45 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 920 мм
- Нет в наличии169 см.куб., 56 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 800 мм
- Нет в наличии163 см.куб., 50 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 1000 мм
- Нет в наличии169 см.куб., 59 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 2 вперед / 1 назадШирина обработки: 800 мм
- Нет в наличии150 см.куб., 30 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 400 мм
- Нет в наличии163 см.куб., 50 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 1000 мм
Мотокультиваторы 5 л.с. в интернет-магазине «Бигам» по цене от 8 670 рублей до 54 990 рублей. В наличии более 21 наименование. Купить культиватор на 5 лс вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.