Мотокультиватор Сибртех КБС-600
Арт. О00000033009
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Ступица
|круг 25 мм
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Емкость топливного бака, л
|1.6
- Культиватор предназначен для обработки почвы: рыхления, боронования, выравнивания, прополки и других работ на приусадебных, огородных и садовых участках.
Преимущества
- Надежный двигатель
- Регулируемый руль
- Удобные рукоятки для комфортной работы
- Специальный щиток для лучшей безопасности
- Удобная транспортировка СИБРТЕХ КБС-600 56400