Мотокультиватор Сибртех КБС-600

Преимущества

Надежный двигатель

Регулируемый руль

Удобные рукоятки для комфортной работы

Специальный щиток для лучшей безопасности

Удобная транспортировка СИБРТЕХ КБС-600 56400

Культиватор предназначен для обработки почвы: рыхления, боронования, выравнивания, прополки и других работ на приусадебных, огородных и садовых участках.