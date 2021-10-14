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Мотокультиватор Сибртех КБС-600
5.0
2
22 290 ₽
28 880 ₽
Культиваторы бензиновые
    Мотокультиватор Сибртех КБС-600
    Арт. О00000033009
    5.0
    2
    Мотокультиватор Сибртех КБС-600
    Мотокультиватор Сибртех КБС-600
    Мотокультиватор Сибртех КБС-600
    Мотокультиватор Сибртех КБС-600
    Мотокультиватор Сибртех КБС-600
    Мотокультиватор Сибртех КБС-600
    Мотокультиватор Сибртех КБС-600
      Мотокультиватор Сибртех КБС-600
      Мотокультиватор Сибртех КБС-600
      Мотокультиватор Сибртех КБС-600
      Мотокультиватор Сибртех КБС-600
      Мотокультиватор Сибртех КБС-600
      Мотокультиватор Сибртех КБС-600
      Мотокультиватор Сибртех КБС-600

      Мотокультиватор Сибртех КБС-600

      • -6 590 ₽
      22 290 ₽
      28 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. О00000033009
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Ступица
      		круг 25 мм
      Емкость топливного бака, л
      		1.6
      Все характеристики
      • -6 590 ₽
      22 290 ₽
      28 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Культиватор предназначен для обработки почвы: рыхления, боронования, выравнивания, прополки и других работ на приусадебных, огородных и садовых участках.

        Преимущества

        • Надежный двигатель
        • Регулируемый руль 
        • Удобные рукоятки для комфортной работы
        • Специальный щиток для лучшей безопасности
        • Удобная транспортировка СИБРТЕХ КБС-600 56400