Культиваторы 2 л.с.
Найдено: 10 товаров
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- 12 900 ₽51 см.куб., 15.8 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.9Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 300 мм
- 14 590 ₽15 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- Нет в наличии52 см.куб., 12 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 2Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 260 мм
- Нет в наличии51 см.куб., 15.8 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.9Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 300 мм
- Нет в наличии42 см.куб., 18.2 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.7Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 235 мм
- Нет в наличии11 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- Нет в наличии11.5 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- Нет в наличии21 см.куб., 10 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 210 мм
- Нет в наличии42 см.куб., 16.8 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.7Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 250 мм
- Нет в наличии15 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
Культиваторы 2 л.с. в интернет-магазине «Бигам» по цене от 9 499 рублей до 9 499 рублей. В наличии более 1 наименование. Купить мотокультиватор 2 лс вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.