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Культиваторы бензиновые

Культиваторы 2 л.с.

  • Мощность, л.с: до 2
Найдено: 10 товаров
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  • Бензиновый мотокультиватор Champion GC252
    12 900 ₽
    Бензиновый мотокультиватор Champion GC252
    51 см.куб., 15.8 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.9
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 300 мм
  • Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    14 590 ₽
    Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    15 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.25
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 230 мм
  • Мотокультиватор Carver T-300 (3,0л.с.,2-х такт.,шир.26см)
    Нет в наличии
    4.5
    Мотокультиватор Carver T-300 (3,0л.с.,2-х такт.,шир.26см)
    52 см.куб., 12 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 2
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 260 мм
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  • Мотокультиватор Champion GC252
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion GC252
    51 см.куб., 15.8 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.9
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 300 мм
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  • Культиватор Champion GC243
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Champion GC243
    42 см.куб., 18.2 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.7
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 235 мм
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  • Мотокультиватор GMC-1.8 Huter
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор GMC-1.8 Huter
    11 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.25
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 230 мм
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  • Мотокультиватор Huter GMC-1.8
    Нет в наличии
    Мотокультиватор Huter GMC-1.8
    11.5 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.25
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 230 мм
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  • Культиватор бензиновый Echo TC-210
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор бензиновый Echo TC-210
    21 см.куб., 10 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 210 мм
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  • Мотокультиватор Champion GC243E
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion GC243E
    42 см.куб., 16.8 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.7
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 250 мм
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  • Культиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    15 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.25
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 230 мм
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Культиваторы 2 л.с. в интернет-магазине «Бигам» по цене от 9 499 рублей до 9 499 рублей. В наличии более 1 наименование. Купить мотокультиватор 2 лс вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.