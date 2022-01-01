Культиваторы бензиновые для дачи
Найдено: 24 товара
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- 12 900 ₽51 см.куб., 15.8 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.9Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 300 мм
- 14 590 ₽15 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- Персональная скидка
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- 25 190 ₽29 990 ₽98 см.куб., 30 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 3.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 420 мм
- -4 800 ₽
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- 29 990 ₽33 990 ₽149 см.куб., 30 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4.7Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 550 мм
- -4 000 ₽
- Персональная скидка
- 22 290 ₽28 880 ₽139 см.куб., 38.5 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 600 мм
- -6 590 ₽
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- Нет в наличии140 см.куб., 30 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 380 мм
- Нет в наличии52 см.куб., 12 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 2Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 260 мм
- Нет в наличии87 см.куб., 31.5 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 2.3Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 430 мм
- Нет в наличии51 см.куб., 15.8 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.9Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 300 мм
- Нет в наличии87 см.куб., 31 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 3Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 430 мм
- Нет в наличии42 см.куб., 18.2 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.7Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 235 мм
- Нет в наличии1 см.куб., 16 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 2.8Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 280 мм
- Нет в наличии93 см.куб., 35 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 430 мм
- Нет в наличии141 см.куб., 28 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 3.3Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 380 мм
- Нет в наличии11 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- Нет в наличии11.5 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- Нет в наличии150 см.куб., 50 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 450 мм
- Нет в наличии21 см.куб., 10 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 210 мм
- Нет в наличии52 см.куб., 15 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 3Тактность двигателя: 2-х тактныйШирина обработки: 290 мм
- Нет в наличии42 см.куб., 16.8 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.7Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 250 мм
- Нет в наличии119 см.куб., 53 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 3.9Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 вперед / 1 назадШирина обработки: 600 мм
- Нет в наличии98 см.куб., 20 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 4Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 460 мм
- Нет в наличии15 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 1.25Тактность двигателя: 2-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 230 мм
- Нет в наличии150 см.куб., 25 кгТип: бензиновыйМощность, л.с: 3.5Тактность двигателя: 4-х тактныйЧисло скоростей: 1 впередШирина обработки: 360 мм
Культиваторы бензиновые для дачи в интернет-магазине «Бигам» по цене от 9 150 рублей до 41 990 рублей. В наличии более 20 наименований. Садовый мотокультиватор, работающий на бензине, идеально подходит для обработки и вспашки земли на даче (или в саду) небольшой площади. Купить недорогой дачный бензокультиватор вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.