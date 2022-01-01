Культиваторы бензиновые для дачи в интернет-магазине «Бигам» по цене от 9 150 рублей до 41 990 рублей. В наличии более 20 наименований. Садовый мотокультиватор, работающий на бензине, идеально подходит для обработки и вспашки земли на даче (или в саду) небольшой площади. Купить недорогой дачный бензокультиватор вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.