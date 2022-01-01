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Культиваторы бензиновые

Культиваторы бензиновые для дачи

  • Класс культиватора: легкий
Найдено: 24 товара
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  • Бензиновый мотокультиватор Champion GC252
    12 900 ₽
    Бензиновый мотокультиватор Champion GC252
    51 см.куб., 15.8 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.9
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 300 мм
  • Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    14 590 ₽
    Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    15 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.25
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 230 мм
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682
    25 190 ₽
    29 990 ₽
    4.6
    Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682
    98 см.куб., 30 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 3.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 420 мм
    • -4 800 ₽
  • Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5055R
    29 990 ₽
    33 990 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5055R
    149 см.куб., 30 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 550 мм
    • -4 000 ₽
    • Персональная скидка
  • Мотокультиватор Сибртех КБС-600
    22 290 ₽
    28 880 ₽
    5.0
    Мотокультиватор Сибртех КБС-600
    139 см.куб., 38.5 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 600 мм
    • -6 590 ₽
  • Мотокультиватор Champion ВC4401
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion ВC4401
    140 см.куб., 30 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 380 мм
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  • Мотокультиватор Carver T-300 (3,0л.с.,2-х такт.,шир.26см)
    Нет в наличии
    4.5
    Мотокультиватор Carver T-300 (3,0л.с.,2-х такт.,шир.26см)
    52 см.куб., 12 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 2
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 260 мм
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  • Мотокультиватор Champion ВC4311
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion ВC4311
    87 см.куб., 31.5 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 2.3
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 430 мм
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  • Мотокультиватор Champion GC252
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion GC252
    51 см.куб., 15.8 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.9
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 300 мм
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  • Бензиновый культиватор Carver T-350
    Нет в наличии
    5.0
    Бензиновый культиватор Carver T-350
    87 см.куб., 31 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 3
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 430 мм
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  • Культиватор Champion GC243
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Champion GC243
    42 см.куб., 18.2 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.7
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 235 мм
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  • Культиватор бензиновый Huter GMC-2.8
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-2.8
    1 см.куб., 16 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 2.8
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 280 мм
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  • Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
    Нет в наличии
    Культиватор Patriot T 5,0/400 F PG Alaska
    93 см.куб., 35 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 430 мм
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  • Мотокультиватор Carver T-400 (4,0л.с.,4-х такт.,шир.38см)
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Carver T-400 (4,0л.с.,4-х такт.,шир.38см)
    141 см.куб., 28 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 3.3
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 380 мм
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  • Мотокультиватор GMC-1.8 Huter
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор GMC-1.8 Huter
    11 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.25
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 230 мм
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  • Мотокультиватор Huter GMC-1.8
    Нет в наличии
    Мотокультиватор Huter GMC-1.8
    11.5 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.25
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 230 мм
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  • Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.0
    150 см.куб., 50 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 450 мм
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  • Культиватор бензиновый Echo TC-210
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор бензиновый Echo TC-210
    21 см.куб., 10 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 210 мм
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  • Бензиновый культиватор Хопер МК-52, 3 л.с.
    Нет в наличии
    5.0
    Бензиновый культиватор Хопер МК-52, 3 л.с.
    52 см.куб., 15 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 3
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Ширина обработки: 290 мм
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  • Мотокультиватор Champion GC243E
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion GC243E
    42 см.куб., 16.8 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.7
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 250 мм
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  • Бензиновый культиватор Pubert Eco Max 45H C2 Honda GX120
    Нет в наличии
    5.0
    Бензиновый культиватор Pubert Eco Max 45H C2 Honda GX120
    119 см.куб., 53 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 3.9
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 600 мм
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  • Культиватор Master-Yard MB 40 R
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Master-Yard MB 40 R
    98 см.куб., 20 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 460 мм
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  • Культиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    15 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.25
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 230 мм
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  • Культиватор Stiga 360-G
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Stiga 360-G
    150 см.куб., 25 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 3.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 360 мм
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