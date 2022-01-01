Бензиновый культиватор – это техника садоводов-любителей и профессионалов. С помощью этого агрегата можно вспахивать почву разной плотности (чернозем, суглинок, целину, песчаную и др.), рабочими элементами выступают фрезы, которые остро заточенными краями врезаются в почву и переворачивают ее или же рыхлят.

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