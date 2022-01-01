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Культиваторы

Культиваторы бензиновые

Найдено: 133 товара
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  • Культиватор Husqvarna TF 230 9673167-01
    36 990 ₽
    49 990 ₽
    4.8
    Культиватор Husqvarna TF 230 9673167-01
    196 см.куб., 67 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 750 мм
    • -13 000 ₽
  • Бензиновый мотокультиватор Champion GC252
    12 900 ₽
    Бензиновый мотокультиватор Champion GC252
    51 см.куб., 15.8 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.9
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 300 мм
  • Бензиновый культиватор Caiman Mokko 40C2
    46 000 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Caiman Mokko 40C2
    80 см.куб., 39 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 550 мм
  • Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    14 590 ₽
    Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    15 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 1.25
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 230 мм
  • Бензиновый культиватор Husqvarna TF 338 9673168-01
    59 990 ₽
    4.4
    Бензиновый культиватор Husqvarna TF 338 9673168-01
    212 см.куб., 93 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.9
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 950 мм
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682
    29 990 ₽
    4.6
    Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-Мини MBK0016682
    98 см.куб., 30 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 3.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 420 мм
    • Персональная скидка
  • Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
    26 990 ₽
    5.0
    Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
    196 см.куб., 51 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
    • Новинка
    • Персональная скидка
  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150
    23 750 ₽
    24 890 ₽
    5.0
    Культиватор бензиновый Зубр МКТ-150
    94 см.куб., 37 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 3
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 450 мм
    • -1 140 ₽
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Caiman Trio 70 C3
    58 000 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Caiman Trio 70 C3
    212 см.куб., 58 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 900 мм
  • Мотокультиватор Нева МК100Р-ZS ZongShen GB210 , 6,5 л.с , реверс
    37 900 ₽
    5.0
    Мотокультиватор Нева МК100Р-ZS ZongShen GB210 , 6,5 л.с , реверс
    45 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 920 мм
  • Бензиновый мотокультиватор Champion BC7712
    29 100 ₽
    5.0
    Бензиновый мотокультиватор Champion BC7712
    196 см.куб., 52.2 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
    • Персональная скидка
  • Культиватор Champion ВC 4311, бензиновый
    23 600 ₽
    5.0
    Культиватор Champion ВC 4311, бензиновый
    87 см.куб., 31.5 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 2.3
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 430 мм
    • Персональная скидка
  • Культиватор Caiman Terro 60H C2
    74 000 ₽
    5.0
    Культиватор Caiman Terro 60H C2
    163 см.куб., 53 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 600 мм
  • Мотокультиватор Сибртех КБС-600
    22 290 ₽
    28 880 ₽
    5.0
    Мотокультиватор Сибртех КБС-600
    139 см.куб., 38.5 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 600 мм
    • -6 590 ₽
  • Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5055R
    33 990 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5055R
    149 см.куб., 30 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4.7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 550 мм
    • Персональная скидка
  • Машина сельскохозяйственная Huter МК-7000М 70/5/2
    30 890 ₽
    5.0
    Машина сельскохозяйственная Huter МК-7000М 70/5/2
    64 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1000 мм
  • Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z
    69 900 ₽
    5.0
    Культиватор бензиновый Rato RG4.5-130Q-Z
    270 см.куб., 110 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 9
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1250 мм
    • Персональная скидка
  • Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z
    89 900 ₽
    5.0
    Культиватор бензиновый Rato RG7.2-130Q-Z
    420 см.куб., 120 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 16
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 2 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1500 мм
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
    42 990 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5560R
    50.3 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 600 мм
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
    38 900 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1 MBK0015456
    196 см.куб., 45 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 670 мм
    • Персональная скидка
  • Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737
    48 590 ₽
    5.0
    Бензиновый культиватор Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737
    196 см.куб., 58 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 1050 мм
    • Персональная скидка
  • Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
    43 890 ₽
    5.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
    212 см.куб., 52 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 890 мм
  • Бензиновый мотокультиватор Stihl MH 560.0 62410113940
    63 990 ₽
    5.0
    Бензиновый мотокультиватор Stihl MH 560.0 62410113940
    149 см.куб., 41 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 3.2
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
  • Мотокультиватор Champion ВC6612H
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion ВC6612H
    163 см.куб., 51 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
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  • Мотокультиватор Champion ВC5712
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion ВC5712
    196 см.куб., 52 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
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  • Культиватор Caiman Eco MAX 60S C2 (Robin-Subaru с реверсом)
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Caiman Eco MAX 60S C2 (Robin-Subaru с реверсом)
    54 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5.7
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Ширина обработки: 900 мм
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  • Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-6.5 70/5/6
    72 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 900 мм
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  • Мотокультиватор Carver T-300 (3,0л.с.,2-х такт.,шир.26см)
    Нет в наличии
    4.5
    Мотокультиватор Carver T-300 (3,0л.с.,2-х такт.,шир.26см)
    52 см.куб., 12 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 2
    Тактность двигателя: 2-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 260 мм
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  • Мотокультиватор Champion ВC6712
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion ВC6712
    196 см.куб., 49 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
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  • Мотокультиватор Champion ВC4401
    Нет в наличии
    5.0
    Мотокультиватор Champion ВC4401
    140 см.куб., 30 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 4
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 380 мм
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  • Культиватор бензиновый MasterYard Compact 65L C
    Нет в наличии
    4.5
    Культиватор бензиновый MasterYard Compact 65L C
    212 см.куб., 55 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед
    Ширина обработки: 600 мм
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  • Культиватор Master-Yard ECO MAX 70R С2
    Нет в наличии
    4.5
    Культиватор Master-Yard ECO MAX 70R С2
    57 кг
    Тип: бензиновый
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 900 мм
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  • Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170
    Нет в наличии
    3.0
    Культиватор бензиновый Зубр МКТ-170
    196 см.куб., 53 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 550 мм
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  • Культиватор Caiman Eco 50S C2
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Caiman Eco 50S C2
    169 см.куб., 54 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 600 мм
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  • Культиватор Caiman ELITE 60S D2
    Нет в наличии
    5.0
    Культиватор Caiman ELITE 60S D2
    169 см.куб., 57 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 820 мм
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  • Бензиновый культиватор Huter GMC-850, 6.5 л.с.
    Нет в наличии
    5.0
    Бензиновый культиватор Huter GMC-850, 6.5 л.с.
    55 кг
    Тип: бензиновый
    Мощность, л.с: 6.5
    Тактность двигателя: 4-х тактный
    Число скоростей: 1 вперед / 1 назад
    Ширина обработки: 850 мм
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить культиваторы бензиновые в городе Ярославль по цене от 1 до 999999 рублей. В наличии более 133 наименований. Культиваторы бензиновые можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.