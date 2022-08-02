Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
Арт. О00000031510
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска, диск
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Вес, кг
|4.6
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Мощность, кВт
|1.2
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Ширина скашивания леской, см
|45
- Электрический триммер Greenworks GST1246 применяется для среза поросли и подравнивания травы. Разборная штанга позволяет перевозить триммер в сложенном виде. В моделе предусмотрено кошение леской, либо металлическим диском. Большой защитный кожух предотвращает вылет на оператора скошенной травы.
Преимущества
- Два режущих инструмента
- Регулируемая площадь скоса
- Автоматическая подача лески
- Тепловая защита
- Кнопка предохранитель для безопасной работы
- Возможность использования насадок: высоторез, шпалерные ножницы, воздуходувка, подрезатель и культиватор (не входят в комплект)
- Наплечный ремень в комплекте способствует снижению утомляемости
- Разборная штанга - удобство транспортировки
- Защитный кожух режущей части
- Энергоэффективный двигатель