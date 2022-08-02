Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт

Преимущества

Два режущих инструмента

Регулируемая площадь скоса

Автоматическая подача лески

Тепловая защита

Кнопка предохранитель для безопасной работы

Возможность использования насадок: высоторез, шпалерные ножницы, воздуходувка, подрезатель и культиватор (не входят в комплект)

Наплечный ремень в комплекте способствует снижению утомляемости

Разборная штанга - удобство транспортировки

Защитный кожух режущей части

Энергоэффективный двигатель

Электрический триммер Greenworks GST1246 применяется для среза поросли и подравнивания травы. Разборная штанга позволяет перевозить триммер в сложенном виде. В моделе предусмотрено кошение леской, либо металлическим диском. Большой защитный кожух предотвращает вылет на оператора скошенной травы.