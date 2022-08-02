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Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
5.0
1
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Электрические триммеры
    Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
    Арт. О00000031510
    5.0
    1
    Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
    Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
    Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
    Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
    Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
    Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
    Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
    Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
    Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
    Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
    Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
    Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
      Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
      Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
      Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
      Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
      Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
      Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
      Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
      Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
      Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
      Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
      Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт
      Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт

      Триммер струнный электрический с мотором Greenworks GST1246, 1200 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031510
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Режущий элемент
      		леска, диск
      Вес, кг
      		4.6
      Мощность, кВт
      		1.2
      Ширина скашивания леской, см
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический триммер Greenworks GST1246 применяется для среза поросли и подравнивания травы. Разборная штанга позволяет перевозить триммер в сложенном виде. В моделе предусмотрено кошение леской, либо металлическим диском. Большой защитный кожух предотвращает вылет на оператора скошенной травы.

        Преимущества

        • Два режущих инструмента
        • Регулируемая площадь скоса
        • Автоматическая подача лески
        • Тепловая защита
        • Кнопка предохранитель для безопасной работы
        • Возможность использования насадок: высоторез, шпалерные ножницы, воздуходувка, подрезатель и культиватор (не входят в комплект)
        • Наплечный ремень в комплекте способствует снижению утомляемости
        • Разборная штанга - удобство транспортировки
        • Защитный кожух режущей части
        • Энергоэффективный двигатель