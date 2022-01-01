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Триммеры

Электрические триммеры

Найдено: 79 товаров
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  • Электрический триммер Makita UR3502
    11 960 ₽
    12 990 ₽
    3.8
    Электрический триммер Makita UR3502
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1К Вт
    Ширина скашивания (леска) 35 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -1 030 ₽
  • Электрический триммер Huter GET 1200SL
    4 941 ₽
    4.2
    Электрический триммер Huter GET 1200SL
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.2К Вт
    Ширина скашивания (леска) 42 см
    Расположение двигателя: верхнее
  • Электрический триммер Makita UR3500
    8 299 ₽
    10 900 ₽
    4.2
    Электрический триммер Makita UR3500
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.7К Вт
    Ширина скашивания (леска) 35 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -2 601 ₽
  • Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
    5 857 ₽
    3.9
    Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.1К Вт
    Ширина скашивания (леска) 43 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
    3 358 ₽
    3.6
    Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.5К Вт
    Ширина скашивания (леска) 28 см
    Расположение двигателя: нижнее
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р
    7 740 ₽
    8 630 ₽
    5.0
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.7К Вт
    Ширина скашивания (леска) 42 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -890 ₽
  • Электрический триммер Makita UR3501
    9 740 ₽
    11 990 ₽
    3.6
    Электрический триммер Makita UR3501
    Режущий элемент: леска
    Мощность 1К Вт
    Ширина скашивания (леска) 35 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -2 250 ₽
  • Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
    5 313 ₽
    3.1
    Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
    Режущий элемент: леска
    Мощность 1К Вт
    Ширина скашивания (леска) 43 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 23 0.600.8C1.H01
    3 540 ₽
    5.0
    Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 23 0.600.8C1.H01
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.28К Вт
    Ширина скашивания (леска) 23 см
    Расположение двигателя: нижнее
  • Электрический триммер Maxcut MCE 127 025300127
    5 765 ₽
    5.0
    Электрический триммер Maxcut MCE 127 025300127
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.25К Вт
    Ширина скашивания (леска) 42 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
    13 990 ₽
    4.7
    Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.54К Вт
    Ширина скашивания (леска) 2 см
    Расположение двигателя: верхнее
  • Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
    7 092 ₽
    8 270 ₽
    4.3
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.4К Вт
    Ширина скашивания (леска) 38 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -1 178 ₽
  • Электрический триммер Maxcut MCE 106
    1 690 ₽
    4.0
    Электрический триммер Maxcut MCE 106
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.3К Вт
    Ширина скашивания (леска) 22 см
    Расположение двигателя: нижнее
  • Электрический триммер Bosch ART 35 0.600.878.М21
    6 990 ₽
    5.0
    Электрический триммер Bosch ART 35 0.600.878.М21
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.6К Вт
    Ширина скашивания (леска) 35 см
    Расположение двигателя: верхнее
  • Электрический триммер Bosch ART 27 06008A5200
    7 070 ₽
    8 990 ₽
    5.0
    Электрический триммер Bosch ART 27 06008A5200
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.45К Вт
    Ширина скашивания (леска) 27 см
    Расположение двигателя: нижнее
    • -1 920 ₽
  • Электрический триммер Redverg RD-EB1600
    10 280 ₽
    5.0
    Электрический триммер Redverg RD-EB1600
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.6К Вт
    Ширина скашивания (леска) 42 см
    Расположение двигателя: верхнее
  • Электрический триммер Maxcut MCE 116
    4 990 ₽
    5 228 ₽
    5.0
    Электрический триммер Maxcut MCE 116
    Режущий элемент: леска
    Мощность 1.15К Вт
    Ширина скашивания (леска) 38 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -238 ₽
    • Персональная скидка
  • Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
    3 990 ₽
    5 190 ₽
    5.0
    Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.5К Вт
    Ширина скашивания (леска) 33 см
    Расположение двигателя: нижнее
    • -1 200 ₽
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148
    6 333 ₽
    5.0
    Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.4К Вт
    Ширина скашивания (леска) 42 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Stihl FSE-52 48160114104
    8 990 ₽
    4.6
    Электрический триммер Stihl FSE-52 48160114104
    Режущий элемент: леска, диск
    Мощность 0.5К Вт
    Ширина скашивания (леска) 40 см
    Расположение двигателя: верхнее
  • Электрический триммер Daewoo DABC 1700E
    9 990 ₽
    10 990 ₽
    5.0
    Электрический триммер Daewoo DABC 1700E
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.65К Вт
    Ширина скашивания (леска) 42 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -1 000 ₽
  • Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка+диск, разборная штанга
    7 000 ₽
    7 880 ₽
    5.0
    Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка+диск, разборная штанга
    Режущий элемент: леска
    Мощность 1.2К Вт
    Ширина скашивания (леска) 38 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -880 ₽
    • Новинка
    • Персональная скидка
  • Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
    7 450 ₽
    8 800 ₽
    5.0
    Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.4К Вт
    Ширина скашивания (леска) 42 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -1 350 ₽
    • Новинка
    • Персональная скидка
  • Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
    1 899 ₽
    2 690 ₽
    3.0
    Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.28К Вт
    Ширина скашивания (леска) 30 см
    Расположение двигателя: нижнее
    • -791 ₽
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить электрические триммеры в городе Ярославль по цене от 1157 до 16990 рублей. В наличии более 79 наименований. Электрические триммеры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
13 990 ₽
Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
5 313 ₽
Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
3 358 ₽
Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
Электрический триммер Huter GET 1200SL
4 941 ₽
Электрический триммер Huter GET 1200SL
Электрический триммер Maxcut MCE 127 025300127
5 765 ₽
Электрический триммер Maxcut MCE 127 025300127
Триммер садовый (от электропитания) Maxcut MCE 116
4 990 ₽
Триммер садовый (от электропитания) Maxcut MCE 116
Электротриммер Maxcut MCE 106
1 690 ₽
Электротриммер Maxcut MCE 106
Триммер Maxcut MCE 148 025300148
6 333 ₽
Триммер Maxcut MCE 148 025300148
Электрический триммер Huter GET-1700B 70/1/8
12 190 ₽
Электрический триммер Huter GET-1700B 70/1/8
Газонокосилка Сибртех L1200 96607
6 990 ₽
Газонокосилка Сибртех L1200 96607
Триммер садовый Al-Ko GT 2025 EasyFlex 113633
10 990 ₽
Триммер садовый Al-Ko GT 2025 EasyFlex 113633
Электрический триммер Bosch ART 27 06008A5200
7 070 ₽
Электрический триммер Bosch ART 27 06008A5200
Электрический триммер Redverg RD-EB1600
10 280 ₽
Электрический триммер Redverg RD-EB1600
Триммер электрический Greenworks GST5033, 500 Вт
3 990 ₽
Триммер электрический Greenworks GST5033, 500 Вт
Аккумуляторный садовый триммер Zitrek DEKO DKTR21, 2х2.0 Ач 063-4239
4 590 ₽
Аккумуляторный садовый триммер Zitrek DEKO DKTR21, 2х2.0 Ач 063-4239
Электрокоса Kolner KET 1000
4 986 ₽
Электрокоса Kolner KET 1000
Электрокоса Makita UR3500
8 299 ₽
Электрокоса Makita UR3500
Электрический триммер Makita UR3501
9 740 ₽
Электрический триммер Makita UR3501
Электрический триммер Makita UR3502
11 960 ₽
Электрический триммер Makita UR3502
Электрокоса Stihl FSE-52 48160114104
8 990 ₽
Электрокоса Stihl FSE-52 48160114104
Бензиновый триммер Stiga SBC 253 D
16 990 ₽
Бензиновый триммер Stiga SBC 253 D
Триммер Stihl FSA 57 SET 45220115748, АКБ, li-ion
28 990 ₽
Триммер Stihl FSA 57 SET 45220115748, АКБ, li-ion
Электрокоса Ставр ТЭ-1700Р
7 740 ₽
Электрокоса Ставр ТЭ-1700Р
Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
7 092 ₽
Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
Триммер садовый (от аккумулятора) DeWalt FLEXVOLT DCM571N
22 205 ₽
Триммер садовый (от аккумулятора) DeWalt FLEXVOLT DCM571N
Триммер электрический садовый Denzel TE-650
3 810 ₽
Триммер электрический садовый Denzel TE-650
Триммер садовый электрический Denzel TE-1400
7 450 ₽
Триммер садовый электрический Denzel TE-1400
Триммер садовый электрический Denzel TE-1200
7 000 ₽
Триммер садовый электрический Denzel TE-1200
Электрический триммер Bosch ART 37 0.600.878.M20
9 170 ₽
Электрический триммер Bosch ART 37 0.600.878.M20
Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111
11 990 ₽
Электрический триммер Stihl FSE 60 48090114111
Триммер садовый Stihl FSE 81 48090114119
16 990 ₽
Триммер садовый Stihl FSE 81 48090114119
Электрический триммер Patriot ЕТ 1255 250304410
6 990 ₽
Электрический триммер Patriot ЕТ 1255 250304410
Триммер Black+Dacker ST5530CM-QS
5 851 ₽
Триммер Black+Dacker ST5530CM-QS
Триммер Stiga SB 1000J 291851102/14
13 790 ₽
Триммер Stiga SB 1000J 291851102/14
Триммер садовый Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00
3 399 ₽
Триммер садовый Bosch EasyGrassCut 26 0.600.8C1.J00
Электрический триммер садовый Champion ET1004А
7 490 ₽
Электрический триммер садовый Champion ET1004А
Триммер садовый электрический Denzel TE-350
1 880 ₽
Триммер садовый электрический Denzel TE-350
Электрокоса Kolner KET 300
2 358 ₽
Электрокоса Kolner KET 300
Триммер садовый струнный электрический с мотором Greenworks GST1246
7 999 ₽
Триммер садовый струнный электрический с мотором Greenworks GST1246
Триммер садовый электрический струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт
5 100 ₽
Триммер садовый электрический струнный делюкс Greenworks GST5033M, 500 Вт