Электрический триммер – это агрегат, предназначенный для обработки газона и покоса травы на участках разного размера. Позволяет придать аккуратный, ухоженный вид территории в области клумб, скамеек, рядом с деревьями. Работает от электросети.

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