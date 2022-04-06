Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга

Преимущества

Катушка-полуавтомат и трехлопастной нож

Высокую частоту вращения режущей головки обеспечивает электродвигатель мощностью 1400 Вт

Воздушное охлаждение - для стабильной работы DENZEL TE-1400 96612

Велосипедная рукоятка - для полного контроля

Электрический триммер DENZEL TE-1400 96612 предназначен для скашивания травы и кустарника. Отлично справляется со своей задачей в труднодоступных местах.