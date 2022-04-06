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Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
5.0
1
7 500 ₽
8 800 ₽
Электрические триммеры
  • Новинка
  • Персональная скидка
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Арт. О00000041112
5.0
1
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
  • Новинка
  • Персональная скидка
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга

Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга

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  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000041112
5.0
1

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
6
Мощность, кВт
1.4
Ширина скашивания леской, см
42
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 300 ₽
7 500 ₽
8 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический триммер DENZEL TE-1400 96612 предназначен для скашивания травы и кустарника. Отлично справляется со своей задачей в труднодоступных местах.

    Преимущества

    • Катушка-полуавтомат и трехлопастной нож
    • Высокую частоту вращения режущей головки обеспечивает электродвигатель мощностью 1400 Вт
    • Воздушное охлаждение - для стабильной работы DENZEL TE-1400 96612
    • Велосипедная рукоятка - для полного контроля