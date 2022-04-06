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Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Арт. О00000041112
- Новинка
- Персональная скидка
Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
Арт. О00000041112
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Режущий элемент
|леска, нож
|
Вес, кг
|6
|
Мощность, кВт
|1.4
|
Ширина скашивания леской, см
|42
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- Электрический триммер DENZEL TE-1400 96612 предназначен для скашивания травы и кустарника. Отлично справляется со своей задачей в труднодоступных местах.
Преимущества
- Катушка-полуавтомат и трехлопастной нож
- Высокую частоту вращения режущей головки обеспечивает электродвигатель мощностью 1400 Вт
- Воздушное охлаждение - для стабильной работы DENZEL TE-1400 96612
- Велосипедная рукоятка - для полного контроля