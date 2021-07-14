Косите вы высокую траву или только подравниваете кромки после газонокосилки, триммер облегчит уход за участком. Но просто прийти в магазин с запросом «Мне нужна мотокоса» не выйдет, ведь их разнообразие способно обескуражить дачника, не погруженного в тему. Мы расскажем, какие триммеры самые бесшумные и легкие, какими моделями нельзя косить мокрую траву и как рукоятка косы влияет на эффективность обработки. А для второй половины статьи наши эксперты подготовили рейтинг триммеров за 2021 год. В него вошли лучшие образцы бензиновых, электрических и аккумуляторных мотокос.

Виды триммеров

Несмотря на засилье в сети различных рейтингов а-ля «Топ 10 самых лучших дачных триммеров для травы», авторы таких статьей не удосуживаются на должном уровне погрузить читателя в тонкости выбора садового инструмента. Если информация о ключевых различиях и приводится, то только самая основная и очевидная, без деталей. Перед началом рейтинга мы рассмотрим особенности всех разновидностей переносных триммеров для травы, их сильные и слабые стороны.

Очевидная разница между типами мотокос заключается в источнике питания. Электрический триммер работает от сети, аккумуляторный – от батарейного блока, бензиновый – от смеси бензина и масла. В то же время, это отличие ограничивает сферу эксплуатации: в действительности, оно влияет на работу триммера для травы более глубинно, чем может показаться.

Электрические

Если вы являетесь дачником или гордым владельцем частного жилища, и у вас нет проблем со стабильностью электросети, вопрос, какой триммер для дома лучше, можно считать закрытым. Электрокоса – это хорошее решение для пользователей, которые хотят ухаживать за газонами и огородами, минимально отвлекаясь на обслуживание.





Плюсы Минусы Нет необходимости подготавливать топливную смесь. Электрический триммер немобильный: движение ограничивает электрокабель, который также можно повредить при неаккуратном использовании. Низкие показатели шума и вибрации. Для работы необходимо докупить удлинитель. Экологически чистый мотор: вредные выхлопы отсутствуют. Электрические триммеры для травы с нижним расположением двигателя нельзя использовать во влажной среде. Легкий запуск двигателя: чтобы начать работу, достаточно нажатия одной кнопки. Ограниченная рабочая область: триммер не получится использовать вдали от электросети. Для работы на участках с проблемным питанием также лучшим решением будет отдать предпочтение бензотриммерам. Малый вес электрического триммера: продолжительное время срезать траву смогут даже физически неподготовленные дачники. Мощность электрических триммеров не ориентирована на профессиональные работы. Большинство моделей не справляются с густой травой. Продолжительная работа без перерывов снизит долговечность устройства. Простое техническое обслуживание электрического триммера.

Бензиновые

Косы с двигателями внутреннего сгорания распространены в бытовой и профессиональной сферах. Применяются в сельском хозяйстве, коммунальными службами, в обслуживании садово-парковых участков. Бензокосы для травы станут лучшим ответом на вопрос, какой триммер надежнее. Стоит учитывать, что они более громоздкие, чем электрические, а также сложнее устроены.





Плюсы Минусы Высокая мощность: триммер для высокой травы способен работать с плотной растительностью. Большой вес агрегата: триммеры имеют внушительную массу, из-за чего работать с ними на протяжении длительного времени достаточно некомфортно. Автономность: возможно использование на открытой местности, в отдалении от источников электричества. Бензиновые триммеры отличаются сложной конструкцией. За счет нее техническое обслуживание в бытовых условиях усложнено. Сфера эксплуатации: большинство бензиновых триммеров для травы поддерживают установку металлических ножей и пильных дисков. Необходимость вручную подготавливать топливную смесь для двухтактных двигателей. Соотношение бензина и масла должно быть выверено в правильно пропорции, иначе мотор быстрее износится. Производительность: бензиновый триммер рассчитан на долгую непрерывную эксплуатацию. За счет этого моторизованные косы применяются профессионалами. Высокие показатели шума и вибрации. Особенно заметно при работе с мощными бензиновыми триммерами. Двигатели внутреннего сгорания (в большей степени двухтактные) в процессе работы выбрасывают токсичный выхлоп.

Аккумуляторные

Если верить отзывам покупателей, это лучший бытовой триммер для применения в паре с газонокосилкой. Он хорошо справляется с подравниванием кромок, а также кошением труднодоступных участков, добраться до которых не представляется возможным для массивных бензотриммеров и колесных косилок. В то же время, применять аккумуляторный триммер для травы как самостоятельный садовый инструмент для регулярных работ – сомнительное решение.





Плюсы Минусы Мобильность: провода не стесняют косильщика, поэтому передвигаться по участку крайне комфортно. Производительность: мотокосы с батареей не рассчитаны на выполнение сложных работ. Немногие справятся с плотной и высокой травой. В первую очередь это инструмент-помощник более мощной модели (или газонокосилки). Легкость эксплуатации: управление простое, вибрация практически отсутствует. С покосом справятся даже начинающие работники. Высокая цена: несмотря на скромные технические показатели, аккумуляторные модели – самые дорогие в бытовой сфере. Практически во всех моделях аккумуляторных триммеров двигатель расположен сверху: можно работать с влажной травой. Время работы ограничено: в зависимости от конкретной модели триммера и показателей аккумулятора, на одном заряде удастся отработать 10—30 минут. Полная зарядка занимает от 1 до 3.5 часов. Чтобы трудиться дольше, можно приобрести дополнительный элемент питания, но это дополнительные расходы, и не всегда АКБ удается найти в продаже. По сравнению с бензиновыми триммерами, аккумуляторные модели ощутимо легче. Малые габариты: аккумуляторные триммеры для травы удобно хранить в ограниченном пространстве. Также за счет этого ими могут с комфортом работать пользователи, рост которых не позволяет косить крупными бензотриммерами. Маневренность: беспроводные триммеры станут хорошим решением, чтобы работать в труднодоступных местах. К таковым относятся участки вдоль оград и клумб, вокруг кустарников и деревьев. Низкий уровень шума.

Критерии выбора лучшего триммера

На вопрос, какой триммер купить лучше, не может быть однозначного ответа. Каждая модель рассчитана на свою конкретную сферу эксплуатации: какие-то мотокосы хороши в подравнивании травы на даче, другие предназначены для интенсивного кошения сухостоя и лопуха. В нашем рейтинге нашлось место и тем, и другим моделям триммеров.

Перед тем, как перейти к лучшим, по нашему мнению, моделям, мы расскажем о критериях, которые помогут выбрать хорошую мотокосу под индивидуальные потребности. Для большего удобства параметры разбиты на несколько групп: универсальные актуальны для всех видов триммеров, с другими следует ознакомиться при выборе инструмента с конкретным типом питания.

Универсальные критерии

Мощность влияет на объемы потребления электроэнергии или скорость расходования аккумулятора/топлива. От нее зависят вес и габариты двигателя. Мощные триммеры ориентированы на выполнение сложных работ на протяжении длительного времени. Они совместимы с такими режущими элементами, как ножи и пильные диски, поэтому рубят плотную траву.

Важно понимать, что не всегда мощность напрямую влияет на цену бензотриммера. В продаже можно встретить дешевые модели с моторами на 3 л.с. и больше. Такие триммеры хуже аналогов от Stihl или Echo, ведь срок службы бюджетных движков значительно ниже. Нет смысла тянуться за мощностью, если для этого нет конкретных оснований. Режущий элемент – это инструмент, который устанавливается на редуктор. От него зависит эффективность кошения травы. Возможность подсоединять оснастку зависит от мощности триммера и того, предусмотрели ли это инженеры с конструктивной точки зрения.

Самый распространенный режущий элемент, которым работает каждый триммер из нашего рейтинга – это триммерная головка с леской. Проволока хороша в срезании мягкой травы и сухоцвета, но при попытке скосить нечто более плотное возникнут проблемы.

Ножи бывают пластиковыми и металлическими. Пластиковые, по сути, выполняют тот же функционал, что и леска для травы. Металлические трехлопастные предназначены для более сложных задач. Триммер с ножом является лучшим решением, когда требуется работать с плотными сорняками, зарослями, небольшими кустарниками.

В самых мощных моделях триммеров для травы встречается возможность устанавливать металлические пильные диски. Эти режущие элементы предназначены для разрезания древесины. Ими можно пилить ветви, плотные кусты, молодые деревья. Тип подачи лески. Ручной считается самым неудобным: вытаскивать проволоку для травы приходится самостоятельно, предварительно разобрав катушку. Это ощутимо влияет на производительность. Полуавтоматический тип подачи лески – лучший вариант на сегодняшний день. Для получения доступа к корду не нужно надолго останавливать кошение – просто легко ударьте катушкой о твердую поверхность, и новая леска вылезет без дополнительных манипуляций. Вес. Важно понимать, что масса триммера для травы напрямую связана с мощностью. Если триммер садовый приобретается для использования косильщиками-любителями, в вопросе, какой лучше, рекомендуется отдать предпочтение легким моделям. В то же время, будьте готовы, что с плотной травой и подобной «недружелюбной» растительностью такой инструмент не справится. Однако встречаются заметные различия и между моделями одного класса мощности. В таком случае вес снижается за счет использования легких материалов: пластика и алюминия. Уровень шума. Показатель актуален, если вы предпочитаете работать ранним утром и в то же время не хотите тревожить домашних (а также чрезмерно раздражительных соседей). Шумность зависит в первую очередь от типа питания триммера для травы: бензиновые модели с 2-тактными двигателями самые громкие, аналоги с 4-тактными генерируют меньше шума. Наиболее комфортны в кошении аккумуляторные и электрические (сетевые) триммеры для травы: их можно использовать без защитных наушников. Уровень вибрации. Для показателя актуально то же самое, что и в случае с шумностью. Тип рукоятки. Чаще всего встречаются (в том числе, и в нашем сегодняшнем рейтинге) D-образные и U-образные «велосипедные» рукоятки. Первые хороши для ухода за домашним хозяйством: огородами, клумбами, лужайками, садами. Ими удобнее орудовать на небольшой территории. Отвечая на вопрос, какой триммер лучше обеспечивает высокую производительность на крупных участках, порекомендуем модели с велосипедными ручками. Они помогают делать широкие взмахи, в результате чего стрижка больше всего напоминает работу обычной «аналоговой» косой.

В нашем рейтинге нашлось место и триммерам с нестандартными формами рукоятей. Например, Stiga SB 1000 J обладает так называемой P-образной ручкой. Это модификация D-образной с дополнительной опорой для удержания, перпендикулярной штанге.

Форма штанги. Прямая штанга хороша на большой территории. Она позволяет использовать различные режущие элементы, так как с ней зачастую устанавливается жесткий приводной вал. Используется мощными электрическими и бензиновыми триммерами для травы. Изогнутые штанги – лучший выбор для компактной и легковесной техники. С их помощью удобно косить в местах, куда трудно добраться более массивными аналогами. Тип приводного вала. Приводной вал – это элемент конструкции триммера для травы, который передает вращение от мотора редуктору. Гибкий приводной вал представляет собой стальной тросик. Он считается менее надежным и прочным, но только такие возможно использовать со штангами изогнутого типа. Выбирая, какой триммер самый лучший, профессионалы и опытные дачники отдают предпочтение моделям с жестким приводным валом. Его использование позволяет устанавливать на триммер для травы различную оснастку. Регулируемая штанга. За счет телескопического механизма длину штанги можно изменять, настраивая триммер для травы под рост пользователя. К тому же, так получится минимизировать габариты инструмента для облегченных хранения и транспортировки. Разборная штанга. Триммер с разборной штангой станет хорошим решением, чтобы облегчить перевозку прибора до дачного дома. Надо понимать, что такая конструктивная особенность характерна только для триммеров бытового сегмента: в профессиональных моделях она не используется, потому как снижает надежность конструкции. Ширина скашивания. Чтобы облегчить принятие решения, какой триммер купить для эффективной обработки крупных приусадебных участков, обратите внимание на этот показатель. Характеристика зависит от установленного режущего элемента. Каждые триммерная головка, пильный диск или лопастной нож имеют свою ширину скашивания. Толщина проволоки. Каждая триммерная головка ориентирована на работу с леской определенного диаметра. Чем толще проволока, тем выше цена на расходник. Триммер с леской большого размера справится с плотной травой. Расход проволоки при этом окажется заметно ниже. Кожух. Элемент, повышающий безопасность. Защищает оператора от сорной травы и мелкого мусора. Рекомендуем отдать предпочтение триммерам с металлическими кожухами: они тяжелее, но надежнее и не сломаются после нескольких ударов о твердые предметы. Также встречаются кожухи с заострением, при помощи которого удобно обрезать излишки лески для травы. Ремень. Аксессуар, который идет в комплекте с триммером или приобретается отдельно. Предназначен для облегчения удержания инструмента: ремень равномерно распределяет нагрузку по всему телу, снижая напряжение на руки. Бывают ранцевые и наплечные ремни. Первые надеваются на оба плеча и хороши для работы тяжелыми изделиями. Цена на вторые ниже, но и нагрузку они распределяют несколько хуже.

Критерии выбора бензинового триммера

Выбирая бензотриммер, стоит учитывать следующие параметры:

Тактность двигателя. 2-тактные ДВС используются во всех бюджетных и многих профессиональных триммерах для травы. Их цена ниже, обслуживание проще, но топливную смесь требуется создавать вручную. Несмотря на то, что в нашем рейтинге представлены только бензиновые триммеры с двухтактными моторами, расскажем вкратце о 4-тактных. Бензин и масло в них заливаются раздельно. Ремонтировать такие моторы сложнее. Вес подобных движков больше, цена высокая. Производительность выше, чем у 2-тактных. Объем двигателя влияет на массу триммера, мощность и максимальное число оборотов. Чем больше объем мотора, тем выше производительность. Емкость топливного бака. От размера топливного бака зависит частота заправки триммера. Праймер. Насос подкачки облегчает запуск мотора после долгого простоя.



Критерии выбора аккумуляторного триммера

Если для ваших целей лучшим решением станет аккумуляторный триммер, в первую очередь обратите внимание на эти критерии:

Емкость аккумулятора. Параметр, влияющий на протяженность работы электроустройства. Чем емкость выше, тем тяжелее батарейный блок. Тип аккумулятора. Хорошие триммеры беспроводного типа используют литий-ионные (Li-Ion) АКБ: они лишены «эффекта памяти», почти не разряжаются сами, не нуждаются в обслуживании (помимо подзарядки). Продолжительность непрерывной работы зависит от триммера для травы и емкости АКБ. В среднем составляет от 10 до 30 минут. Время зарядки аккумулятора зависит от типа и емкости АКБ, а также характеристик зарядного устройства.



Расположение двигателя электрического триммера

Выбирая, какой триммер выбрать для дома, покупатели зачастую отдают предпочтение электрическим моделям. Они различаются расположением мотора:

С нижним расположением двигателя электрический триммер используется для коротких рабочий сессий: подравнивая кромок, подрезки мягких растений. То, что мотор находится снизу – это черта, препятствующая возможности косить мокрую траву.

электрический триммер используется для коротких рабочий сессий: подравнивая кромок, подрезки мягких растений. То, что мотор находится снизу – это черта, препятствующая возможности косить мокрую траву. С верхним расположением двигателя триммер для травы мощнее аналога, поэтому может применяться с различной оснасткой.



Какой марки триммер лучше

Перед началом рейтинга рассмотрим самые популярные бренды, выпускающие триммеры. В списке ниже представлены отечественные и зарубежные производители. Решая, какой марки лучше купить триммер, опирайтесь на потребности и финансовые возможности: цены от фирмы к фирме заметно различаются.

Stihl. Лучшая фирма триммеров для профессиональных работ. Цены на инструмент высокие, но полностью оправданные качеством. Makita. Японская компания, выпускающая широкий ассортимент хорошего инструмента для разных сфер. Цена на продукцию зависит от класса техники. Huter. Немецкая фирма производит хорошие мотокосы по доступной цене. Denzel. Компания с немецкими корнями. Выпускает одни из лучших бытовых бензотриммеров. Цена инструмента демократичная. Patriot. В обзорах, решающих, какая модель триммера лучше, часто упоминается этот российский производитель. Компания выпускает мотокосы, способные обеспечить ухоженный загородный участок. В профессиональной деятельности продукция бренда не применяется. Champion. Инструменты фирмы привлекают хорошим для домашнего сегмента качеством исполнения. Неспроста модель этой компании попала в наш рейтинг по соотношению цены и качества. Stiga. Шведская компания выпускает хорошие косилки, цена которых варьируется в зависимости от класса. В рейтинг вошли сравнительно недорогие инструменты. Fubag. Торговая марка из Германии. Помимо бензокос, под брендом выпускаются компрессоры, сварочные аппараты и измерительные инструменты. Bosch. Всемирно известная фирма, производящая в числе прочего и садовую технику. В рейтинг попали несколько бытовых моделей по доступной цене. Daewoo. Бренд из Южной Кореи, открывший подразделение по разработке силового инструмента. Цена на мотокосы от Daewoo весьма демократичная. Echo. Как и Stihl, фирма из Японии специализируется на полупрофессиональной и профессиональной технике. Впрочем, если решаете, какую марку триммера выбрать, и цена вас не смущает, для бытовых нужд это тоже хорошие инструменты.

Лучший триммер для травы по соотношению цена / качество

В рейтинг лучших моделей триммеров по соотношению цены и качества вошли 7 образцов производства отечественных и зарубежных компаний. В топе представлены мотокосы от бюджетного до полупрофессионального сегмента.

Бензиновый STIHL FS 55

Надежный триммер для травы, который можно отнести к полупрофессиональному классу. Сгодится для бытовых целей, а также коммунальных и сельскохозяйственных работ.





Преимущества:

Праймер – насос подкачки топлива, упрощающий запуск мотора.

Электронный запуск, позволяющий начать работу нажатием одной кнопки.

Жесткий приводной вал, повышающий мощность и надежность инструмента.

Мотокоса достаточно легкая.

Недостатки:

Малоинформативная инструкция.

Расход проволоки при скашивании плотных зарослей.

Электрический Makita UR3501

Компактный и легкий электротриммер, созданный для бытовых работ: подравнивания газона под скамейками, вдоль изгородей. В этом модели помогает изогнутая штанга.





Преимущества:

Низкий уровень шума.

Малый вес, составляющий 4.3 кг.

Устойчивость движка к перегреву.

Недостатки:

Размер штанги не регулируется.

Нет возможности разобрать электрокосу для последующей перевозки.

Не подойдет для плотных зарослей.

Бензиновый ECHO SRM-22GES

Если это не самый хороший триммер профессионального класса, то определенно образец, заслуживающий внимания опытных пользователей. Впрочем, очевидное слабое место подобных моделей – стоимость.





Преимущества:

Технология плавного пуска ES-start способствует постепенному набору оборотов.

Система защиты от вибрации.

Перегреву мотора препятствует воздушное охлаждение.

Недостатки:

Высокая цена профессионального бензотриммера.

Шумность.

Электрический Huter GET-1500SL

Достойный инструмент для периодических работ на даче. За счет мощного мотора справится с плотной растительностью.





Преимущества:

Не знаете, какой триммер лучше взять для дачи? Присмотритесь к Huter. Стоимость инструмента доступная.

Высокая мощность.

Жесткий приводной вал.

Возможность работать леской и ножом.

Недостатки:

Вибрация.

Движок ощутимо нагревается.

Неудобный ремень в комплекте.

Бензиновый PATRIOT PT 553 (1+1)

Выпустив эту модель, компания Patriot помогла решить, какие самые надежные триммеры подходят для домашнего использования. Мотокосой удобно обрабатывать неровные участки.





Преимущества:

Справляется с плотными растениями.

Легкость сборки.

Низкий показатель вибрации.

Адекватный ценник.

Недостатки:

Большой расход топлива.

Триммер тяжелый для бытового сегмента.

При работе на узких участках есть вероятность задеть декоративные клумбы или урожай.

Электрический Denzel TE-1400

Производительный электротриммер для обслуживания приусадебного участка. За счет прямой штанги и велосипедной рукоятки удобен при обработке широких открытых пространств.





Преимущества:

Штанга разбирается, чтобы компактно перевозить инструмент.

Жесткий приводной вал, гарантирующий повышенную производительность.

Эффективное кошение катушкой и металлическим ножом.

Воздушное охлаждение мотора.

Недостатки:

U-образная ручка не подходит для тесных участков.

Неудобная комплектная головка.

Бензиновый CHAMPION T433-2

Триммер-кусторез с диском производства Champion – это бытовое устройство для подрезания веток и сухостоя. На эту модель можно также установить катушку с проволокой.





Преимущества:

Положение рукоятки можно регулировать.

За счет разъемной штанги косу удобно перевозить и хранить.

Праймер для подкачки топлива.

Недостатки:

Уровень шума.

Комплектный ремень.

Поставляется с неудобной триммерной головкой.

Рейтинг лучших бензиновых триммеров

Делая выбор, какой триммеры лучше купить для того, чтобы избавить любимые 20 соток от сорной травы и сухостоя, дачники предпочитают отдавать предпочтение бензиновым моделям. Большинство моделей в рейтинге бытовые, но нашлось место и одному профессиональному прибору.

Модель Мощность (Вт) Тактность двигателя Объем двигателя (см3) Режущий элемент Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) ECHO SRM-350ES 1100 Двухтактный 34.3 Леска / нож 6.78 36 100 Makita EM2500U 730 Двухтактный 24.5 Леска / нож 4.5 15 985 PATRIOT PT 443 The One 1800 Двухтактный 43 Леска / нож 6.8 6 490 Huter GGT-1500S 1500 Двухтактный 39.2 Леска / нож 7 8 790 STIGA SBC 243 D 1250 Двухтактный 42.7 Леска 8.2 14 490

ECHO SRM-350ES

Лучший профессиональный триммер для травы из всех представленных в нашем рейтинге. Модель создана для продолжительных интенсивных работ, поэтому подойдет опытным косильщикам.





Преимущества:

Высокая мощность инструмента.

Качество сборки.

Мотор быстро заводится.

Эффективная антивибрационная защита.

Недостатки:

Цена, которая может стать помехой для покупки модели в домашнее хозяйство.

Вес, из-за которого с бензотриммером управится не каждый дачник.

Неудобно перевозить в легковом авто.

Makita EM2500U

Триммер с велосипедной ручкой хорошо справляется с регулярным обслуживанием большой открытой местности.





Преимущества:

Вес косы небольшой по сравнению с прочими бензиновыми моделями.

Инструмент ориентирован на кошение головкой и зубчатым ножом.

U-образная ручка, ускоряющая обработку крупных участков.

Жесткий вал.

Недостатки:

Не хватает емкости топливного бака. Приходится часто заправлять бензотриммер.

Большой расход бензина.

Комплектная катушка оставляет желать лучшего.

PATRIOT PT 443 The One

Бензотриммер бытового класса легко запускается, эффективно рубит луговую траву и плотные заросли сорняка, кустарников, прочей жесткой зелени.





Преимущества:

Быстрый запуск двигателя обеспечивается фирменной технологией Easy Start.

Катушка оснащена полуавтоматической подачей проволоки.

Насос подкачки топлива.

Цельная штанга, повышающая надежность устройства.

Недостатки:

Вес бензокосы.

Большой расход топлива.

Huter GGT-1500S

Триммер с леской и ножом станет хорошим помощником на приусадебной территории. Несмотря на доступную цену, это производительная модель, которая справится с задачами непрофессиональных пользователей.





Преимущества:

Разборная штанга: инструмент удобно перевозить и хранить.

Велосипедная рукоятка подходит для крупных участков.

Бак для топлива полупрозрачный: можно отслеживать, сколько смеси осталось.

Недостатки:

Дешевый, непрочный пластик.

Ощутимая вибрация.

STIGA SBC 243 D

Бензотриммер абсолютно заслуженно вошел в топ лучших триммеров за счет своих высокой мощности и качественной сборки. Это надежная модель, которая сгодится для домашнего хозяйства и непродолжительных профессиональных работ.





Преимущества:

Высокое качество сборки.

Мощность двигателя.

Экономичный расход бензина.

Быстро заводится.

Недостатки:

Инструмент очень тяжелый.

В России для техники Stiga сложно достать запчасти для ремонта.

Какой электрический триммер лучше

В рейтинг легких триммеров вошли 5 лучших моделей для пользователей, желающих получить максимально простой в обслуживании, но, в то же время, эффективный садовый агрегат. Цена всех мотокос из списка вписывается бюджет дачника-любителя.

Модель Мощность (Вт) Расположение двигателя Приводной вал Режущий элемент Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) STIHL FSE 71 540 Верхнее Гибкий Леска 4 9 990 Stiga SB 1000 J 1000 Верхнее Гибкий Леска / нож 5 8 590 Fubag FET 1200R 1200 Верхнее Жесткий Леска / нож 5.8 6 447 BOSCH AFS 23-37 (0.600.8A9.000) 950 Верхнее Жесткий Леска / нож 5.7 8 550 Denzel TE-1200 1200 Верхнее Жесткий Леска / нож 4.7 7 166

STIHL FSE 71

Триммер с гибким валом обладает изогнутой штангой, поэтому справится с кошением травы на узких участках. Хороший инструмент для стабильных продолжительных покосов на даче.





Преимущества:

Малый вес электротриммера.

Устойчивость мотора к перегреву.

Низкий уровень шума.

Недостатки:

Мощности недостает для срезания плотных зарослей.

В комплекте нет наплечного ремня.

Нет возможности работать металлическим ножом.

Stiga SB 1000 J

Шведская мотокоса поможет эффективно справиться с уходом за придомовой территорией. Комфортную работу обеспечивают бесшумный двигатель, полуавтоматическая катушка и наплечный ремень.





Преимущества:

Электротриммер от Stiga косит как триммерной головкой, так и металлическим ножом.

Катушка с проволокой полуавтоматическая.

Устройство поставляется с ремнем, способным снизить нагрузку на руки.

Качественная сборка.

Недостатки:

Неудобная кнопка включения.

Среди пользователей немало жалоб на функцию автоматической регулировки мощности.

Fubag FET 1200R

Хороший «повседневный» инструмент для дачи. Работает со всеми необходимыми типами режущих элементов, оснащен разборной штангой, обладает достаточно высокой мощностью.





Преимущества:

Триммер с жестким валом обладает высокой мощностью – 1.2 кВт.

Мотокосу удобно привозить на дачный участок: штанга инструмента разбирается.

Велосипедная U-образная ручка сделает удобным кошение большой площади.

Недостатки:

Вес инструмента.

Большой расход проволоки.

Кожух сделан из пластика.

BOSCH AFS 23-37 (0.600.8A9.000)

Электротриммер выделяется в первую очередь необычной рукояткой, P-образная форма которой обеспечивает дополнительный способ удержания прибора.





Преимущества:

Нестандартная P-образная ручка, положение которой на штанге можно изменять.

Прямая штанга и жесткий приводной вал.

Поставляется с ремнем.

Справляется с высокой травой, сорняками.

Верхнее расположение движка.

Недостатки:

Достаточно большой для электрической косы вес.

Denzel TE-1200

Электрическая косилка станет хорошим выбором для кошения кромок, мягкой травы на газоне. D-образная рукоятка сделает комфортной работу с неровным рельефом.





Преимущества:

Полуавтоматическая катушка с леской сокращает время, необходимое для обслуживания.

Устройство комфортно перевозить за счет разборного вала.

Воздушное охлаждение предотвращает перегрев мотора.

Поставляется с металлическим трехлопастным ножом.

Недостатки:

Некачественный комплектный ремень.

Узкий защитный кожух.

Лучшие аккумуляторные триммеры

Мы составили рейтинг лучших триммеров беспроводного типа. Работоспособность этих инструментов возможна без проводов, при этом они легки и удобны в кошении.

BOSCH EasyGrassCut 18-26

Если вы выбираете, какой аккумуляторный триммер лучше подходит для срезания кромок и кошения вдоль бордюров, присмотритесь к технике Bosch. Это компактные и легкие инструменты, которые подойдут начинающим пользователям.





Преимущества:

Небольшой вес – всего 2.1 кг.

D-образная рукоятка идеально подходит этой модели.

Полуавтоматическая триммерная головка.

Быстрая зарядка.

Недостатки:

Нет возможности настраивать размер штанги.

STIHL FSA 45

В отличие от большинства аккумуляторных триммеров, беспроводные модели Stihl работают, помимо лески, еще и ножами. Это делает кошение плотных зарослей несколько более эффективным.





Преимущества:

Ручка с резиновой накладкой, подавляющая вибрацию и повышающая точность хвата.

Телескопическая штанга.

Возможность поворачивать дополнительную рукоятку.

Недостатки:

Встроенный аккумулятор: не получится использовать несколько батарей поочередно.

Долгая зарядка АКБ.

Недолгое время работы на одном заряде: по заявлению производителя, всего 12 минут леской.

BOSCH EasyGrassCut 18-230 (0.600.8C1.A00)

Эту модель можно рассматривать как садовый триммер для женщин. Он подойдет для подрезания травы вдоль клумб и под кустарниками.





Преимущества:

Система подачи проволоки – полуавтоматическая.

Быстрая зарядка батареи.

Лучший выбор для труднодоступных участков.

Малошумный.

30 минут работы на одном заряде.

Недостатки:

Неэффективен при обработке жесткой растительности.

Если оператор высокого роста, работать может быть неудобно.

Huter GET-18-2Li

Модель специально создана для того, чтобы доводить газон дачного участка или парковой территории до идеального состояния: редуктор поворачивается на 90 градусов, что делает обработку бордюров ощутимо удобней.





Преимущества:

Цена составляет 5 690 рублей: это самый недорогой в рейтинге аккумуляторный триммер.

Поворотное рабочее основание.

Электротриммер комплектуется направляющим колесом.

Недостатки:

Емкости батарейного блока хватает ненадолго: как говорят покупатели, на 10 минут.

Непросто найти в продаже дополнительные АКБ.

STIHL FSA 56

Если выбираете, какой триммер лучше брать для домашних работ, имеющий при этом достаточно высокую производительность, эта модель придется вам по душе. По немалой цене вы получите легкий, удобный в работе и мощный инструмент.





Преимущества:

D-образная рукоятка, которую можно разворачивать.

Малый вес агрегата.

Возможность работать триммерной головкой и ножом.

Низкие показатели шумности и вибрации.

Недостатки:

Достаточно высокая цена аккумуляторного инструмента.

Рейтинг триммеров бюджетных

Задаваясь вопросом, какой лучше купить триммер для дома, покупатели чаще всего смотрят в первую очередь на цену. Мы составили рейтинг 6 лучших мотокос, которые подойдут для бытовых работ.

Модель Тип питания Мощность (Вт) Тип рукоятки Приводной вал Режущий элемент Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Huter GET-1200SL Электрический 1200 D-образная Жесткий Леска / нож 5.5 5 890 Huter GGT-1000T Бензиновый 1000 U-образная (велосипедная) Гибкий Леска / нож 8.2 8 090 PATRIOT PT 500 Электрический 500 D-образная Гибкий Леска 2.4 3 299 PATRIOT PT 3555ES Country Бензиновый 1320 U-образная (велосипедная) Жесткий Леска / нож 8.05 7 990 Daewoo DABC 520 Бензиновый 2200 U-образная (велосипедная) Жесткий Леска / диск 8.69 12 990 Patriot PT 555 Бензиновый 2210 U-образная (велосипедная) Жесткий Леска / нож / диск 7.7 9 467

Электрический Huter GET-1200SL

Открывает рейтинг триммеров для дачи дешевый, но достаточно мощный образец. Помимо лески, на мотокосу можно устанавливать нож.





Преимущества:

Высокая для бытового класса мощность.

Цена инструмента.

Защита от перегрева

Разборная штанга: мотокосу удобно перевозить.

Хорошее качество сборки.

Подходит для первичного облагораживания запущенного участка.

Возможность работать разной оснасткой.

Недостатки:

Мотор быстро перегревается.

Присутствует вибрация.

Бензиновый Huter GGT-1000T

Универсальная мотокоса бытового класса, которой можно срезать как мягкую траву, так и плотную, высокую растительность. Единственное спорное конструктивное решение – гибкий приводной вал на прямой штанге.





Преимущества:

Плечевой ремень входит в комплектацию.

Велосипедная рукоятка – лучший выбор для широких участков.

Положение рукоятки на штанге можно регулировать под рост владельца.

Легко заводится.

Защита от вибрации.

Недостатки:

Гибкий приводной вал.

Комплектная триммерная головка быстро ломается.

Электрический PATRIOT PT 500

Триммер с D-образной ручкой станет хорошим выбором для обслуживания небольших участков. Может использоваться в качестве самостоятельного или дополнительного инструмента для кошения травы.





Преимущества:

Доступная цена: это самый дешевый в рейтинге бюджетных инструментов триммер.

Угол наклона редуктора с двигателем и режущим элементом можно менять, что повышает эффективность работы в труднодоступных местах.

Выбирая, какие лучше триммеры купить с возможностью настраивать длину штанги под рост, обратите внимание на эту модель: она оснащена телескопической штангой.

Недостатки:

Нижнее расположение мотора, лишающее возможности косить сырую траву.

Работает только леской.

Бензиновый PATRIOT PT 3555ES Country

Если не лучший триммер для дачи, то уж точно одна из самых популярных моделей, вошедших в наш рейтинг. Мотокоса оснащена всем необходимым для интенсивных домашних покосов.





Преимущества:

Цельнометаллический вал, обеспечивающий надежность и долговечность.

Насос подкачки топлива (праймер), позволяющий с легкостью запускать ДВС после долгого перерыва.

В цену комплекта входит специальный нож для борьбы с борщевиком.

Простая замена свечей и фильтров.

Недостатки:

Вес инструмента – больше 8 кг.

Встречается брак с некачественными резьбами.

Бензиновый Daewoo DABC 520

Добротная бензокоса для эксплуатации на приусадебном участке. Может использоваться для разрезания тонкой древесины, так как на нее устанавливается пильный диск.





Преимущества:

Жесткий приводной вал, обеспечивающий высокую мощность.

Можно устанавливать свечи зажигания для 2-тактных моторов от любых производителей.

Легкий запуск.

Недостатки:

Бензокоса достаточно тяжелая, поэтому подойдет не всем дачникам.

Неразборный вал усложняет транспортировку устройства.

Бензиновый Patriot PT 555

Закрывает рейтинг триммеров для дома многофункциональная мотокоса от российской компании Patriot. Устройство подойдет для обычной луговой травы и густых зарослей.





Преимущества:

Универсальность – лучшее качество этого бензотриммера. Модель работает со всеми режущими элементами.

Мотокоса оснащена полуавтоматической триммерной головкой.

Хорошая для бытовой модели мощность.

Низкий уровень вибрации.

Недостатки: