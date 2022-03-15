Бензиновый триммер Makita EM 2500U

Преимущества

Бесконтактная транзисторная система зажигания

Прочная, надежная прямая штанга

Удобные ручки с резиновыми накладками

Плечевой ремень

Наличие топливного насоса "Праймер" для быстрого запуска двигателя

Два вида оснастки - косильная головка и нож, а значит, легкий скос как молодой травы, так и густой поросли

Бензокоса Makita EM2500U (EM 2500 U) применяется для скоса травы на больших участках. Данный триммер имеет два варианта режущего инструмента - косильная головка или 4-х зубчатый дисковый нож. Инструмент оснащен бензиновым двухтактным двигателем объемом 24,5 см3. Двуручная рукоятка обеспечивает легкое ведение триммера