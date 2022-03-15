Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновый триммер Makita EM 2500U
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Makita EM 2500U
    Арт. X18612840
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Makita EM 2500U
    Бензиновый триммер Makita EM 2500U
    Бензиновый триммер Makita EM 2500U
    Бензиновый триммер Makita EM 2500U
      Бензиновый триммер Makita EM 2500U
      Бензиновый триммер Makita EM 2500U
      Бензиновый триммер Makita EM 2500U
      Бензиновый триммер Makita EM 2500U

      Бензиновый триммер Makita EM 2500U

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18612840
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		4.5
      Мощность, л.с.
      		1
      Ширина скашивания леской, см
      		23
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

      С этим товаром смотрят

      Масло для 2-х тактных двигателей HP Husqvarna 5878085-12, 1 л
      1 690 ₽
      Масло для 2-х тактных двигателей HP Husqvarna 5878085-12, 1 л
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      429 ₽
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      239 ₽
      5.0
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      Отрезной алмазный диск Sparta 731195 Turbo (125x22,2 мм)
      190 ₽
      5.0
      Отрезной алмазный диск Sparta 731195 Turbo (125x22,2 мм)
      Леска триммерная Echo С2070108, витая, 2,4 мм, 15 м
      310 ₽
      5.0
      Леска триммерная Echo С2070108, витая, 2,4 мм, 15 м
      Щиток защитный сетчатый Champion C1003 (козырек + сетка)
      530 ₽
      5.0
      Щиток защитный сетчатый Champion C1003 (козырек + сетка)
      Масло 2-х тактное полусинтетическое Patriot SUPER ACTIVE, 0.946 л
      709 ₽
      860 ₽
      Масло 2-х тактное полусинтетическое Patriot SUPER ACTIVE, 0.946 л
      • -151 ₽
      Леска для триммера Siat Premium 555012, витой квадрат, 2,4 мм, 15 м
      350 ₽
      5.0
      Леска для триммера Siat Premium 555012, витой квадрат, 2,4 мм, 15 м
      Защитная маска Siat STANDART 650500 (сетка)
      700 ₽
      5.0
      Защитная маска Siat STANDART 650500 (сетка)
      Алмазный диск DeWalt DT3711-QZ
      620 ₽
      650 ₽
      Алмазный диск DeWalt DT3711-QZ
      • -30 ₽
      Масло моторное полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD 6454107G для 2-такт. двигателей, 1 л
      Нет в наличии
      Масло моторное полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD 6454107G для 2-такт. двигателей, 1 л
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензокоса Makita EM2500U (EM 2500 U) применяется для скоса травы на больших участках. Данный триммер имеет два варианта режущего инструмента - косильная головка или 4-х зубчатый дисковый нож. Инструмент оснащен бензиновым двухтактным двигателем объемом 24,5 см3. Двуручная рукоятка обеспечивает легкое ведение триммера

        Преимущества

        • Бесконтактная транзисторная система зажигания
        • Прочная, надежная прямая штанга
        • Удобные ручки с резиновыми накладками
        • Плечевой ремень
        • Наличие топливного насоса "Праймер" для быстрого запуска двигателя
        • Два вида оснастки - косильная головка и нож, а значит, легкий скос как молодой травы, так и густой поросли