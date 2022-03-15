Бензиновый триммер Makita EM 2500U
Арт. X18612840
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|4.5
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Мощность, л.с.
|1
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Ширина скашивания леской, см
|23
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- Бензокоса Makita EM2500U (EM 2500 U) применяется для скоса травы на больших участках. Данный триммер имеет два варианта режущего инструмента - косильная головка или 4-х зубчатый дисковый нож. Инструмент оснащен бензиновым двухтактным двигателем объемом 24,5 см3. Двуручная рукоятка обеспечивает легкое ведение триммера
Преимущества
- Бесконтактная транзисторная система зажигания
- Прочная, надежная прямая штанга
- Удобные ручки с резиновыми накладками
- Плечевой ремень
- Наличие топливного насоса "Праймер" для быстрого запуска двигателя
- Два вида оснастки - косильная головка и нож, а значит, легкий скос как молодой травы, так и густой поросли