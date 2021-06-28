Содержание:
Лучший легкий бензиновый триммер
- Patriot PT 3555ES Country
- Huter GGT-1000T
- Patriot PT 555
- Champion T433-2
- Daewoo DABC 520
- Patriot PT 443 The One
Рейтинг триммеров бензиновых: цена / качество
- Stihl FS 38
- Stihl FS 40
- Caiman WX21
Лучшие профессиональные мотокосы
- Stihl FS 55
- Echo GT-22GES
- Makita EM3400U
- Oleo-Mac SPARTA 25 ECO ALUMINIUM
- Echo SRM-22GES
- Stiga SBC 243 D
Лучшие мощные бензокосы
- Echo SRM-2305SI
- Stihl FS 250
- Echo SRM-2655SI
- Husqvarna 143R-II
- Echo SRM-330ES
- Echo SRM-350ES
Топ бензотриммеров для сельского хозяйства
- Husqvarna 545RX
- Stihl FS 450
- Stihl FS 131
Лучшие ранцевые бензокосы
- Echo CLS-5800
- Oleo-Mac Sparta 38
Лучшие колесные бензотриммеры
- Makita EM4350RH
- Stihl FR 131 T
- Champion LMH5640
- Ryobi RFT 254
Бензиновый триммер – это лучший инструмент для борьбы с растительностью на участке. Электрические аналоги он превосходит за счет автономности и мощности, газонокосилки – из-за возможности справляться с высокой травой. Но как подобрать мотокосу высокого качества, надежную и полностью соответствующую вашим запросам? Мы составили рейтинг бензиновых триммеров, в котором разбили технику по категориям: есть профессиональные модели, а есть мотокосы ценой до 10 тысяч рублей. А перед рейтингом дадим немного справочной информации о том, на что обратить внимание при выборе бензинового триммера.
Как выбрать бензокосилку
Чтобы понять, какой купить триммер бензиновый, нужно хотя бы в общих чертах представлять принцип работы этой садовой техники. Бензотриммер (также известный как мотокоса) – это ручной инструмент, который работает за счет двигателя внутреннего сгорания. Посредством вала крутящий момент от мотора передается на редуктор, к которому подсоединен режущий элемент. Леска, диск или нож вращаются с высокой скоростью. Когда оснастка контактирует с травой, растительность состригается.
Сомневаетесь, что вам нужна именно бензиновая мотокоса? Ознакомьтесь со статьей, посвященной выбору типа триммера. В ней мы разобрали, какие разновидности садовой техники бывают, в чем между ними разница.
Если вы хотите понять, какая модель бензинового триммера из рейтинга станет для вас лучшей, изучите технические характеристики:
- Класс инструмента. Выбор бензотриммера, как и любого другого товара, начинается с того, что вы должны определиться со сферой эксплуатации. Нужен вам домашний или профессиональный триммер, для полевой травы или жесткой растительности. Классы принято разделять на бытовой (для периодического и непродолжительного использования на дачном участке), полупрофессиональный (промежуточный вариант, которой подойдет либо для суровых домашних работ, либо профессионалам в качестве триммера на замену) и профессиональный (мощные и надежные модели для многочасовой интенсивной стрижки травы). Основные отличия – мощность, вес и цена.
- Мощность указывает на производительность бензинового триммера: с травой какой плотности он справляется, насколько надежен при долгой непрерывной работе, с какими режущими элементами работает. Мощные модели характерны большим весом, так что использовать их неопытному оператору трудно.
- Тип двигателя. Двигатели внутреннего сгорания бывают двухтактные и четырехтактные. Двухтактные используются в бытовых, полупрофессиональных и некоторых профессиональных моделях триммеров. На такие моторы проще найти детали, поэтому цена обслуживания ниже. Для 2-тактных движков нужно предварительно готовить топливную смесь из бензина и масла.
4-тактные моторы используются в лучших профессиональных триммерах. Они генерируют меньше токсичности от выхлопа, шума и вибрации, надежны в сложных работах, не требуют смешивания горючего вручную. За счет высокого качества конструкции четырехтактные движки экономично расходуют бензин.
- Приводной вал – это элемент, который передает вращение от ДВС к редуктору. В разных моделях триммеров используются жесткие и гибкие валы. Жесткие применяются в мотокосах высокого качества: их надежность помогает справиться с плотной и высокой травой при помощи ножей и дисков. Гибкие валы встречаются в бюджетных моделях и не рассчитаны на интенсивную борьбу с неподатливой травой.
- Ширина скашивания зависит от размеров режущего элемента. Указывает на эффективность обработки травы на крупных участках. Большое значение станет лучшим выбором для широких территорий, малое – для кошения в труднодоступных местах.
- Режущий элемент. Чтобы понять, какой триммер бензиновый лучше купить, выясните, от какой растительности предстоит избавляться. Для мягкой и невысокой травы хорошим выбором станет триммерная головка с леской или пластиковый нож. Если предстоит иметь дело с кустарниками, саженцами, мелким сухостоем, рекомендуем модели триммеров с металлическим ножом или пильным зубчатым диском.
- Тип рукоятки. Среди бензиновых моделей триммеров наиболее популярна велосипедная ручка, также известная как U-образная. С ее помощью удобно делать широкие движения, что хорошо подходит для кошения травы на крупных участках. D-образные рукоятки устанавливаются на бытовые и ранцевые модели. Такие ручки обеспечивают надежное и комфортное удержание триммера. Есть и другие типы рукоятей, но они редки и в нашем рейтинге не встречаются.
- Праймер. Кнопка подкачки топливной смеси упростит запуск двигателя триммера при первом использовании или после длительного простоя (в начале сезона).
- Тип стартера. Перед тем, как работать бензотриммером, нужно запустить двигатель. Большинство мотокос оснащено ручным стартером. Чтобы подготовить технику к работе, нужно сделать несколько резких рывков шнуром. Некоторые производители заявляют, что в их моделях запуск упрощен: для активации ДВС требуется не более двух—трех движений.
- Тип штанги. Изогнутая применяется в легких триммерах для неплотной травы. Хороша за счет небольших габаритов и удобного кошения в труднодоступных местах. Лучшие бензокосы с мощными моторами имеют прямую штангу. Такие триммеры подходят для широких участков.
- Разборная штанга. Если вы планируете регулярно перевозить триммер в багажнике легкового авто или электричке, возможность разобрать инструмент на две части станет хорошим помощником. Отдать предпочтение моделям с цельной штангой стоит, потому как они более надежные. Меньше деталей – ниже вероятность поломки.
- Рабочий объем двигателя влияет на возможность бензинового триммера развить высокую мощность. Чем он выше, тем быстрее вращение оснастки, плотнее траву получится срезать. Также характеристика оказывает влияние на вес и цену триммера. В нашем рейтинге нашлось место моделям как с минимальным, так и высоким показателем объема двигателя.
- Фильтр. Хорошим решением станет купить триммер с многоразовым фильтром. Обслуживать его можно в бытовых условиях. Для этого нужно только достать фильтр, промыть его, высушить и вернуть на место.
- Объем топливного бака влияет на вес триммера и время непрерывной работы. Легким мотокосам большой бак незачем, он только утяжелит конструкцию. Лучшие промышленные образцы укомплектованы бензобаком емкостью около одного литра.
- Крепление емкости с топливом. Пластиковое дешевле и легче. Металлическое имеет высокое качество, куда более надежное.
- Уровень шума. Шумность – это слабая сторона бензиновых триммеров для травы, особенно по сравнению с электрическими и аккумуляторными. Чем более мощный двигатель, тем выше уровень шума.
- Обороты оснастки. Чем быстрее вращается леска или нож триммера, тем эффективнее срезается трава.
- Вес. Легкие триммеры оптимальны для быта. Тяжелые мощные и надежные, поэтому пользуются спросом среди профессионалов.
- Кожух защищает оператора от камешков, мелкого мусора, скошенной травы. В лучшем случае, должен быть выполнен из металла. Есть в рейтинге и модели с пластиковыми кожухами.
- Ремень. Если рассчитываете косить траву долго, недостаточно выбрать хороший бензиновый триммер. Ремень снизит утомляемость оператора, равномерно распределит нагрузку по телу. Наиболее хорошим решением станут ранцевые, но и цены на них самые высокие.
- Корпус триммерной головки. Качество металлических выше, и такие не сломаются после нескольких столкновений с твердыми препятствиями. Пластиковые менее надежные.
Более подробно тему, как выбрать бензотриммер, мы рассмотрели в отдельной статье. Рекомендуем прочитать, если остались вопросы.
Какой марки выбрать триммер
Фирма зачастую характеризует цену и качество триммера. Одни бренды специализируются на бюджетных мотокосах «на пару сезонов», другие выпускают надежные и дорогие устройства, служащие под десяток лет. Далее мы расскажем, какие марки триммеров бензиновых встретятся в нашем рейтинге.
- Husqvarna. Шведская компания, известная за счет садовой техники профессионального уровня (в первую очередь, бензопил).
- Huter. Немецкий производитель силового оборудования и инструмента для сада. В рейтинг попал благодаря достойному качеству бюджетных триммеров.
- Stihl. Торговая марка из Германии, которая выпускает, по отзывам экспертов, лучшие мотокосы для полупрофессионального и профессионального применения.
- Echo. Японская компания производит хорошую садовую технику, популярную среди опытных мастеров: цепные пилы, воздуходувки, мотобуры, распылители и, конечно, бензиновые триммеры. Продукция марки будет часто встречаться в рейтинге.
- Oleo-Mac. Бренд из Италии выпускает инструмент для бытового и профессионального использования.
- Makita. Японская торговая марка производит широкий ассортимент техники для всех групп покупателей. В каталоге есть приборы для ремонта и строительства, садовая техника, столярное оборудование.
- Patriot. В практически любой рейтинг бюджетных бензиновых триммеров попадает инструмент этой российской торговой марки. Модели отечественного производства подойдут для дома, но в сельскохозяйственной среде использовать их не принято.
- Champion. В каталоге компании можно встретить всю необходимую садовую технику по низкой цене, так и в нашем рейтинге производитель отметился в категории триммеров до 10 тысяч.
- Daewoo. Южнокорейская фирма, выпускающая бензиновые триммеры и прочую садовую технику бытового назначения.
- Caiman. Французский бренд специализируется на производстве садового оборудования для профессионалов.
- Stiga. Компания из Швеции выпускает бытовые и сельскохозяйственные триммеры. Согласно нашему рейтингу, продукция бренда заслуживает внимание за счет соотношения цены и качества.
- Ryobi. Японская компания, известная в первую очередь за счет линейки аккумуляторного инструмента с взаимозаменяемыми батарейными блоками. Нашлось в ассортименте бренда место и бензиновым триммерам.
Лучший бензотриммер до 10000 рублей
В рейтинг недорогих бензиновых триммеров попали лучшие, на наш взгляд, модели для нерегулярного кошения травы на дачном участке. Весь инструмент в категории работает с леской и ножами, что обеспечивает эффективное обслуживание растительности разной плотности.
Patriot PT 3555ES Country
Откроет топ бензотриммеров модель от одной из лучших российских марок. Patriot PT 3555ES Country вошла в рейтинг за счет вместительного топливного бака и велосипедной рукояти, которые делают мотокосу хорошим выбором для просторного дачного участка.
Преимущества:
- Полуавтоматическая триммерная головка.
- Простая сборка.
- В комплекте идет ремень, помогающий распределить вес по телу.
Недостатки:
- Большое потребление топливной смеси.
- Поставляется с некачественной триммерной головкой.
Huter GGT-1000T
Не знаете, какой недорогой бензиновый триммер лучше купить – обратите внимание на немецкий Huter GGT-1000T. За доступную цену вы получите мотокосу для нерегулярного использования на даче.
Преимущества:
- Антивибрационная система.
- Вес компенсируется наличием плечевого ремня.
- Поддерживает работу леской и металлическим ножом.
- Экономичный расход топлива.
Недостатки:
- Бывает сложно достать запчасти для ремонта.
- Ненадежное крепление нижнего привода к трубе вала.
Patriot PT 555
Самый многофункциональный инструмент в рейтинге бюджетных моделей. Мощности Patriot PT 555 хватает, чтобы работать не только триммерной головкой и ножом, но также пильным диском.
Преимущества:
- Поддерживает все виды режущей оснастки.
- Широкая велосипедная рукоятка для комфортной работы в поле.
- Жесткий вал, обеспечивающий высокую надежность.
- За счет длинной штанги справляется с обслуживанием крупных участков.
Недостатки:
- Большой вес.
- Потребляет много топлива.
- Не подходит для неровного ландшафта.
Champion T433-2
Российская мотокоса оснащена прямой штангой, работает с катушкой и металлическим лопастным ножом. Единственное спорное решение производителей Champion T433-2 – разборная конструкция. Профессионалы отмечают, что она снижает надежность.
Преимущества:
- Двигатель легко заводится.
- Высокая мощность.
- Косит плотную траву.
Недостатки:
- Не подойдет физически неподготовленным пользователям из-за внушительного веса.
- Уровень шума.
- Некачественная комплектная катушка.
Daewoo DABC 520
Мощный бюджетный бензотриммер из Южной Кореи. Daewoo DABC 520 выделяется на фоне других лучшим двигателем на 3 л.с. и вместительным баком для топливной смеси.
Преимущества:
- Велосипедная рукоятка, которая станет хорошим выбором при обработке крупных территорий.
- Высокая мощность двигателя.
- Поставляется с качественным пильным диском.
- Оптимальный расход топлива.
Недостатки:
- Мотокоса тяжелая: вес достигает почти 9 кг. С полностью заполненным баком будет только тяжелее.
- Высокий уровень вибрации.
- Пластиковое крепление на ремне иногда непроизвольно расстегивается.
Patriot PT 443 The One
Бытовой бензотриммер эффективно справится с растительностью разной плотности и высоты, потому как одинакового хорош в кошении леской и ножом. Patriot PT 443 The One – одна из лучших моделей в рейтинге для домашнего использования.
Преимущества:
- Цельнометаллический жесткий приводной вал.
- U-образная велосипедная рукоятка.
- Ручной стартер с технологией Easy Start, обеспечивающей быстрый запуск.
- Полуавтоматическая система подачи лески.
Недостатки:
- Некачественная комплектная леска.
- Неудобный ремень.
Лучший легкий бензиновый триммер
В вопросе, какой бензиновый триммер выбрать для дачи, важно учитывать физическую силу оператора. Техника с малым весом может быть высокого качества, и при этом достаточно мощной, чтобы выполнять бытовые задачи.
|Модель
|Мощность (л.с.)
|Рабочий объем двигателя (см3)
|Тактность двигателя
|Режущий элемент
|Объем топливного бака (л)
|Средняя цена в России (руб.)
|Stihl FS 38
|0.9
|27
|Двухтактный
|Леска
|0.33
|12 990
|Stihl FS 40
|1
|27.2
|Двухтактный
|Леска
|0.33
|15 990
|Caiman WX21
|0.73
|20
|Двухтактный
|Леска / диск
|0.6
|24 990
Stihl FS 38
Легкий бензотриммер, который станет хорошим выбором для бытовой эксплуатации. За счет изогнутой штанги Stihl FS 38 поможет с комфортом косить в труднодоступных местах: вдоль оград, вокруг деревьев и кустарников, под скамейками.
Преимущества:
- Малый вес и компактные габариты.
- Хорошая для легкого класса мощность.
- Простое обслуживание и эксплуатация.
- Качественная сборка: при правильном обращении срок службы – более 6 лет.
Недостатки:
- Не справится с плотной травой: нет возможности установить металлический нож.
- Не подходит для кустарников, лопуха и других плотных растений.
Stihl FS 40
Немецкая косилка станет хорошим выбором для работы на приусадебной территории. Stihl FS 40 – простая в обслуживании мотокоса, малый вес которой позволит совладать с техникой любому, даже непрофессиональному пользователю.
Преимущества:
- Изогнутая форма штанги – лучшее решение для кошения вдоль объектов на газоне.
- D-образная рукоятка обеспечивает удобное удержание и контроль за рабочим процессом.
- Низкий уровень вибрации и шума.
- Праймер для подкачки топливной смеси.
Недостатки:
- Нет возможности использовать другую оснастку помимо триммерной головки.
Caiman WX21
Выбираете, какой бензотриммер лучше купить для полупрофессиональных работ на садово-парковых территориях – присмотритесь к Caiman WX21. Хоть устройство и имеет невысокую мощность, оно обладает надежной конструкцией и позволяет работать пильным диском.
Преимущества:
- Для скашивания кустарников и сорняков можно установить зубчатый диск.
- Прямая штанга облегчит работу на широких участках.
- Функция регулировки оборотов в процесс работы.
- Двигатель легко заводится.
Недостатки:
- Высокая цена бензокосы.
- Расход топливной смеси.
- Неудобный комплектный ремень.
- Снижает обороты на плотной густой траве.
Рейтинг триммеров бензиновых: цена / качество
Этот рейтинг мы решили посвятить лучшим бензотриммерам, при разработке которых инженерам удалось добиться высокой надежности. Инструменты из подборки можно отнести к полупрофессиональному классу.
|Модель
|Мощность (л.с.)
|Рабочий объем двигателя (см3)
|Тактность двигателя
|Режущий элемент
|Объем топливного бака (л)
|Средняя цена в России (руб.)
|Stihl FS 55
|1
|27.2
|Двухтактный
|Леска / нож
|0.33
|17 990
|Echo GT-22GES
|0.91
|21.2
|Двухтактный
|Леска
|0.44
|14 100
|Makita EM3400U
|1.56
|34
|Двухтактный
|Леска / нож
|0.75
|23 026
|Oleo-Mac SPARTA 25 ECO ALUMINIUM
|1
|25.4
|Двухтактный
|Леска / нож
|0.75
|17 990
|Echo SRM-22GES
|0.91
|21.2
|Двухтактный
|Леска / нож
|0.44
|20 000
|Stiga SBC 243 D
|1.7
|42.7
|Двухтактный
|Леска
|1
|13 490
Stihl FS 55
Начнем рейтинг триммеров бензиновых по соотношению цены и качества с модели, давно зарекомендовавшей себя среди новичков и опытных косильщиков. Stihl FS 55 – это легкая полупрофессиональная модель, хорошо подходящая для регулярных интенсивных работ.
Преимущества:
- Высокая мощность двигателя.
- Экономичное потребление топлива.
- Справляется с плотными растениями, такими как лопухи.
- Сравнительно низкая шумность.
Недостатки:
- Высоким операторам штанга покажется короткой (решается с помощью ранцевого ремня).
- После продолжительной работы возникает вибрация.
Echo GT-22GES
Малый вес, низкая мощность двигателя и изогнутая штанга дают понять, что Echo GT-22GES предназначен в первую очередь для бытового пользователя. Несмотря на это, производитель обеспечил бензотриммер надежными составляющими и качественной сборкой.
Преимущества:
- Быстро заводится.
- Легкий.
- Простая эксплуатация.
- Экономно расходует топливо.
Недостатки:
- С одного захода не справляется с высокой растительностью: приходится сначала косить верхи, потом только срезать близко к земле.
- Не хватает ремня в комплектации (есть возможность подвесить на приобретенный отдельно).
Makita EM3400U
Если не лучший бензиновый триммер для травы полупрофессионального класса, то определенно очень хороший. Makita EM3400U подойдет для сельскохозяйственного использования и бытовых целей.
Преимущества:
- Прямая штанга и велосипедная рукоять облегчат кошение на широкой площади.
- Возможно установить триммерную головку или металлический нож.
- Емкость топливного бака.
- Широкое горлышко для заправки.
- Расход топливной смеси.
Недостатки:
- Плечевой ранец, который идет в комплекте, ненадежный.
- Большой объем выхлопных газов.
Oleo-Mac Sparta 25 ECO Aluminium
Хороший помощник в уходе за лужайкой. Итальянский Oleo-Mac Sparta 25 ECO Aluminium достаточно мощный, чтобы справиться с мягкой травой и плотными кустарниками. Бензотриммер позволяет работать леской и ножом.
Преимущества:
- Низкий объем потребления топлива.
- Несмотря на прямую штангу, удобно косить вдоль кустарников и деревьев.
- Штанга выполнена из алюминия, что ощутимо снижает вес мотокосы.
- Легкий запуск двигателя.
- Высокая мощность.
Недостатки:
- Непрозрачные стенки бензобака: неудобно отслеживать уровень топлива.
Echo SRM-22GES
Если недостает физических сил для работы с тяжелыми мотокосами, и при этом требуется регулярно косить мягкую траву или бурьян, Echo SRM-22GES – надежный триммер бензиновый для вас.
Преимущества:
- Малый вес.
- Достаточно высокая для малогабаритного инструмента мощность.
- Неудобно работать на холмистом рельефе.
- Малая вибрация.
- Скромный расход бензина.
Недостатки:
- Короткая штанга помешает высоким косильщикам работать с комфортом.
- Из-за расположения горлышка неудобно заправлять агрегат.
- Слабые головки болтов крепления.
Stiga SBC 243 D
Представляем последнюю модель для покупателей, выбирающих, какая бензокоса лучше по соотношению «цена-качество». Stiga SBC 243 D – мотокоса, словно предназначенная для комфортной работы. Шведская техника комплектуется наплечным ремнем и оснащена антивибрационной защитой.
Преимущества:
- Доступная цена.
- Простой запуск двигателя.
- Высокая мощность бензокосы.
- Низкая шумность.
Недостатки:
- На момент написания статьи в России сложно достать фирменные расходники и детали Stiga.
Лучшие профессиональные мотокосы
В топ бензиновых триммеров для интенсивной эксплуатации вошли лучшие образцы, проверенные множеством экспертов. Стоимость мотокос из этой категории оправдана использованием качественных комплектующих, высокой производительностью.
|Модель
|Мощность (л.с.)
|Рабочий объем двигателя (см3)
|Тактность двигателя
|Режущий элемент
|Объем топливного бака (л)
|Средняя цена в России (руб.)
|Echo SRM-2305SI
|0.77
|21.2
|Двухтактный
|Леска / нож
|0.4
|25 600
|Stihl FS 250
|2.2
|40.2
|Двухтактный
|Нож
|0.64
|29 990
|Echo SRM-2655SI
|1.05
|25.4
|Двухтактный
|Леска / нож / диск
|0.65
|29 990
|Husqvarna 143R-II
|2
|41.5
|Двухтактный
|Леска / нож
|0.95
|28 990
|Echo SRM-330ES
|1.22
|30.5
|Двухтактный
|Леска / нож
|0.84
|34 500
|Echo SRM-350ES
|1.5
|34.3
|Двухтактный
|Леска / нож
|0.84
|36 100
Echo SRM-2305SI
Бензокоса подойдет для садово-парковых и сельскохозяйственных работ, но демократичная цена позволит использовать Echo SRM-2305SI и в каждодневном бытовом хозяйстве.
Преимущества:
- Кованый коленвал обеспечивает повышенную надежность.
- Есть праймер – топливный насос, упрощающий подкачку смеси в карбюратор.
- Качественная сборка: при аккуратной эксплуатации прослужит 10 лет и больше.
- Двигатель легко заводится.
- Эффективно работает леской и металлическим ножом.
Недостатки:
- В розничной продаже сложно достать детали для ремонта.
- Шумность, вибрация.
Stihl FS 250
Немецкая мотокоса Stihl FS 250 объединяет высокую мощность и небольшой вес. Двигатель на 2.2 л.с. эффективно справляется с ножом, за счет чего вы сможете с высокой интенсивностью косить кустарники, лопухи и бурьян.
Преимущества:
- Малый вес заинтересует косильщиков, выбирающих, какую бензокосу купить для сложных продолжительных работ.
- Технология легкого старта обеспечит быстрый запуск бензокосы.
- Высокая мощность мотора.
- Надежность конструкции.
- Подходит как для газона, так и для пиления подлеска.
Недостатки:
- Шумность: без наушников работать некомфортно.
- Расход топлива.
Echo SRM-2655SI
Универсальная мотокоса для продолжительного кошения, обеспечивающая высокую продуктивность при использовании всех наиболее распространенных видов режущей оснастки. Echo SRM-2655SI – хороший инструмент для коммерческих работ в любых условиях.
Преимущества:
- Выбираете, какой лучше бензиновый триммер подойдет для мягкой травы и сухостоя – присмотритесь к этой модели. Она продуктивно косит леской, ножом и зубчатым диском.
- Бензотриммер производится в Японии.
- Надежность.
- Мощность.
Недостатки:
- Высокая цена сменных воздушных фильтров.
- Кожух плохо защищает от летящей растительности.
Husqvarna 143R-II
Как и другие лучшие бензотриммеры, Husqvarna 143R-II обладает высокой мощностью. Это позволяет использовать его на сильно заросшей территории. В быту же шведской мотокосой сложно работать из-за большого веса.
Преимущества:
- Жесткий приводной вал.
- Комплектуется ремнем, распределяющим нагрузку от веса бензотриммера.
- Запас мощности.
- Поддержка разных режущих элементов.
- Сравнительно малый расход.
- Низкий уровень вибрации.
Недостатки:
Echo SRM-330ES
Эта бензокоса ориентирована на высокую интенсивность эксплуатации. Echo SRM-330ES обладает системой легкого запуска и обрезиненными рукоятками, защищающими оператора от негативного воздействия вибрации.
Преимущества:
- Запуск движка с одного рывка стартера.
- Малый расход топливной смеси.
- Низкий уровень шума в процессе работы.
- Система гашения вибрации в рукоятках.
Недостатки:
- Большой вес.
- Износ клипс в триммерной головке.
Echo SRM-350ES
«Старший брат» предыдущей модели, превосходящий ее по мощности и объему двигателя. Если не знаете, какой бензиновый триммер лучше из этих двух, цена на Echo SRM-350ES выше чуть менее, чем на 2 тысячи.
Преимущества:
- Качественная сборка бензокосы. Страна производства – Япония.
- Мощность двигателя.
- Малошумная.
- Низкий уровень вибрации.
- Вместительный топливный бак.
- Расход бензина.
- Комплектный ранец, облегчающий длительную работу.
Недостатки:
- Мотор быстро нагревается в жару.
- Тяжелый корпус.
Лучшие мощные бензокосы
Представленные в этом рейтинге лучшие бензиновые триммеры обеспечат надежность даже при скашивании травы на протяжении полноценной смены. Высокая мощность позволит работать с растительностью любой плотности.
|Модель
|Мощность (л.с.)
|Рабочий объем двигателя (см3)
|Тактность двигателя
|Режущий элемент
|Объем топливного бака (л)
|Средняя цена в России (руб.)
|Husqvarna 545RX
|2.8
|45.7
|Двухтактный
|Леска / нож
|0.9
|58 490
|Stihl FS 450
|2.9
|44.3
|Двухтактный
|Нож
|0.67
|56 990
|Stihl FS 131
|1.9
|36.3
|Четырехтактный
|Нож
|0.71
|39 990
Husqvarna 545RX
Если вы выбираете, какие профессиональные бензиновые триммеры лучше подойдут для сложных работ, таких как срезание плотных растений, присмотритесь к шведским мотокосам коммерческого сегмента. Husqvarna 545RX – как раз одна из таких моделей.
Преимущества:
- Высокая производительность с растительностью любого типа.
- Многофункциональность: для кошения можно использовать леску и лопастной нож.
- Хорошая маневренность, несмотря на мощность.
- Удобная заправка бензином.
Недостатки:
- Высокая цена.
- Объем потребления топлива.
- Вес, из-за которого тяжело косить на протяжении целого дня.
- Ощутимая вибрация при работе на низких оборотах.
Stihl FS 450
Кусторез предназначен для спиливания кустарников и ветвей деревьев. Для этого Stihl FS 450 оснащен мотором высокой мощности, позволяющим использовать на больших оборотах ножи и пильные диски.
Преимущества:
- Ремонтопригодность.
- Простое техническое обслуживание.
- Защита от вибрации.
- Ресурс мотора: мотокоса рассчитана на длительную эксплуатацию.
- Техника легко заводится за счет декомпрессионного клапана.
Недостатки:
- Мотокоса тяжелая.
- Цена бензоинструмента.
Stihl FS 131
В отличие от остальных моделей из этой категории рейтинга, Stihl FS 131 может похвастаться четырехтактным двигателем. Из-за него объем выхлопа становится меньше, уровень шума – ниже.
Преимущества:
- Бензотриммером удобно управлять за счет того, что в рукоятки встроены все необходимые клавиши.
- Чтобы запустить мотор после длительного простоя было проще, в конструкции предусмотрен праймер.
- Четырехтактный движок: выхлопы и шум минимальны, мощность выше.
- Небольшое потребление бензина.
Недостатки:
- Высокий ценник за обслуживание мотокосы.
Топ бензотриммеров для сельского хозяйства
В рейтинг лучших сельскохозяйственных бензиновых триммеров вошли две модели: первая выступит в качестве основного рабочего инструмента, вторая станет хорошим выбором в качестве мотокосы «на подхвате».
|Модель
|Мощность (л.с.)
|Рабочий объем двигателя (см3)
|Тактность двигателя
|Режущий элемент
|Объем топливного бака (л)
|Средняя цена в России (руб.)
|Echo CLS-5800
|3
|58
|Двухтактный
|Диск
|0.68
|60 300
|Oleo-Mac Sparta 38
|1.8
|36
|Двухтактный
|Леска / нож
|0.87
|17 990
Echo CLS-5800
Обзор профессиональных бензиновых триммеров для сельского хозяйства начнем с кустореза Echo CLS-5800. Техника подойдет для борьбы с кустарниками и молодыми древесными насаждениями, но справится и со скашиванием травы.
Преимущества:
- Простота эксплуатации и технического обслуживания.
- Мощность двигателя – 3 л.с.
- Поддерживает работу пильными дисками, причем способен распиливать даже древесину.
- Небольшой для мотора с такими параметрами расход топливной смеси.
Недостатки:
Oleo-Mac Sparta 38
Ищете, какую бензокосу полупрофессионального класса выбрать в качестве дополнения к более производительной модели? Oleo-Mac Sparta 38 – это мощная и качественно собранная садовая техника, которая хорошо покажет себя в быту и сельском хозяйстве.
Преимущества:
- Инструмент собран в Италии.
- Эффективная работа триммерной головкой и ножом.
- Маленький расход бензина.
- Качественный комплектный ремень.
- Движок быстро заводится.
Недостатки:
- Мотокоса тяжелее, чем подавляющее большинство бытовых аналогов.
- Через два—три сезона трескаются топливные шланги.
Лучшие ранцевые бензокосы
Размещение двигателя на спине оператора – это хорошее решение, чтобы распределить нагрузку. Мотокосы, попавшие в следующий рейтинг, помогут облегчить длительную работу.
|Модель
|Мощность (л.с.)
|Рабочий объем двигателя (см3)
|Тактность двигателя
|Режущий элемент
|Объем топливного бака (л)
|Средняя цена в России (руб.)
|Makita EM4350RH
|2.1
|43
|Четырехтактный
|Нож
|0.8
|54 190
|Stihl FR 131 T
|1.9
|36
|Четырехтактный
|Нож
|0.71
|57 990
Makita EM4350RH
Четырехтактный двигатель на 43 см3 у Makita EM4350RH размещен на спине. Это позволяет компенсировать тяжесть инструмента, которая определенно даст о себе знать спустя несколько часов интенсивного покоса.
Преимущества:
- Как и другие лучшие бензиновые триммеры от Makita, собран в Японии.
- Все достоинства четырехтактных двигателей: производительность, отсутствие необходимости в подготовке топливной смеси, мало выхлопов, низкая шумность.
- За счет того, что двигатель расположен на спине, нагрузка на руки идет меньше.
Недостатки:
- Ввиду большой массы подойдет не каждому.
- Стоимость ремонта четырехтактных моторов.
Stihl FR 131 T
По сравнению с аналогом от Makita, Stihl FR 131 T весит на два килограмма меньше. Но 9.6 кг все еще нельзя назвать массой, комфортной для любого косильщика.
Преимущества:
- Это хороший мощный триммер, косить которым удобнее за счет того, что двигатель расположен на спине.
- Мягкие подкладки на лямках не сдавливают торс при длительной эксплуатации.
- Штанга мотокосы разъемная (нельзя однозначно сказать, плюс это или минус).
Недостатки:
Лучшие колесные бензотриммеры
Рассмотрев триммер бензиновый для травы, рейтинг лучших образцов которого разделен на несколько категорий, закончим необычной разновидностью. Колесные мотокосы – это непопулярный тип садовой техники. Внешне они напоминают газонокосилки, но в качестве режущего элемента используют увеличенную версию триммерной головки с леской.
|Модель
|Мощность (л.с.)
|Рабочий объем двигателя (см3)
|Тактность двигателя
|Режущий элемент
|Объем топливного бака (л)
|Средняя цена в России (руб.)
|Champion LMH5640
|4
|160
|Четырехтактный
|Леска
|0.9
|29 400
|Ryobi RFT 254
|0.9
|25
|Двухтактный
|Леска
|0.9
|8 350
Champion LMH5640
Двухколесный агрегат для обработки дачных участков при помощи лески. Конструкция бензокосы позволит применять Champion LMH5640 любому, вне зависимости от опыта и физической подготовленности.
Преимущества:
- Эта бензиновая мотокоса самая мощная из представленный в нашем рейтинге. Она справится с длительными интенсивными работами.
- Из-за колес пользователь не должен удерживать технику в руках, что снижает утомляемость.
- Маневренность.
- Крупные колеса.
- Скашивание более равномерное по сравнению с ручными мотокосами.
Недостатки:
- Контейнер для сбора травы, как у газонокосилок, мог бы облегчить работу.
- Замену лески приходится осуществлять каждые два часа.
Ryobi RFT 254
Если предыдущая модель отпугнула вас ценой, и вы ищете, какой лучше выбрать бюджетный бензиновый триммер колесного типа для травы, присмотритесь к Ryobi RFT 254. Этот недорогой агрегат с небольшой мощностью станет хорошим выбором для обработки маленького придомового участка.
Преимущества:
- Колесный бензотриммер качественно собран.
- Легко достать подходящие триммерную головку и леску.
- Пластиковые колеса малопригодны для неровного ландшафта.
Недостатки:
- Из-за нижнего расположения двигателя трава забивается в воздушный фильтр.
- Уровень шума.