Бензиновый триммер – это лучший инструмент для борьбы с растительностью на участке. Электрические аналоги он превосходит за счет автономности и мощности, газонокосилки – из-за возможности справляться с высокой травой. Но как подобрать мотокосу высокого качества, надежную и полностью соответствующую вашим запросам? Мы составили рейтинг бензиновых триммеров, в котором разбили технику по категориям: есть профессиональные модели, а есть мотокосы ценой до 10 тысяч рублей. А перед рейтингом дадим немного справочной информации о том, на что обратить внимание при выборе бензинового триммера.

Как выбрать бензокосилку

Чтобы понять, какой купить триммер бензиновый, нужно хотя бы в общих чертах представлять принцип работы этой садовой техники. Бензотриммер (также известный как мотокоса) – это ручной инструмент, который работает за счет двигателя внутреннего сгорания. Посредством вала крутящий момент от мотора передается на редуктор, к которому подсоединен режущий элемент. Леска, диск или нож вращаются с высокой скоростью. Когда оснастка контактирует с травой, растительность состригается.

Сомневаетесь, что вам нужна именно бензиновая мотокоса? Ознакомьтесь со статьей, посвященной выбору типа триммера. В ней мы разобрали, какие разновидности садовой техники бывают, в чем между ними разница.

Если вы хотите понять, какая модель бензинового триммера из рейтинга станет для вас лучшей, изучите технические характеристики:

Класс инструмента. Выбор бензотриммера, как и любого другого товара, начинается с того, что вы должны определиться со сферой эксплуатации. Нужен вам домашний или профессиональный триммер, для полевой травы или жесткой растительности. Классы принято разделять на бытовой (для периодического и непродолжительного использования на дачном участке), полупрофессиональный (промежуточный вариант, которой подойдет либо для суровых домашних работ, либо профессионалам в качестве триммера на замену) и профессиональный (мощные и надежные модели для многочасовой интенсивной стрижки травы). Основные отличия – мощность, вес и цена. Мощность указывает на производительность бензинового триммера: с травой какой плотности он справляется, насколько надежен при долгой непрерывной работе, с какими режущими элементами работает. Мощные модели характерны большим весом, так что использовать их неопытному оператору трудно. Тип двигателя. Двигатели внутреннего сгорания бывают двухтактные и четырехтактные. Двухтактные используются в бытовых, полупрофессиональных и некоторых профессиональных моделях триммеров. На такие моторы проще найти детали, поэтому цена обслуживания ниже. Для 2-тактных движков нужно предварительно готовить топливную смесь из бензина и масла.

4-тактные моторы используются в лучших профессиональных триммерах. Они генерируют меньше токсичности от выхлопа, шума и вибрации, надежны в сложных работах, не требуют смешивания горючего вручную. За счет высокого качества конструкции четырехтактные движки экономично расходуют бензин. Приводной вал – это элемент, который передает вращение от ДВС к редуктору. В разных моделях триммеров используются жесткие и гибкие валы. Жесткие применяются в мотокосах высокого качества: их надежность помогает справиться с плотной и высокой травой при помощи ножей и дисков. Гибкие валы встречаются в бюджетных моделях и не рассчитаны на интенсивную борьбу с неподатливой травой. Ширина скашивания зависит от размеров режущего элемента. Указывает на эффективность обработки травы на крупных участках. Большое значение станет лучшим выбором для широких территорий, малое – для кошения в труднодоступных местах. Режущий элемент. Чтобы понять, какой триммер бензиновый лучше купить, выясните, от какой растительности предстоит избавляться. Для мягкой и невысокой травы хорошим выбором станет триммерная головка с леской или пластиковый нож. Если предстоит иметь дело с кустарниками, саженцами, мелким сухостоем, рекомендуем модели триммеров с металлическим ножом или пильным зубчатым диском. Тип рукоятки. Среди бензиновых моделей триммеров наиболее популярна велосипедная ручка, также известная как U-образная. С ее помощью удобно делать широкие движения, что хорошо подходит для кошения травы на крупных участках. D-образные рукоятки устанавливаются на бытовые и ранцевые модели. Такие ручки обеспечивают надежное и комфортное удержание триммера. Есть и другие типы рукоятей, но они редки и в нашем рейтинге не встречаются. Праймер. Кнопка подкачки топливной смеси упростит запуск двигателя триммера при первом использовании или после длительного простоя (в начале сезона). Тип стартера. Перед тем, как работать бензотриммером, нужно запустить двигатель. Большинство мотокос оснащено ручным стартером. Чтобы подготовить технику к работе, нужно сделать несколько резких рывков шнуром. Некоторые производители заявляют, что в их моделях запуск упрощен: для активации ДВС требуется не более двух—трех движений. Тип штанги. Изогнутая применяется в легких триммерах для неплотной травы. Хороша за счет небольших габаритов и удобного кошения в труднодоступных местах. Лучшие бензокосы с мощными моторами имеют прямую штангу. Такие триммеры подходят для широких участков. Разборная штанга. Если вы планируете регулярно перевозить триммер в багажнике легкового авто или электричке, возможность разобрать инструмент на две части станет хорошим помощником. Отдать предпочтение моделям с цельной штангой стоит, потому как они более надежные. Меньше деталей – ниже вероятность поломки. Рабочий объем двигателя влияет на возможность бензинового триммера развить высокую мощность. Чем он выше, тем быстрее вращение оснастки, плотнее траву получится срезать. Также характеристика оказывает влияние на вес и цену триммера. В нашем рейтинге нашлось место моделям как с минимальным, так и высоким показателем объема двигателя. Фильтр. Хорошим решением станет купить триммер с многоразовым фильтром. Обслуживать его можно в бытовых условиях. Для этого нужно только достать фильтр, промыть его, высушить и вернуть на место. Объем топливного бака влияет на вес триммера и время непрерывной работы. Легким мотокосам большой бак незачем, он только утяжелит конструкцию. Лучшие промышленные образцы укомплектованы бензобаком емкостью около одного литра. Крепление емкости с топливом. Пластиковое дешевле и легче. Металлическое имеет высокое качество, куда более надежное. Уровень шума. Шумность – это слабая сторона бензиновых триммеров для травы, особенно по сравнению с электрическими и аккумуляторными. Чем более мощный двигатель, тем выше уровень шума. Обороты оснастки. Чем быстрее вращается леска или нож триммера, тем эффективнее срезается трава. Вес. Легкие триммеры оптимальны для быта. Тяжелые мощные и надежные, поэтому пользуются спросом среди профессионалов. Кожух защищает оператора от камешков, мелкого мусора, скошенной травы. В лучшем случае, должен быть выполнен из металла. Есть в рейтинге и модели с пластиковыми кожухами. Ремень. Если рассчитываете косить траву долго, недостаточно выбрать хороший бензиновый триммер. Ремень снизит утомляемость оператора, равномерно распределит нагрузку по телу. Наиболее хорошим решением станут ранцевые, но и цены на них самые высокие. Корпус триммерной головки. Качество металлических выше, и такие не сломаются после нескольких столкновений с твердыми препятствиями. Пластиковые менее надежные.

Более подробно тему, как выбрать бензотриммер, мы рассмотрели в отдельной статье. Рекомендуем прочитать, если остались вопросы.





Какой марки выбрать триммер

Фирма зачастую характеризует цену и качество триммера. Одни бренды специализируются на бюджетных мотокосах «на пару сезонов», другие выпускают надежные и дорогие устройства, служащие под десяток лет. Далее мы расскажем, какие марки триммеров бензиновых встретятся в нашем рейтинге.

Husqvarna. Шведская компания, известная за счет садовой техники профессионального уровня (в первую очередь, бензопил). Huter. Немецкий производитель силового оборудования и инструмента для сада. В рейтинг попал благодаря достойному качеству бюджетных триммеров. Stihl. Торговая марка из Германии, которая выпускает, по отзывам экспертов, лучшие мотокосы для полупрофессионального и профессионального применения. Echo. Японская компания производит хорошую садовую технику, популярную среди опытных мастеров: цепные пилы, воздуходувки, мотобуры, распылители и, конечно, бензиновые триммеры. Продукция марки будет часто встречаться в рейтинге. Oleo-Mac. Бренд из Италии выпускает инструмент для бытового и профессионального использования. Makita. Японская торговая марка производит широкий ассортимент техники для всех групп покупателей. В каталоге есть приборы для ремонта и строительства, садовая техника, столярное оборудование. Patriot. В практически любой рейтинг бюджетных бензиновых триммеров попадает инструмент этой российской торговой марки. Модели отечественного производства подойдут для дома, но в сельскохозяйственной среде использовать их не принято. Champion. В каталоге компании можно встретить всю необходимую садовую технику по низкой цене, так и в нашем рейтинге производитель отметился в категории триммеров до 10 тысяч. Daewoo. Южнокорейская фирма, выпускающая бензиновые триммеры и прочую садовую технику бытового назначения. Caiman. Французский бренд специализируется на производстве садового оборудования для профессионалов. Stiga. Компания из Швеции выпускает бытовые и сельскохозяйственные триммеры. Согласно нашему рейтингу, продукция бренда заслуживает внимание за счет соотношения цены и качества. Ryobi. Японская компания, известная в первую очередь за счет линейки аккумуляторного инструмента с взаимозаменяемыми батарейными блоками. Нашлось в ассортименте бренда место и бензиновым триммерам.

Лучший бензотриммер до 10000 рублей

В рейтинг недорогих бензиновых триммеров попали лучшие, на наш взгляд, модели для нерегулярного кошения травы на дачном участке. Весь инструмент в категории работает с леской и ножами, что обеспечивает эффективное обслуживание растительности разной плотности.

Patriot PT 3555ES Country

Откроет топ бензотриммеров модель от одной из лучших российских марок. Patriot PT 3555ES Country вошла в рейтинг за счет вместительного топливного бака и велосипедной рукояти, которые делают мотокосу хорошим выбором для просторного дачного участка.





Преимущества:

Полуавтоматическая триммерная головка.

Простая сборка.

В комплекте идет ремень, помогающий распределить вес по телу.

Недостатки:

Большое потребление топливной смеси.

Поставляется с некачественной триммерной головкой.

Huter GGT-1000T

Не знаете, какой недорогой бензиновый триммер лучше купить – обратите внимание на немецкий Huter GGT-1000T. За доступную цену вы получите мотокосу для нерегулярного использования на даче.





Преимущества:

Антивибрационная система.

Вес компенсируется наличием плечевого ремня.

Поддерживает работу леской и металлическим ножом.

Экономичный расход топлива.

Недостатки:

Бывает сложно достать запчасти для ремонта.

Ненадежное крепление нижнего привода к трубе вала.

Patriot PT 555

Самый многофункциональный инструмент в рейтинге бюджетных моделей. Мощности Patriot PT 555 хватает, чтобы работать не только триммерной головкой и ножом, но также пильным диском.





Преимущества:

Поддерживает все виды режущей оснастки.

Широкая велосипедная рукоятка для комфортной работы в поле.

Жесткий вал, обеспечивающий высокую надежность.

За счет длинной штанги справляется с обслуживанием крупных участков.

Недостатки:

Большой вес.

Потребляет много топлива.

Не подходит для неровного ландшафта.

Champion T433-2

Российская мотокоса оснащена прямой штангой, работает с катушкой и металлическим лопастным ножом. Единственное спорное решение производителей Champion T433-2 – разборная конструкция. Профессионалы отмечают, что она снижает надежность.





Преимущества:

Двигатель легко заводится.

Высокая мощность.

Косит плотную траву.

Недостатки:

Не подойдет физически неподготовленным пользователям из-за внушительного веса.

Уровень шума.

Некачественная комплектная катушка.

Daewoo DABC 520

Мощный бюджетный бензотриммер из Южной Кореи. Daewoo DABC 520 выделяется на фоне других лучшим двигателем на 3 л.с. и вместительным баком для топливной смеси.





Преимущества:

Велосипедная рукоятка, которая станет хорошим выбором при обработке крупных территорий.

Высокая мощность двигателя.

Поставляется с качественным пильным диском.

Оптимальный расход топлива.

Недостатки:

Мотокоса тяжелая: вес достигает почти 9 кг. С полностью заполненным баком будет только тяжелее.

Высокий уровень вибрации.

Пластиковое крепление на ремне иногда непроизвольно расстегивается.

Patriot PT 443 The One

Бытовой бензотриммер эффективно справится с растительностью разной плотности и высоты, потому как одинакового хорош в кошении леской и ножом. Patriot PT 443 The One – одна из лучших моделей в рейтинге для домашнего использования.

Преимущества:

Цельнометаллический жесткий приводной вал.

U-образная велосипедная рукоятка.

Ручной стартер с технологией Easy Start, обеспечивающей быстрый запуск.

Полуавтоматическая система подачи лески.

Недостатки:

Некачественная комплектная леска.

Неудобный ремень.

Лучший легкий бензиновый триммер

В вопросе, какой бензиновый триммер выбрать для дачи, важно учитывать физическую силу оператора. Техника с малым весом может быть высокого качества, и при этом достаточно мощной, чтобы выполнять бытовые задачи.

Модель Мощность (л.с.) Рабочий объем двигателя (см3) Тактность двигателя Режущий элемент Объем топливного бака (л) Средняя цена в России (руб.) Stihl FS 38 0.9 27 Двухтактный Леска 0.33 12 990 Stihl FS 40 1 27.2 Двухтактный Леска 0.33 15 990 Caiman WX21 0.73 20 Двухтактный Леска / диск 0.6 24 990

Stihl FS 38

Легкий бензотриммер, который станет хорошим выбором для бытовой эксплуатации. За счет изогнутой штанги Stihl FS 38 поможет с комфортом косить в труднодоступных местах: вдоль оград, вокруг деревьев и кустарников, под скамейками.





Преимущества:

Малый вес и компактные габариты.

Хорошая для легкого класса мощность.

Простое обслуживание и эксплуатация.

Качественная сборка: при правильном обращении срок службы – более 6 лет.

Недостатки:

Не справится с плотной травой: нет возможности установить металлический нож.

Не подходит для кустарников, лопуха и других плотных растений.

Stihl FS 40

Немецкая косилка станет хорошим выбором для работы на приусадебной территории. Stihl FS 40 – простая в обслуживании мотокоса, малый вес которой позволит совладать с техникой любому, даже непрофессиональному пользователю.





Преимущества:

Изогнутая форма штанги – лучшее решение для кошения вдоль объектов на газоне.

D-образная рукоятка обеспечивает удобное удержание и контроль за рабочим процессом.

Низкий уровень вибрации и шума.

Праймер для подкачки топливной смеси.

Недостатки:

Нет возможности использовать другую оснастку помимо триммерной головки.

Caiman WX21

Выбираете, какой бензотриммер лучше купить для полупрофессиональных работ на садово-парковых территориях – присмотритесь к Caiman WX21. Хоть устройство и имеет невысокую мощность, оно обладает надежной конструкцией и позволяет работать пильным диском.





Преимущества:

Для скашивания кустарников и сорняков можно установить зубчатый диск.

Прямая штанга облегчит работу на широких участках.

Функция регулировки оборотов в процесс работы.

Двигатель легко заводится.

Недостатки:

Высокая цена бензокосы.

Расход топливной смеси.

Неудобный комплектный ремень.

Снижает обороты на плотной густой траве.

Рейтинг триммеров бензиновых: цена / качество

Этот рейтинг мы решили посвятить лучшим бензотриммерам, при разработке которых инженерам удалось добиться высокой надежности. Инструменты из подборки можно отнести к полупрофессиональному классу.

Stihl FS 55

Начнем рейтинг триммеров бензиновых по соотношению цены и качества с модели, давно зарекомендовавшей себя среди новичков и опытных косильщиков. Stihl FS 55 – это легкая полупрофессиональная модель, хорошо подходящая для регулярных интенсивных работ.





Преимущества:

Высокая мощность двигателя.

Экономичное потребление топлива.

Справляется с плотными растениями, такими как лопухи.

Сравнительно низкая шумность.

Недостатки:

Высоким операторам штанга покажется короткой (решается с помощью ранцевого ремня).

После продолжительной работы возникает вибрация.

Echo GT-22GES

Малый вес, низкая мощность двигателя и изогнутая штанга дают понять, что Echo GT-22GES предназначен в первую очередь для бытового пользователя. Несмотря на это, производитель обеспечил бензотриммер надежными составляющими и качественной сборкой.





Преимущества:

Быстро заводится.

Легкий.

Простая эксплуатация.

Экономно расходует топливо.

Недостатки:

С одного захода не справляется с высокой растительностью: приходится сначала косить верхи, потом только срезать близко к земле.

Не хватает ремня в комплектации (есть возможность подвесить на приобретенный отдельно).

Makita EM3400U

Если не лучший бензиновый триммер для травы полупрофессионального класса, то определенно очень хороший. Makita EM3400U подойдет для сельскохозяйственного использования и бытовых целей.





Преимущества:

Прямая штанга и велосипедная рукоять облегчат кошение на широкой площади.

Возможно установить триммерную головку или металлический нож.

Емкость топливного бака.

Широкое горлышко для заправки.

Расход топливной смеси.

Недостатки:

Плечевой ранец, который идет в комплекте, ненадежный.

Большой объем выхлопных газов.

Oleo-Mac Sparta 25 ECO Aluminium

Хороший помощник в уходе за лужайкой. Итальянский Oleo-Mac Sparta 25 ECO Aluminium достаточно мощный, чтобы справиться с мягкой травой и плотными кустарниками. Бензотриммер позволяет работать леской и ножом.





Преимущества:

Низкий объем потребления топлива.

Несмотря на прямую штангу, удобно косить вдоль кустарников и деревьев.

Штанга выполнена из алюминия, что ощутимо снижает вес мотокосы.

Легкий запуск двигателя.

Высокая мощность.

Недостатки:

Непрозрачные стенки бензобака: неудобно отслеживать уровень топлива.

Echo SRM-22GES

Если недостает физических сил для работы с тяжелыми мотокосами, и при этом требуется регулярно косить мягкую траву или бурьян, Echo SRM-22GES – надежный триммер бензиновый для вас.





Преимущества:

Малый вес.

Достаточно высокая для малогабаритного инструмента мощность.

Неудобно работать на холмистом рельефе.

Малая вибрация.

Скромный расход бензина.

Недостатки:

Короткая штанга помешает высоким косильщикам работать с комфортом.

Из-за расположения горлышка неудобно заправлять агрегат.

Слабые головки болтов крепления.

Stiga SBC 243 D

Представляем последнюю модель для покупателей, выбирающих, какая бензокоса лучше по соотношению «цена-качество». Stiga SBC 243 D – мотокоса, словно предназначенная для комфортной работы. Шведская техника комплектуется наплечным ремнем и оснащена антивибрационной защитой.





Преимущества:

Доступная цена.

Простой запуск двигателя.

Высокая мощность бензокосы.

Низкая шумность.

Недостатки:

На момент написания статьи в России сложно достать фирменные расходники и детали Stiga.

Лучшие профессиональные мотокосы

В топ бензиновых триммеров для интенсивной эксплуатации вошли лучшие образцы, проверенные множеством экспертов. Стоимость мотокос из этой категории оправдана использованием качественных комплектующих, высокой производительностью.

Модель Мощность (л.с.) Рабочий объем двигателя (см3) Тактность двигателя Режущий элемент Объем топливного бака (л) Средняя цена в России (руб.) Echo SRM-2305SI 0.77 21.2 Двухтактный Леска / нож 0.4 25 600 Stihl FS 250 2.2 40.2 Двухтактный Нож 0.64 29 990 Echo SRM-2655SI 1.05 25.4 Двухтактный Леска / нож / диск 0.65 29 990 Husqvarna 143R-II 2 41.5 Двухтактный Леска / нож 0.95 28 990 Echo SRM-330ES 1.22 30.5 Двухтактный Леска / нож 0.84 34 500 Echo SRM-350ES 1.5 34.3 Двухтактный Леска / нож 0.84 36 100

Echo SRM-2305SI

Бензокоса подойдет для садово-парковых и сельскохозяйственных работ, но демократичная цена позволит использовать Echo SRM-2305SI и в каждодневном бытовом хозяйстве.





Преимущества:

Кованый коленвал обеспечивает повышенную надежность.

Есть праймер – топливный насос, упрощающий подкачку смеси в карбюратор.

Качественная сборка: при аккуратной эксплуатации прослужит 10 лет и больше.

Двигатель легко заводится.

Эффективно работает леской и металлическим ножом.

Недостатки:

В розничной продаже сложно достать детали для ремонта.

Шумность, вибрация.

Stihl FS 250

Немецкая мотокоса Stihl FS 250 объединяет высокую мощность и небольшой вес. Двигатель на 2.2 л.с. эффективно справляется с ножом, за счет чего вы сможете с высокой интенсивностью косить кустарники, лопухи и бурьян.





Преимущества:

Малый вес заинтересует косильщиков, выбирающих, какую бензокосу купить для сложных продолжительных работ.

Технология легкого старта обеспечит быстрый запуск бензокосы.

Высокая мощность мотора.

Надежность конструкции.

Подходит как для газона, так и для пиления подлеска.

Недостатки:

Шумность: без наушников работать некомфортно.

Расход топлива.

Echo SRM-2655SI

Универсальная мотокоса для продолжительного кошения, обеспечивающая высокую продуктивность при использовании всех наиболее распространенных видов режущей оснастки. Echo SRM-2655SI – хороший инструмент для коммерческих работ в любых условиях.





Преимущества:

Выбираете, какой лучше бензиновый триммер подойдет для мягкой травы и сухостоя – присмотритесь к этой модели. Она продуктивно косит леской, ножом и зубчатым диском.

Бензотриммер производится в Японии.

Надежность.

Мощность.

Недостатки:

Высокая цена сменных воздушных фильтров.

Кожух плохо защищает от летящей растительности.

Husqvarna 143R-II

Как и другие лучшие бензотриммеры, Husqvarna 143R-II обладает высокой мощностью. Это позволяет использовать его на сильно заросшей территории. В быту же шведской мотокосой сложно работать из-за большого веса.





Преимущества:

Жесткий приводной вал.

Комплектуется ремнем, распределяющим нагрузку от веса бензотриммера.

Запас мощности.

Поддержка разных режущих элементов.

Сравнительно малый расход.

Низкий уровень вибрации.

Недостатки:

Тяжелый корпус.

Echo SRM-330ES

Эта бензокоса ориентирована на высокую интенсивность эксплуатации. Echo SRM-330ES обладает системой легкого запуска и обрезиненными рукоятками, защищающими оператора от негативного воздействия вибрации.





Преимущества:

Запуск движка с одного рывка стартера.

Малый расход топливной смеси.

Низкий уровень шума в процессе работы.

Система гашения вибрации в рукоятках.

Недостатки:

Большой вес.

Износ клипс в триммерной головке.

Echo SRM-350ES

«Старший брат» предыдущей модели, превосходящий ее по мощности и объему двигателя. Если не знаете, какой бензиновый триммер лучше из этих двух, цена на Echo SRM-350ES выше чуть менее, чем на 2 тысячи.





Преимущества:

Качественная сборка бензокосы. Страна производства – Япония.

Мощность двигателя.

Малошумная.

Низкий уровень вибрации.

Вместительный топливный бак.

Расход бензина.

Комплектный ранец, облегчающий длительную работу.

Недостатки:

Мотор быстро нагревается в жару.

Тяжелый корпус.

Лучшие мощные бензокосы

Представленные в этом рейтинге лучшие бензиновые триммеры обеспечат надежность даже при скашивании травы на протяжении полноценной смены. Высокая мощность позволит работать с растительностью любой плотности.

Модель Мощность (л.с.) Рабочий объем двигателя (см3) Тактность двигателя Режущий элемент Объем топливного бака (л) Средняя цена в России (руб.) Husqvarna 545RX 2.8 45.7 Двухтактный Леска / нож 0.9 58 490 Stihl FS 450 2.9 44.3 Двухтактный Нож 0.67 56 990 Stihl FS 131 1.9 36.3 Четырехтактный Нож 0.71 39 990

Husqvarna 545RX

Если вы выбираете, какие профессиональные бензиновые триммеры лучше подойдут для сложных работ, таких как срезание плотных растений, присмотритесь к шведским мотокосам коммерческого сегмента. Husqvarna 545RX – как раз одна из таких моделей.





Преимущества:

Высокая производительность с растительностью любого типа.

Многофункциональность: для кошения можно использовать леску и лопастной нож.

Хорошая маневренность, несмотря на мощность.

Удобная заправка бензином.

Недостатки:

Высокая цена.

Объем потребления топлива.

Вес, из-за которого тяжело косить на протяжении целого дня.

Ощутимая вибрация при работе на низких оборотах.

Stihl FS 450

Кусторез предназначен для спиливания кустарников и ветвей деревьев. Для этого Stihl FS 450 оснащен мотором высокой мощности, позволяющим использовать на больших оборотах ножи и пильные диски.





Преимущества:

Ремонтопригодность.

Простое техническое обслуживание.

Защита от вибрации.

Ресурс мотора: мотокоса рассчитана на длительную эксплуатацию.

Техника легко заводится за счет декомпрессионного клапана.

Недостатки:

Мотокоса тяжелая.

Цена бензоинструмента.

Stihl FS 131

В отличие от остальных моделей из этой категории рейтинга, Stihl FS 131 может похвастаться четырехтактным двигателем. Из-за него объем выхлопа становится меньше, уровень шума – ниже.





Преимущества:

Бензотриммером удобно управлять за счет того, что в рукоятки встроены все необходимые клавиши.

Чтобы запустить мотор после длительного простоя было проще, в конструкции предусмотрен праймер.

Четырехтактный движок: выхлопы и шум минимальны, мощность выше.

Небольшое потребление бензина.

Недостатки:

Высокий ценник за обслуживание мотокосы.

Топ бензотриммеров для сельского хозяйства

В рейтинг лучших сельскохозяйственных бензиновых триммеров вошли две модели: первая выступит в качестве основного рабочего инструмента, вторая станет хорошим выбором в качестве мотокосы «на подхвате».

Модель Мощность (л.с.) Рабочий объем двигателя (см3) Тактность двигателя Режущий элемент Объем топливного бака (л) Средняя цена в России (руб.) Echo CLS-5800 3 58 Двухтактный Диск 0.68 60 300 Oleo-Mac Sparta 38 1.8 36 Двухтактный Леска / нож 0.87 17 990

Echo CLS-5800

Обзор профессиональных бензиновых триммеров для сельского хозяйства начнем с кустореза Echo CLS-5800. Техника подойдет для борьбы с кустарниками и молодыми древесными насаждениями, но справится и со скашиванием травы.





Преимущества:

Простота эксплуатации и технического обслуживания.

Мощность двигателя – 3 л.с.

Поддерживает работу пильными дисками, причем способен распиливать даже древесину.

Небольшой для мотора с такими параметрами расход топливной смеси.

Недостатки:

Цена кустореза.

Oleo-Mac Sparta 38

Ищете, какую бензокосу полупрофессионального класса выбрать в качестве дополнения к более производительной модели? Oleo-Mac Sparta 38 – это мощная и качественно собранная садовая техника, которая хорошо покажет себя в быту и сельском хозяйстве.





Преимущества:

Инструмент собран в Италии.

Эффективная работа триммерной головкой и ножом.

Маленький расход бензина.

Качественный комплектный ремень.

Движок быстро заводится.

Недостатки:

Мотокоса тяжелее, чем подавляющее большинство бытовых аналогов.

Через два—три сезона трескаются топливные шланги.

Лучшие ранцевые бензокосы

Размещение двигателя на спине оператора – это хорошее решение, чтобы распределить нагрузку. Мотокосы, попавшие в следующий рейтинг, помогут облегчить длительную работу.

Модель Мощность (л.с.) Рабочий объем двигателя (см3) Тактность двигателя Режущий элемент Объем топливного бака (л) Средняя цена в России (руб.) Makita EM4350RH 2.1 43 Четырехтактный Нож 0.8 54 190 Stihl FR 131 T 1.9 36 Четырехтактный Нож 0.71 57 990

Makita EM4350RH

Четырехтактный двигатель на 43 см3 у Makita EM4350RH размещен на спине. Это позволяет компенсировать тяжесть инструмента, которая определенно даст о себе знать спустя несколько часов интенсивного покоса.





Преимущества:

Как и другие лучшие бензиновые триммеры от Makita, собран в Японии.

Все достоинства четырехтактных двигателей: производительность, отсутствие необходимости в подготовке топливной смеси, мало выхлопов, низкая шумность.

За счет того, что двигатель расположен на спине, нагрузка на руки идет меньше.

Недостатки:

Ввиду большой массы подойдет не каждому.

Стоимость ремонта четырехтактных моторов.

Stihl FR 131 T

По сравнению с аналогом от Makita, Stihl FR 131 T весит на два килограмма меньше. Но 9.6 кг все еще нельзя назвать массой, комфортной для любого косильщика.





Преимущества:

Это хороший мощный триммер, косить которым удобнее за счет того, что двигатель расположен на спине.

Мягкие подкладки на лямках не сдавливают торс при длительной эксплуатации.

Штанга мотокосы разъемная (нельзя однозначно сказать, плюс это или минус).

Недостатки:

Масса бензотриммера.

Лучшие колесные бензотриммеры

Рассмотрев триммер бензиновый для травы, рейтинг лучших образцов которого разделен на несколько категорий, закончим необычной разновидностью. Колесные мотокосы – это непопулярный тип садовой техники. Внешне они напоминают газонокосилки, но в качестве режущего элемента используют увеличенную версию триммерной головки с леской.

Модель Мощность (л.с.) Рабочий объем двигателя (см3) Тактность двигателя Режущий элемент Объем топливного бака (л) Средняя цена в России (руб.) Champion LMH5640 4 160 Четырехтактный Леска 0.9 29 400 Ryobi RFT 254 0.9 25 Двухтактный Леска 0.9 8 350

Champion LMH5640

Двухколесный агрегат для обработки дачных участков при помощи лески. Конструкция бензокосы позволит применять Champion LMH5640 любому, вне зависимости от опыта и физической подготовленности.





Преимущества:

Эта бензиновая мотокоса самая мощная из представленный в нашем рейтинге. Она справится с длительными интенсивными работами.

Из-за колес пользователь не должен удерживать технику в руках, что снижает утомляемость.

Маневренность.

Крупные колеса.

Скашивание более равномерное по сравнению с ручными мотокосами.

Недостатки:

Контейнер для сбора травы, как у газонокосилок, мог бы облегчить работу.

Замену лески приходится осуществлять каждые два часа.

Ryobi RFT 254

Если предыдущая модель отпугнула вас ценой, и вы ищете, какой лучше выбрать бюджетный бензиновый триммер колесного типа для травы, присмотритесь к Ryobi RFT 254. Этот недорогой агрегат с небольшой мощностью станет хорошим выбором для обработки маленького придомового участка.





Преимущества:

Колесный бензотриммер качественно собран.

Легко достать подходящие триммерную головку и леску.

Пластиковые колеса малопригодны для неровного ландшафта.

Недостатки: