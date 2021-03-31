Бензиновый триммер Champion T433-2

Триммер Champion Т433-2 предназначена для больших по площади участков. Имеет металлический нож и леску в комплекте, что позволяет скашивать траву любой жесткости. Оснащена 2-х тактным двигателем с воздушным охлаждением. Разъемная штанга упрощает транспортировку и способствует компактности при хранении триммера

Преимущества