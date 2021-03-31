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Бензиновый триммер Champion T433-2
4.7
26
9 250 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Champion T433-2
Арт. Ю00000020853
4.7
26
Бензиновый триммер Champion T433-2
Бензиновый триммер Champion T433-2
Бензиновый триммер Champion T433-2
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Champion T433-2
Бензиновый триммер Champion T433-2
Бензиновый триммер Champion T433-2

Бензиновый триммер Champion T433-2

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9 250 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000020853
4.7
26

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Режущий элемент
леска, диск
Вес, кг
7.2
Мощность, л.с.
1.7
Ширина скашивания леской, см
40
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 250 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Триммер Champion Т433-2 предназначена для больших по площади участков. Имеет металлический нож и леску в комплекте, что позволяет скашивать траву любой жесткости. Оснащена 2-х тактным двигателем с воздушным охлаждением. Разъемная штанга упрощает транспортировку и способствует компактности при хранении триммера

    Преимущества

    • U-образная рукоятка способствует удобному управлению триммером Champion Т433-2
    • Воздушное охлаждение двигателя
    • Специальный кожух защищает оператора от летящей травы
    • Две режущие оснастки: триммерная головка и 3-лопастной нож
    • Разъёмная штанга - удобство хранения и транспортировки триммера
    • Праймер
    • Подвесной ремень в комплекте
    • Используемое топливо: смесь бензина (АИ-92) и масла для двухтактных двигателей Champion в соотношении 50:1