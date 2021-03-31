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Бензиновый триммер Champion T433-2
Арт. Ю00000020853
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, диск
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Вес, кг
|7.2
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Мощность, л.с.
|1.7
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Ширина скашивания леской, см
|40
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- Триммер Champion Т433-2 предназначена для больших по площади участков. Имеет металлический нож и леску в комплекте, что позволяет скашивать траву любой жесткости. Оснащена 2-х тактным двигателем с воздушным охлаждением. Разъемная штанга упрощает транспортировку и способствует компактности при хранении триммера
Преимущества
- U-образная рукоятка способствует удобному управлению триммером Champion Т433-2
- Воздушное охлаждение двигателя
- Специальный кожух защищает оператора от летящей травы
- Две режущие оснастки: триммерная головка и 3-лопастной нож
- Разъёмная штанга - удобство хранения и транспортировки триммера
- Праймер
- Подвесной ремень в комплекте
- Используемое топливо: смесь бензина (АИ-92) и масла для двухтактных двигателей Champion в соотношении 50:1