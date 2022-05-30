Бензиновый триммер Champion T433S-2

Преимущества

U-образная рукоятка способствует удобному управлению триммером Champion Т433S-2

Воздушное охлаждение двигателя

Специальный кожух защищает оператора от летящей травы

Две режущие оснастки: триммерная головка и диск 40 зубцов

Жесткий вал

Праймер

Подвесной ремень в комплекте

Используемое топливо: смесь бензина (АИ-92) и масла для двухтактных двигателей Champion в соотношении 50:1



Триммер Champion Т433S-2 отличается повышенной износоустойчивостью. Оснащен 2-х тактным двигателем, который характеризуется автономностью и высокой производительностью. Диском подрезают жесткую траву и сорняки, а леской скашивают мягкую траву. Праймер служит для облегчения холодного запуска.