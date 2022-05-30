Бензиновый триммер Champion T433S-2
Арт. Ю00000019835
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7
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Мощность, л.с.
|1.7
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Ширина скашивания леской, см
|40
- Триммер Champion Т433S-2 отличается повышенной износоустойчивостью. Оснащен 2-х тактным двигателем, который характеризуется автономностью и высокой производительностью. Диском подрезают жесткую траву и сорняки, а леской скашивают мягкую траву. Праймер служит для облегчения холодного запуска.
Преимущества
- U-образная рукоятка способствует удобному управлению триммером Champion Т433S-2
- Воздушное охлаждение двигателя
- Специальный кожух защищает оператора от летящей травы
- Две режущие оснастки: триммерная головка и диск 40 зубцов
- Жесткий вал
- Праймер
- Подвесной ремень в комплекте
- Используемое топливо: смесь бензина (АИ-92) и масла для двухтактных двигателей Champion в соотношении 50:1