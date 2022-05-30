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Бензиновый триммер Champion T433S-2
5.0
3
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Champion T433S-2
    Арт. Ю00000019835
    5.0
    3
    Бензиновый триммер Champion T433S-2
    Бензиновый триммер Champion T433S-2
    Бензиновый триммер Champion T433S-2
    Бензиновый триммер Champion T433S-2
    Бензиновый триммер Champion T433S-2
    Бензиновый триммер Champion T433S-2
    Бензиновый триммер Champion T433S-2
      Бензиновый триммер Champion T433S-2
      Бензиновый триммер Champion T433S-2
      Бензиновый триммер Champion T433S-2
      Бензиновый триммер Champion T433S-2
      Бензиновый триммер Champion T433S-2
      Бензиновый триммер Champion T433S-2
      Бензиновый триммер Champion T433S-2

      Бензиновый триммер Champion T433S-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000019835
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7
      Мощность, л.с.
      		1.7
      Ширина скашивания леской, см
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Триммер Champion Т433S-2 отличается повышенной износоустойчивостью. Оснащен 2-х тактным двигателем, который характеризуется автономностью и высокой производительностью. Диском подрезают жесткую траву и сорняки, а леской скашивают мягкую траву. Праймер служит для облегчения холодного запуска.

        Преимущества

        • U-образная рукоятка способствует удобному управлению триммером Champion Т433S-2
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Специальный кожух защищает оператора от летящей травы
        • Две режущие оснастки: триммерная головка и диск 40 зубцов
        • Жесткий вал
        • Праймер
        • Подвесной ремень в комплекте
        • Используемое топливо: смесь бензина (АИ-92) и масла для двухтактных двигателей Champion в соотношении 50:1