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Бензиновый триммер Champion T333S-2
4.5
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Champion T333S-2
    Арт. Ю00000019834
    4.5
    2
    Бензиновый триммер Champion T333S-2
    Бензиновый триммер Champion T333S-2
    Бензиновый триммер Champion T333S-2
    Бензиновый триммер Champion T333S-2
    Бензиновый триммер Champion T333S-2
    Бензиновый триммер Champion T333S-2
    Бензиновый триммер Champion T333S-2
    Бензиновый триммер Champion T333S-2
      Бензиновый триммер Champion T333S-2
      Бензиновый триммер Champion T333S-2
      Бензиновый триммер Champion T333S-2
      Бензиновый триммер Champion T333S-2
      Бензиновый триммер Champion T333S-2
      Бензиновый триммер Champion T333S-2
      Бензиновый триммер Champion T333S-2
      Бензиновый триммер Champion T333S-2

      Бензиновый триммер Champion T333S-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000019834
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7.6
      Мощность, л.с.
      		1.22
      Ширина скашивания леской, см
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Триммер Champion T333S-2 – это агрегат легкого класса, который подойдет для обработки небольших участков от лишней растительности. Прямая штанга позволяет использовать не только леску, но и металлический нож, за счет чего бензокоса, помимо газона, способна справиться с ветками и мелкими кустарниками. 2-тактный двигатель хорош тем, что неприхотлив в обслуживании и надежен. Имеет триммерную головку и нож. Праймер облегчает холодный запуск двигателя.

        Преимущества

        • U-образная рукоятка способствует удобному управлению триммером Champion T333S-2
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Специальный кожух защищает оператора от летящей травы
        • Две режущие оснастки: триммерная головка и нож
        • Праймер
        • Ремень с защитой бедра в комплекте
        • Используемое топливо: смесь бензина (АИ-92) и масла для двухтактных двигателей Champion в соотношении 50:1