Бензиновый триммер Champion T333S-2
Арт. Ю00000019834
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7.6
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Мощность, л.с.
|1.22
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Ширина скашивания леской, см
|40
- Триммер Champion T333S-2 – это агрегат легкого класса, который подойдет для обработки небольших участков от лишней растительности. Прямая штанга позволяет использовать не только леску, но и металлический нож, за счет чего бензокоса, помимо газона, способна справиться с ветками и мелкими кустарниками. 2-тактный двигатель хорош тем, что неприхотлив в обслуживании и надежен. Имеет триммерную головку и нож. Праймер облегчает холодный запуск двигателя.
Преимущества
- U-образная рукоятка способствует удобному управлению триммером Champion T333S-2
- Воздушное охлаждение двигателя
- Специальный кожух защищает оператора от летящей травы
- Две режущие оснастки: триммерная головка и нож
- Праймер
- Ремень с защитой бедра в комплекте
- Используемое топливо: смесь бензина (АИ-92) и масла для двухтактных двигателей Champion в соотношении 50:1