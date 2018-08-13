Бензиновый триммер Champion T333S-2

Преимущества

U-образная рукоятка способствует удобному управлению триммером Champion T333S-2

Воздушное охлаждение двигателя

Специальный кожух защищает оператора от летящей травы

Две режущие оснастки: триммерная головка и нож

Праймер

Ремень с защитой бедра в комплекте

Используемое топливо: смесь бензина (АИ-92) и масла для двухтактных двигателей Champion в соотношении 50:1



Триммер Champion T333S-2 – это агрегат легкого класса, который подойдет для обработки небольших участков от лишней растительности. Прямая штанга позволяет использовать не только леску, но и металлический нож, за счет чего бензокоса, помимо газона, способна справиться с ветками и мелкими кустарниками. 2-тактный двигатель хорош тем, что неприхотлив в обслуживании и надежен. Имеет триммерную головку и нож. Праймер облегчает холодный запуск двигателя.