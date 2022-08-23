Преимущества

Воздушное охлаждение двигателя

Изогнутая штанга - кошение в труднодоступных местах

Диафрагменный карбюратор

Разъёмная штанга

Используемое топливо: смесь бензина (АИ-92) и масла для двухтактных двигателей Champion в соотношении 50:1

Бензиновый триммер Champion T252 подходит для небольших лужаек. Изогнутая штанга позволяет скашивать траву в труднодоступных местах, например, под скамейкой или вокруг кустов. Инструмент оборудован двухтактным двигателем. Срез травы осуществляется леской. Наличие соединительной муфты дает возможность разделять инструмент на 2 части - для удобства перевозки и хранения.