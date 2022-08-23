Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновый триммер Champion T252
4.8
5
8 400 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Champion T252
Арт. Ю00000019833
4.8
5
Бензиновый триммер Champion T252
Бензиновый триммер Champion T252
Бензиновый триммер Champion T252
Бензиновый триммер Champion T252
Бензиновый триммер Champion T252
Бензиновый триммер Champion T252
Бензиновый триммер Champion T252
Бензиновый триммер Champion T252
Бензиновый триммер Champion T252
Бензиновый триммер Champion T252
Бензиновый триммер Champion T252
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Champion T252
Бензиновый триммер Champion T252
Бензиновый триммер Champion T252
Бензиновый триммер Champion T252
Бензиновый триммер Champion T252
Бензиновый триммер Champion T252
Бензиновый триммер Champion T252
Бензиновый триммер Champion T252
Бензиновый триммер Champion T252
Бензиновый триммер Champion T252
Бензиновый триммер Champion T252

Бензиновый триммер Champion T252

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000019833
4.8
5

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Режущий элемент
леска
Вес, кг
5.2
Мощность, л.с.
0.95
Ширина скашивания леской, см
35
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Леска для триммера Siat Professional 556004, звезда, 2 мм, 15 м
170 ₽
4.8
Леска для триммера Siat Professional 556004, звезда, 2 мм, 15 м
Леска для триммера Siat Professional 556005, квадрат, 2 мм, 15 м
175 ₽
4.7
Леска для триммера Siat Professional 556005, квадрат, 2 мм, 15 м
Защитная маска Siat STANDART 650500 (сетка)
700 ₽
5.0
Защитная маска Siat STANDART 650500 (сетка)
Щиток защитный сетчатый Champion C1003 (козырек + сетка)
530 ₽
5.0
Щиток защитный сетчатый Champion C1003 (козырек + сетка)
Емкость для приготовления топливной смеси Champion С1010 1л
270 ₽
5.0
Емкость для приготовления топливной смеси Champion С1010 1л
Топливная канистра AVS TPK-Z 05
390 ₽
5.0
Топливная канистра AVS TPK-Z 05
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Масло 2-х тактное минеральное Patriot Power Active, 0.946 л
660 ₽
Масло 2-х тактное минеральное Patriot Power Active, 0.946 л
Масло 2-х тактное минеральное Patriot Power Active, 0.592 л
485 ₽
Масло 2-х тактное минеральное Patriot Power Active, 0.592 л
Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
239 ₽
5.0
Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
429 ₽
Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
Присадка к топливу полусинтетик. Echo 00122, 0,1 л
Нет в наличии
Присадка к топливу полусинтетик. Echo 00122, 0,1 л
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновый триммер Champion T252 подходит для небольших лужаек. Изогнутая штанга позволяет скашивать траву в труднодоступных местах, например, под скамейкой или вокруг кустов. Инструмент оборудован двухтактным двигателем. Срез травы осуществляется леской. Наличие соединительной муфты дает возможность разделять инструмент на 2 части - для удобства перевозки и хранения.

    Преимущества

    • Воздушное охлаждение двигателя
    • Изогнутая штанга - кошение в труднодоступных местах
    • Диафрагменный карбюратор
    • Разъёмная штанга
    • Используемое топливо: смесь бензина (АИ-92) и масла для двухтактных двигателей Champion в соотношении 50:1