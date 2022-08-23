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Бензиновый триммер Champion T252
Арт. Ю00000019833
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|5.2
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Мощность, л.с.
|0.95
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Ширина скашивания леской, см
|35
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- Бензиновый триммер Champion T252 подходит для небольших лужаек. Изогнутая штанга позволяет скашивать траву в труднодоступных местах, например, под скамейкой или вокруг кустов. Инструмент оборудован двухтактным двигателем. Срез травы осуществляется леской. Наличие соединительной муфты дает возможность разделять инструмент на 2 части - для удобства перевозки и хранения.
Преимущества
- Воздушное охлаждение двигателя
- Изогнутая штанга - кошение в труднодоступных местах
- Диафрагменный карбюратор
- Разъёмная штанга
- Используемое топливо: смесь бензина (АИ-92) и масла для двухтактных двигателей Champion в соотношении 50:1