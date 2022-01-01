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Триммеры

Триммеры с леской

  • Режущий элемент: леска
Найдено: 328 товаров
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  • Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
    5 391 ₽
    5 990 ₽
    4.5
    Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
    леска, нож, 4.1 л.с., 42.7 см³
    Вес, кг: 8.94
    Мощность 4.1 л.с.
    Ширина скашивания, см: 44
    Двигатель 42.7 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • -599 ₽
  • Бензиновый триммер Huter GGT-443TX 1,5 кВт , триммерная катушка + диск-фреза 40TP 900/70/2/61
    6 290 ₽
    7 990 ₽
    4.0
    Бензиновый триммер Huter GGT-443TX 1,5 кВт , триммерная катушка + диск-фреза 40TP 900/70/2/61
    леска, диск, 2 л.с.
    Вес, кг: 9
    Мощность 2 л.с.
    Ширина скашивания, см: 25.5
    • -1 700 ₽
    • Выгодный комплект
  • Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
    6 469 ₽
    6 490 ₽
    3.8
    Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
    леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³
    Вес, кг: 7
    Мощность 2.5 л.с.
    Ширина скашивания, см: 44
    Двигатель 43 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • -21 ₽
  • Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
    8 459 ₽
    9 870 ₽
    4.7
    Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
    леска, нож, 3 л.с., 52 см³
    Вес, кг: 8.9
    Мощность 3 л.с.
    Ширина скашивания, см: 46
    Двигатель 52 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • -1 411 ₽
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Stihl FS 55 41402000475
    25 990 ₽
    4.5
    Бензиновый триммер Stihl FS 55 41402000475
    леска, 1 л.с., 27.2 см³
    Вес, кг: 4.9
    Мощность 1 л.с.
    Ширина скашивания, см: 25.5
    Двигатель 27.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)
    6 990 ₽
    4.5
    Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)
    леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³
    Вес, кг: 9.54
    Мощность 2.5 л.с.
    Двигатель 43 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
    7 385 ₽
    4.5
    Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
    леска, нож, 3 л.с., 52 см³
    Вес, кг: 6.3
    Мощность 3 л.с.
    Ширина скашивания, см: 44
    Двигатель 52 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
    3 990 ₽
    5.0
    Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
    18 В, 7000 об/мин, Li-ion
    Тип двигателя: аккумуляторный
    Емкость аккумулятора, Ач: 2
    Напряжение аккумулятора, В: 18
  • Бензиновый триммер Patriot PT 4555ES Country 250108045
    8 990 ₽
    4.2
    Бензиновый триммер Patriot PT 4555ES Country 250108045
    леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³
    Вес, кг: 8.9
    Мощность 2.5 л.с.
    Ширина скашивания, см: 46
    Двигатель 43 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Электрический триммер Makita UR3502
    11 990 ₽
    3.8
    Электрический триммер Makita UR3502
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1К Вт
    Ширина скашивания (леска) 35 см
    Расположение двигателя: верхнее
  • Бензиновый триммер Stihl FS 38 41400122315
    15 990 ₽
    4.3
    Бензиновый триммер Stihl FS 38 41400122315
    леска, 0.9 л.с., 27.2 см³
    Вес, кг: 4.1
    Мощность 0.9 л.с.
    Ширина скашивания, см: 23
    Двигатель 27.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Электрический триммер Huter GET 1200SL
    4 590 ₽
    4.2
    Электрический триммер Huter GET 1200SL
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.2К Вт
    Ширина скашивания (леска) 42 см
    Расположение двигателя: верхнее
  • Бензиновый триммер Champion T433-2
    9 250 ₽
    4.7
    Бензиновый триммер Champion T433-2
    леска, диск, 1.7 л.с., 42.7 см³
    Вес, кг: 7.2
    Мощность 1.7 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 42.7 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Аккумуляторный триммер Patriot TR 235UES 250205235
    4 299 ₽
    5 790 ₽
    5.0
    Аккумуляторный триммер Patriot TR 235UES 250205235
    21 В, 8000 об/мин, Li-ion
    Тип двигателя: аккумуляторный
    Вес, кг: 1.9
    Емкость аккумулятора, Ач: 2
    Напряжение аккумулятора, В: 21
    • -1 491 ₽
  • Электрический триммер Makita UR3500
    8 299 ₽
    9 390 ₽
    4.2
    Электрический триммер Makita UR3500
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.7К Вт
    Ширина скашивания (леска) 35 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -1 091 ₽
  • Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
    5 169 ₽
    5 800 ₽
    3.9
    Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.1К Вт
    Ширина скашивания (леска) 43 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -631 ₽
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    10 999 ₽
    13 165 ₽
    3.7
    Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    леска, диск, нож, 3 л.с., 52 см³
    Вес, кг: 8.7
    Мощность 3 л.с.
    Ширина скашивания, см: 42
    Двигатель 52 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • -2 166 ₽
  • Бензиновый триммер Champion T333-2
    8 750 ₽
    4.6
    Бензиновый триммер Champion T333-2
    леска, нож, 1.22 л.с., 32.6 см³
    Вес, кг: 7
    Мощность 1.22 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 32.6 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Champion T252
    8 400 ₽
    4.8
    Бензиновый триммер Champion T252
    леска, 0.95 л.с., 25.4 см³
    Вес, кг: 5.2
    Мощность 0.95 л.с.
    Ширина скашивания, см: 35
    Двигатель 25.4 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер c неразборной штангой Patriot PT 3555ES Country
    9 850 ₽
    9 935 ₽
    4.1
    Бензиновый триммер c неразборной штангой Patriot PT 3555ES Country
    леска, нож, 1.8 л.с., 33 см³
    Вес, кг: 8.28
    Мощность 1.8 л.с.
    Ширина скашивания, см: 46
    Двигатель 33 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • -85 ₽
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
    2 739 ₽
    3 358 ₽
    3.6
    Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.5К Вт
    Ширина скашивания (леска) 28 см
    Расположение двигателя: нижнее
    • -619 ₽
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Huter GGT-2500S
    7 190 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500S
    леска, нож, 3.3 л.с., 52 см³
    Вес, кг: 7
    Мощность 3.3 л.с.
    Двигатель 52 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р
    7 398 ₽
    8 220 ₽
    5.0
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.7К Вт
    Ширина скашивания (леска) 42 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -822 ₽
  • Бензиновый триммер Stiga SBC 253 D
    16 990 ₽
    3.5
    Бензиновый триммер Stiga SBC 253 D
    леска, нож, 2.1 л.с., 51.7 см³
    Вес, кг: 8
    Мощность 2.1 л.с.
    Двигатель 51.7 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
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