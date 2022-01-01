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Триммер бензиновый Champion Т528S-2, (неразъемн.прям. 1,47кВт 51,7см³ 6,7кг HT21+40/255/25,4 U-ручка)
8 650 ₽
Бензиновые триммеры
  • Новинка
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Триммер бензиновый Champion Т528S-2, (неразъемн.прям. 1,47кВт 51,7см³ 6,7кг HT21+40/255/25,4 U-ручка)
Арт. О00000039034
Триммер бензиновый Champion Т528S-2, (неразъемн.прям. 1,47кВт 51,7см³ 6,7кг HT21+40/255/25,4 U-ручка)
Триммер бензиновый Champion Т528S-2, (неразъемн.прям. 1,47кВт 51,7см³ 6,7кг HT21+40/255/25,4 U-ручка)
  • Новинка
  • Персональная скидка
Триммер бензиновый Champion Т528S-2, (неразъемн.прям. 1,47кВт 51,7см³ 6,7кг HT21+40/255/25,4 U-ручка)
Триммер бензиновый Champion Т528S-2, (неразъемн.прям. 1,47кВт 51,7см³ 6,7кг HT21+40/255/25,4 U-ручка)

Триммер бензиновый Champion Т528S-2, (неразъемн.прям. 1,47кВт 51,7см³ 6,7кг HT21+40/255/25,4 U-ручка)

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    из 2 магазинов, бесплатно
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    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000039034

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Режущий элемент
леска, диск
Вес, кг
6.7
Мощность, л.с.
2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Триммер CHAMPION T528S-2 – незаменимый помощник для ухода за дачным участком и придомовой территорией. Плечевой ремень равномерно распределяет вес и обеспечивает продолжительную работу без преждевременной усталости. Все элементы управления выведены на одну рукоятку, что обеспечивает комфортно в процессе эксплуатации. Полупрозрачный бак позволяет держать под контролем уровень топливной смеси.

    Преимущества

    • Прямая штанга с велосипедной рукояткой
    • Праймер подкачки топлива - запуск двигателя в сложных условиях
    • Бензиновый двигатель - работа без зависимости от источника энергии
    • Плечевой ремень для удобства при длительной работе
    • Кошение как молодой травы, так и густой поросли - универсальность