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Триммер бензиновый Champion Т528S-2, (неразъемн.прям. 1,47кВт 51,7см³ 6,7кг HT21+40/255/25,4 U-ручка)
Арт. О00000039034
- Новинка
- Персональная скидка
Триммер бензиновый Champion Т528S-2, (неразъемн.прям. 1,47кВт 51,7см³ 6,7кг HT21+40/255/25,4 U-ручка)
Арт. О00000039034
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Режущий элемент
|леска, диск
|
Вес, кг
|6.7
|
Мощность, л.с.
|2
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- Триммер CHAMPION T528S-2 – незаменимый помощник для ухода за дачным участком и придомовой территорией. Плечевой ремень равномерно распределяет вес и обеспечивает продолжительную работу без преждевременной усталости. Все элементы управления выведены на одну рукоятку, что обеспечивает комфортно в процессе эксплуатации. Полупрозрачный бак позволяет держать под контролем уровень топливной смеси.
Преимущества
- Прямая штанга с велосипедной рукояткой
- Праймер подкачки топлива - запуск двигателя в сложных условиях
- Бензиновый двигатель - работа без зависимости от источника энергии
- Плечевой ремень для удобства при длительной работе
- Кошение как молодой травы, так и густой поросли - универсальность