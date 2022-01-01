Триммер бензиновый Champion Т528S-2, (неразъемн.прям. 1,47кВт 51,7см³ 6,7кг HT21+40/255/25,4 U-ручка)

Преимущества

Прямая штанга с велосипедной рукояткой

Праймер подкачки топлива - запуск двигателя в сложных условиях

Бензиновый двигатель - работа без зависимости от источника энергии

Плечевой ремень для удобства при длительной работе

Кошение как молодой травы, так и густой поросли - универсальность

Триммер CHAMPION T528S-2 – незаменимый помощник для ухода за дачным участком и придомовой территорией. Плечевой ремень равномерно распределяет вес и обеспечивает продолжительную работу без преждевременной усталости. Все элементы управления выведены на одну рукоятку, что обеспечивает комфортно в процессе эксплуатации. Полупрозрачный бак позволяет держать под контролем уровень топливной смеси.