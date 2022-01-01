Триммер с разборной штангой
Найдено: 79 товаров
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- 4 590 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.2К ВтШирина скашивания (леска) 42 смРасположение двигателя: верхнее
- 9 250 ₽леска, диск, 1.7 л.с., 42.7 см³Вес, кг: 7.2Мощность 1.7 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 42.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 5 857 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.1К ВтШирина скашивания (леска) 43 смРасположение двигателя: верхнее
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- 8 750 ₽леска, нож, 1.22 л.с., 32.6 см³Вес, кг: 7Мощность 1.22 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 32.6 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 7 190 ₽леска, нож, 3.3 л.с., 52 см³Вес, кг: 7Мощность 3.3 л.с.Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 7 767 ₽8 630 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.7К ВтШирина скашивания (леска) 42 смРасположение двигателя: верхнее
- -863 ₽
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- 5 313 ₽Режущий элемент: лескаМощность 1К ВтШирина скашивания (леска) 43 смРасположение двигателя: верхнее
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- 14 990 ₽15 990 ₽леска, диск, 1.5 л.с., 33.5 см³Вес, кг: 7.8Мощность 1.5 л.с.Ширина скашивания, см: 42Двигатель 33.5 куб.смТактность двигателя: четырехтактный
- -1 000 ₽
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- 6 146 ₽8 270 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.4К ВтШирина скашивания (леска) 38 смРасположение двигателя: верхнее
- -2 124 ₽
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- 9 990 ₽11 900 ₽20 В, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 6Напряжение аккумулятора, В: 20
- -1 910 ₽
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- 14 990 ₽леска, нож, 0.95 л.с., 25.4 см³Вес, кг: 7.2Мощность 0.95 л.с.Ширина скашивания, см: 43Двигатель 25.4 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 6 990 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.6К ВтШирина скашивания (леска) 35 смРасположение двигателя: верхнее
- 8 090 ₽леска, нож, 2 л.с., 43 см³Вес, кг: 7Мощность 2 л.с.Ширина скашивания, см: 46Двигатель 43 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 6 333 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.4К ВтШирина скашивания (леска) 42 смРасположение двигателя: верхнее
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- 10 280 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.6К ВтШирина скашивания (леска) 42 смРасположение двигателя: верхнее
- 7 500 ₽8 800 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.4К ВтШирина скашивания (леска) 42 смРасположение двигателя: верхнее
- -1 300 ₽
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- 9 990 ₽10 990 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.65К ВтШирина скашивания (леска) 42 смРасположение двигателя: верхнее
- -1 000 ₽
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- 18 190 ₽леска, диск, 3.9 л.с., 51.7 см³Вес, кг: 7Мощность 3.9 л.с.Двигатель 51.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 7 000 ₽7 880 ₽Режущий элемент: лескаМощность 1.2К ВтШирина скашивания (леска) 38 смРасположение двигателя: верхнее
- -880 ₽
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- 1 990 ₽2 690 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.28К ВтШирина скашивания (леска) 30 смРасположение двигателя: нижнее
- -700 ₽
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- 12 190 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.7К ВтШирина скашивания (леска) 42 смРасположение двигателя: верхнее
- 16 420 ₽Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 3.4Емкость аккумулятора, Ач: 2
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- 7 326 ₽8 140 ₽Режущий элемент: леска, диск, ножМощность 1.6К ВтШирина скашивания (леска) 38 смРасположение двигателя: верхнее
- -814 ₽
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- 7 990 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.4К ВтШирина скашивания (леска) 42 смРасположение двигателя: верхнее
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Триммеры с разборным валом в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2690 рублей до 29990 рублей. В наличии более 80 наименований. Купить триммеры с разборной штангой on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.