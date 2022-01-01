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Триммеры

Триммер с разборной штангой

  • Разборный вал: Да
Найдено: 79 товаров
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  • Электрический триммер Huter GET 1200SL
    4 590 ₽
    4.2
    Электрический триммер Huter GET 1200SL
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.2К Вт
    Ширина скашивания (леска) 42 см
    Расположение двигателя: верхнее
  • Бензиновый триммер Champion T433-2
    9 250 ₽
    4.7
    Бензиновый триммер Champion T433-2
    леска, диск, 1.7 л.с., 42.7 см³
    Вес, кг: 7.2
    Мощность 1.7 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 42.7 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
    5 857 ₽
    3.9
    Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.1К Вт
    Ширина скашивания (леска) 43 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Champion T333-2
    8 750 ₽
    4.6
    Бензиновый триммер Champion T333-2
    леска, нож, 1.22 л.с., 32.6 см³
    Вес, кг: 7
    Мощность 1.22 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 32.6 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Huter GGT-2500S
    7 190 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500S
    леска, нож, 3.3 л.с., 52 см³
    Вес, кг: 7
    Мощность 3.3 л.с.
    Двигатель 52 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р
    7 767 ₽
    8 630 ₽
    5.0
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.7К Вт
    Ширина скашивания (леска) 42 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -863 ₽
  • Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
    5 313 ₽
    3.1
    Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
    Режущий элемент: леска
    Мощность 1К Вт
    Ширина скашивания (леска) 43 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Daewoo DABC 4ST
    14 990 ₽
    15 990 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Daewoo DABC 4ST
    леска, диск, 1.5 л.с., 33.5 см³
    Вес, кг: 7.8
    Мощность 1.5 л.с.
    Ширина скашивания, см: 42
    Двигатель 33.5 куб.см
    Тактность двигателя: четырехтактный
    • -1 000 ₽
  • Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
    6 146 ₽
    8 270 ₽
    4.3
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.4К Вт
    Ширина скашивания (леска) 38 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -2 124 ₽
  • Садовый аккумуляторный триммер-кусторез Zitrek DEKO DKTR40 2 в 1 063-4230
    9 990 ₽
    11 900 ₽
    Садовый аккумуляторный триммер-кусторез Zitrek DEKO DKTR40 2 в 1 063-4230
    20 В, Li-ion
    Тип двигателя: аккумуляторный
    Вес, кг: 6
    Напряжение аккумулятора, В: 20
    • -1 910 ₽
    • Новинка
  • Бензиновый триммер Stiga SBC 226 JD
    14 990 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Stiga SBC 226 JD
    леска, нож, 0.95 л.с., 25.4 см³
    Вес, кг: 7.2
    Мощность 0.95 л.с.
    Ширина скашивания, см: 43
    Двигатель 25.4 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Bosch ART 35 0.600.878.М21
    6 990 ₽
    5.0
    Электрический триммер Bosch ART 35 0.600.878.М21
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.6К Вт
    Ширина скашивания (леска) 35 см
    Расположение двигателя: верхнее
  • Бензиновый триммер Huter GGT-1500SX
    8 090 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500SX
    леска, нож, 2 л.с., 43 см³
    Вес, кг: 7
    Мощность 2 л.с.
    Ширина скашивания, см: 46
    Двигатель 43 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148
    6 333 ₽
    5.0
    Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.4К Вт
    Ширина скашивания (леска) 42 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Redverg RD-EB1600
    10 280 ₽
    5.0
    Электрический триммер Redverg RD-EB1600
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.6К Вт
    Ширина скашивания (леска) 42 см
    Расположение двигателя: верхнее
  • Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
    7 500 ₽
    8 800 ₽
    5.0
    Триммер электрический Denzel TE-1400, 1400 Вт, 420 мм, катушка+диск, разборная штанга
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.4К Вт
    Ширина скашивания (леска) 42 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -1 300 ₽
    • Новинка
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Daewoo DABC 1700E
    9 990 ₽
    10 990 ₽
    5.0
    Электрический триммер Daewoo DABC 1700E
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.65К Вт
    Ширина скашивания (леска) 42 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -1 000 ₽
  • Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
    18 190 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Huter GGT-2900S
    леска, диск, 3.9 л.с., 51.7 см³
    Вес, кг: 7
    Мощность 3.9 л.с.
    Двигатель 51.7 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка+диск, разборная штанга
    7 000 ₽
    7 880 ₽
    5.0
    Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка+диск, разборная штанга
    Режущий элемент: леска
    Мощность 1.2К Вт
    Ширина скашивания (леска) 38 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -880 ₽
    • Новинка
    • Персональная скидка
  • Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
    1 990 ₽
    2 690 ₽
    3.0
    Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.28К Вт
    Ширина скашивания (леска) 30 см
    Расположение двигателя: нижнее
    • -700 ₽
  • Электрический триммер Huter GET-1700B 70/1/8
    12 190 ₽
    5.0
    Электрический триммер Huter GET-1700B 70/1/8
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.7К Вт
    Ширина скашивания (леска) 42 см
    Расположение двигателя: верхнее
  • Аккумуляторный триммер Stiga SGT 500 AE 278100008/ST1
    16 420 ₽
    5.0
    Аккумуляторный триммер Stiga SGT 500 AE 278100008/ST1
    Li-ion
    Тип двигателя: аккумуляторный
    Вес, кг: 3.4
    Емкость аккумулятора, Ач: 2
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Ставр ТЭ-1600Р, 1600Вт, ширина скашивания (нож/леска) 255/380мм
    7 326 ₽
    8 140 ₽
    5.0
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1600Р, 1600Вт, ширина скашивания (нож/леска) 255/380мм
    Режущий элемент: леска, диск, нож
    Мощность 1.6К Вт
    Ширина скашивания (леска) 38 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -814 ₽
  • Электрический триммер Daewoo DABC 1400E
    7 990 ₽
    4.0
    Электрический триммер Daewoo DABC 1400E
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.4К Вт
    Ширина скашивания (леска) 42 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • Персональная скидка
Триммеры с разборным валом в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2690 рублей до 29990 рублей. В наличии более 80 наименований. Купить триммеры с разборной штангой on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.