Аккумуляторные снегоуборщики представляют собой электрическую садовую технику, работающую на основе бесщеточного двигателя, получающего напряжение от батареи или акб. Снегоуборочные машины варьируются по весу, мощности, высоте шнека, ширине захвата, механизму обработки. Есть устройства, имеющие функцию подогрева.

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