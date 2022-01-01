Мини снегоуборщики
Найдено: 26 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- Персональная скидка
-
- 20 999 ₽26 890 ₽40 В, 11.12 кгСистема шнеков: одноступенчатаяДальность выброса, м: 6Тип двигателя: электрическийШирина ковша, см: 30Емкость аккумулятора, Ач: 2
- -5 891 ₽
-
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии40 В, 15.2 кгСистема шнеков: одноступенчатаяДальность выброса, м: 6Тип двигателя: аккумуляторныйШирина ковша, см: 51
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии40 В, 19.5 кгСистема шнеков: двухступенчатаяДальность выброса, м: 10Тип двигателя: аккумуляторныйШирина ковша, см: 46Емкость аккумулятора, Ач: 4
- Нет в наличии3.3 кгСистема шнеков: одноступенчатаяТип двигателя: аккумуляторныйШирина ковша, см: 60
- Нет в наличии40 В, 16 кгСистема шнеков: одноступенчатаяДальность выброса, м: 7Тип двигателя: аккумуляторныйШирина ковша, см: 46Емкость аккумулятора, Ач: 4
- Нет в наличии450 Вт, 48 В, 8.32 кгСистема шнеков: одноступенчатаяДальность выброса, м: 5Тип двигателя: аккумуляторныйШирина ковша, см: 30Емкость аккумулятора, Ач: 2
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии40 В, 20 кгСистема шнеков: одноступенчатаяДальность выброса, м: 5.5Тип двигателя: аккумуляторныйШирина ковша, см: 51Емкость аккумулятора, Ач: 4
- Нет в наличии
- Нет в наличии
Мини снегоуборщики в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 560 рублей до 36 990 рублей. В наличии более 32 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.