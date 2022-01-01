Ледоруб – это специализированный инвентарь для уборки улиц: удаления наледи на асфальте и бетонных покрытиях, наста, разбивания смерзшейся снежной корки, сугробов. С его помощью можно расчистить территорию или дорожки для прохода, разбить лед. Ледорубы используются для уборки городских территорий и в частном хозяйстве для очистки ступеней и дорожек.

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