В этом разделе представлены автомобильные щетки. Это аксессуары высокого качества, предназначенные для чистки поверхности машины от грязи. Эффективно очищают, по сравнению с металлическими не вредят покрытию авто. Могут комплектоваться съемным водосгоном, не портятся при использовании с жидкостью и моющими средствами.

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