Автомобильные щетки и скребки для снега и льда
Найдено: 31 товар
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- 590 ₽510 мм, пластик, 0.35 кгНазначение: для автомобиляМакс. длина, мм: 510Материал корпуса: пластик
- 220 ₽445 мм, пластик, 0.17 кгНазначение: для автомобиляМакс. длина, мм: 445Материал корпуса: пластик
- 505 ₽73 мм, пластик, 0.315 кгНазначение: для автомобиляМакс. длина, мм: 73Материал корпуса: пластик
- 380 ₽660 мм, пластик, 0.271 кгНазначение: для автомобиляМакс. длина, мм: 660Материал корпуса: пластик
- 200 ₽480 мм, пластик, 0.19 кгНазначение: для автомобиляМакс. длина, мм: 480Материал корпуса: пластик
- 468 ₽920 мм, металл, 0.515 кгНазначение: для автомобиляМакс. длина, мм: 920Материал корпуса: металл
- Нет в наличии0.7 кгНазначение: для автомобиля
- Нет в наличии1330 мм, пластик, 0.644 кгНазначение: для автомобиляМакс. длина, мм: 1330Ширина щетки, мм: 240Ширина скребка, мм: 250Материал корпуса: пластик
- Нет в наличии880 мм, пластик, 0.345 кгНазначение: для автомобиляМакс. длина, мм: 880Материал корпуса: пластик
- Нет в наличии4800 мм, алюминий, 2.2 кгНазначение: для крышиМакс. длина, мм: 4800Ширина скребка, мм: 560Материал корпуса: алюминий
- Нет в наличии440 мм, пластикНазначение: для автомобиляМакс. длина, мм: 440Материал корпуса: пластик
- Нет в наличиипластик, 0.675 кгНазначение: для автомобиляШирина щетки, мм: 230Ширина скребка, мм: 110Материал корпуса: пластик
- Нет в наличии170 мм, пластик, 0.05 кгНазначение: для автомобиля, для домаМакс. длина, мм: 170Ширина скребка, мм: 60Материал корпуса: пластик
- Нет в наличии530 мм, пластик, 0.143 кгНазначение: для автомобиляМакс. длина, мм: 530Материал корпуса: пластик
- Нет в наличии600 мм, пластик, 0.388 кгНазначение: для автомобиляМакс. длина, мм: 600Ширина щетки, мм: 230Ширина скребка, мм: 110Материал корпуса: пластик
- Нет в наличиипластикНазначение: для автомобиляМатериал корпуса: пластик
- Нет в наличии1070 мм, пластик, 0.542 кгНазначение: для автомобиляМакс. длина, мм: 1070Ширина щетки, мм: 230Ширина скребка, мм: 110Материал корпуса: пластик
- Нет в наличиипластикНазначение: для автомобиляМатериал корпуса: пластик
- Нет в наличиипластик, 0.196 кгНазначение: для автомобиляМатериал корпуса: пластик
- Нет в наличии560 мм, пластик, 0.3 кгНазначение: для автомобиляМакс. длина, мм: 560Материал корпуса: пластик
- Нет в наличии400 мм, пластик, 0.147 кгНазначение: для автомобиляМакс. длина, мм: 400Материал корпуса: пластик
- Нет в наличии600 мм, пластик, 0.292 кгНазначение: для автомобиляМакс. длина, мм: 600Ширина щетки, мм: 100Ширина скребка, мм: 100Материал корпуса: пластик
- Нет в наличии550 мм, пластик, 0.181 кгНазначение: для автомобиляМакс. длина, мм: 550Ширина скребка, мм: 100Материал корпуса: пластик
- Нет в наличиипластик, металл, 0.15 кгНазначение: для автомобиляМатериал корпуса: пластик, металл
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить автомобильные щетки и скребки для снега и льда в городе Ярославль по цене от 27 до 3978 рублей. В наличии более 31 наименования. Автомобильные щетки и скребки для снега и льда можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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