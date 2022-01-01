Подметально-уборочные машины
Найдено: 17 товаров
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- Нет в наличии163 куб.см, 82 кг, 1.8 лОбъем двигателя, куб.см: 163Тактность: 4-х тактныйШирина щетки, мм: 1000Вес, кг: 82Объем бака, л: 1.8
- Нет в наличии166 куб.см, 42.5 кг, 1.8 лОбъем двигателя, куб.см: 166Тактность: 4-х тактныйШирина щетки, мм: 700Вес, кг: 42.5Объем бака, л: 1.8
- Нет в наличии166 куб.см, 94.3 кг, 1.9 лОбъем двигателя, куб.см: 166Тактность: 4-х тактныйШирина щетки, мм: 800Вес, кг: 94.3Объем бака, л: 1.9
- Нет в наличии160 куб.см, 45 кг, 0.91 лОбъем двигателя, куб.см: 160Тактность: 4-х тактныйШирина щетки, мм: 700Вес, кг: 45Объем бака, л: 0.91
- Нет в наличии140 куб.см, 94 кг, 1 лОбъем двигателя, куб.см: 140Тактность: 4-х тактныйШирина щетки, мм: 700Принцип сбора: заметаниеВес, кг: 94
- Нет в наличии163 куб.см, 85 кг, 3.8 лОбъем двигателя, куб.см: 163Тактность: 4-х тактныйШирина щетки, мм: 1200Вес, кг: 85Объем бака, л: 3.8
- Нет в наличии190 куб.см, 85 кг, 3.8 лОбъем двигателя, куб.см: 190Тактность: 4-х тактныйШирина щетки, мм: 1000Вес, кг: 85Объем бака, л: 3.8
- Нет в наличии190 куб.см, 85 кг, 3.8 лОбъем двигателя, куб.см: 190Тактность: 4-х тактныйШирина щетки, мм: 1200Вес, кг: 85Объем бака, л: 3.8
- Нет в наличии179 куб.см, 118 кг, 2 лОбъем двигателя, куб.см: 179Тактность: 4-х тактныйШирина щетки, мм: 800Принцип сбора: заметаниеВес, кг: 118
- Нет в наличии163 куб.см, 4000 Вт, 68 кгМощность, л.с.: 5.5Объем двигателя, куб.см: 163Тактность: 4-х тактныйШирина щетки, мм: 620Вес, кг: 68
- Нет в наличии173 куб.см, 3600 Вт, 76 кгМощность, л.с.: 5Объем двигателя, куб.см: 173Тактность: 4-х тактныйШирина щетки, мм: 800Вес, кг: 76
- Нет в наличии190 куб.см, 4780 Вт, 75 кгМощность, л.с.: 6.5Объем двигателя, куб.см: 190Тактность: 4-х тактныйШирина щетки, мм: 600Вес, кг: 75
- Нет в наличии67 кг, 3.6 лМощность, л.с.: 6.5Тактность: 4-х тактныйШирина щетки, мм: 560Вес, кг: 67Объем бака, л: 3.6
- Нет в наличии68 кг, 3.6 лМощность, л.с.: 6.5Тактность: 4-х тактныйВес, кг: 68Объем бака, л: 3.6
- Нет в наличии212 куб.см, 4400 Вт, 70 кгМощность, л.с.: 7Объем двигателя, куб.см: 212Тактность: 4-х тактныйШирина щетки, мм: 800Принцип сбора: заметание
- Нет в наличии173 куб.см, 3600 Вт, 79 кгМощность, л.с.: 5Объем двигателя, куб.см: 173Тактность: 4-х тактныйШирина щетки, мм: 1000Вес, кг: 79
- Нет в наличии163 куб.см, 82.5 кг, 3.6 лОбъем двигателя, куб.см: 163Тактность: 4-х тактныйВес, кг: 82.5Объем бака, л: 3.6Рабочая ширина, мм: 800
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить подметально-уборочные машины в городе Ярославль по цене от 1 до 109790 рублей. В наличии более 17 наименований. Подметально-уборочные машины можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.