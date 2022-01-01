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Машина подметальная SM 700W
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Подметально-уборочные машины
    Машина подметальная SM 700W
    Арт. 1128702
    Машина подметальная SM 700W

      Машина подметальная SM 700W

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128702

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Франция
      Объем бака, л
      		1.8
      Диаметр щетки, мм
      		280
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Подметальная машина Caiman SM 700W предназначена для качественной уборки малых площадей (приусадебные участки, тропинки, покрытые плиткой, узкие дорожки). Она обладает оптимальным сбалансированным распределением веса, что делает работу с ней чрезвычайно легкой. Снегоуборочные щетки могут идеально очищать площади даже от небольшого наста и снега, которые остаются после работы снегоуборщиков. Это позволяет избегать, в дальнейшем, образование наледи и гололеда. Возможно подсоединение в качестве дополнительных опций отвала для уборки снега, контейнера для сбора мусора и системы распыления для влажной уборки.

        Преимущества

        • Японский двигатель Honda премиум-класса
        • Секционные летняя и зимняя щетки
        • Высокие маневренность и производительность
        • Регулируемая рукоятка