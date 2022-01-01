Машина подметальная SM 700W
Арт. 1128702
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Франция
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Объем бака, л
|1.8
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Диаметр щетки, мм
|280
- Подметальная машина Caiman SM 700W предназначена для качественной уборки малых площадей (приусадебные участки, тропинки, покрытые плиткой, узкие дорожки). Она обладает оптимальным сбалансированным распределением веса, что делает работу с ней чрезвычайно легкой. Снегоуборочные щетки могут идеально очищать площади даже от небольшого наста и снега, которые остаются после работы снегоуборщиков. Это позволяет избегать, в дальнейшем, образование наледи и гололеда. Возможно подсоединение в качестве дополнительных опций отвала для уборки снега, контейнера для сбора мусора и системы распыления для влажной уборки.
Преимущества
- Японский двигатель Honda премиум-класса
- Секционные летняя и зимняя щетки
- Высокие маневренность и производительность
- Регулируемая рукоятка