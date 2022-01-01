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Машина подметальная SM 1200W
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Подметально-уборочные машины
    Машина подметальная SM 1200W
    Арт. 1128698
    Машина подметальная SM 1200W

      Машина подметальная SM 1200W

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128698

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Франция
      Объем бака, л
      		3.8
      Диаметр щетки, мм
      		330
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Подметальная машина Caiman SM 1200W производятся в двух вариантах. Модель SM 1200 оснащена большой нейлоновой 12-ти секционной щеткой с рабочей шириной 1200 мм и диаметром 330 мм, которая идеальна для уборки грязи, пыли и мусора. На модели SM 1200W установлена большая полипропиленовая 8х2-секционная щетка с шириной захвата 1200 мм и диаметром 330 мм, которая предназначена для работы в зимний период. Регулировка угла поворота (22 градуса) и нажима щетки, регулировка скорости вращения (5 положений) позволяют оптимально настроить положение щетки в зависимости от направления сметания грязи (3 положения вправо, 3 положения влево, прямо) и типа убираемой поверхности. В качестве дополнительных опций возможна установка отвала для уборки снега, цепи противоскольжения, контейнера для сбора мусора, системы распыления для влажной уборки и светодиодной фары.

        Преимущества

        • Светодиодная фара
        • Цепи противоскольжения
        • Регулировка угла атаки щетки
        • Нулевой радиус разворота