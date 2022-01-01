Машина подметальная Giro 800K
Арт. 1128711
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Франция
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Объем бака, л
|2
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Диаметр щетки, мм
|350
- Подметальная машина Caiman GIRO 800K отлично справляется с уборкой различных загрязнений и даже снега (если его не слишком много). В отличие от снегоуборщика, подметальная машина способна полностью очистить поверхность! Ширина захвата 80 см позволяет быстро убрать большие территории. Дополнительная опция – отвал – не входит в стандартную комплектацию, но может быть приобретена отдельно.
Преимущества
- Четырехтактный бензиновый двигатель Kawasaki FJ180V
- Профессиональный редуктор
- Подметальная щетка диаметром 35 см
- Регулировка угла щетки
- 3 скорости движения вперед и 1 назад
- Регулируемая по высоте рукоятка
- Уборка вплотную к стене и бордюру