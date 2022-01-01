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Машина подметальная Giro 800K
Найти аналог
Подметально-уборочные машины
    Машина подметальная Giro 800K
    Арт. 1128711
    Машина подметальная Giro 800K

      Машина подметальная Giro 800K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128711

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Франция
      Объем бака, л
      		2
      Диаметр щетки, мм
      		350
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Подметальная машина Caiman GIRO 800K отлично справляется с уборкой различных загрязнений и даже снега (если его не слишком много). В отличие от снегоуборщика, подметальная машина способна полностью очистить поверхность! Ширина захвата 80 см позволяет быстро убрать большие территории. Дополнительная опция – отвал – не входит в стандартную комплектацию, но может быть приобретена отдельно.

        Преимущества

        • Четырехтактный бензиновый двигатель Kawasaki FJ180V
        • Профессиональный редуктор
        • Подметальная щетка диаметром 35 см
        • Регулировка угла щетки
        • 3 скорости движения вперед и 1 назад
        • Регулируемая по высоте рукоятка
        • Уборка вплотную к стене и бордюру