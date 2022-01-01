Машина подметальная Giro 800K

Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Kawasaki FJ180V

Профессиональный редуктор

Подметальная щетка диаметром 35 см

Регулировка угла щетки

3 скорости движения вперед и 1 назад

Регулируемая по высоте рукоятка

Уборка вплотную к стене и бордюру

Подметальная машина Caiman GIRO 800K отлично справляется с уборкой различных загрязнений и даже снега (если его не слишком много). В отличие от снегоуборщика, подметальная машина способна полностью очистить поверхность! Ширина захвата 80 см позволяет быстро убрать большие территории. Дополнительная опция – отвал – не входит в стандартную комплектацию, но может быть приобретена отдельно.