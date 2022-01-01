Машина подметальная SM 1000W
Арт. 1128667
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Франция
|
Объем бака, л
|1.8
|
Диаметр щетки, мм
|330
- Подметальная машина Caiman SM 1000W предназначена для качественной уборки больших площадей (приусадебные участки, автомобильные стоянки, тропинки, покрытые плиткой, узкие дорожки). Она обладает оптимальным сбалансированным распределением веса, что делает работу с ней чрезвычайно легкой. Снегоуборочная щетка может идеально очищать площади даже от небольшого наста и снега, которые остаются после работы снегоуборщиков. Это позволяет избегать, в дальнейшем, образование наледи и гололеда, способна эффективно убирать снег, сухую и мокрую грязь, листву, оставляя чисто выметенную поверхность при помощи полипропиленовой щетки. Возможно подсоединение в качестве дополнительных опций отвала для уборки снега, контейнера для сбора мусора, системы распыления для влажной уборки, установка цепей на колёса и применение разных вариантов щёток.
Преимущества
- Четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель Subaru Honda GXV160 OHV
- Высокая маневренность и производительность
- Нулевой радиус разворота
- Регулировка угла поворота (22 градуса) и нажима щетки, регулировка скорости вращения
- Профессиональная коробка передач
- Регулируемая по высоте рукоятка
- Уборка вплотную к стене и бордюру
- Профессиональная двухременная система привода щетки
- Профессиональный редуктор привода щетки
- Контейнер для сбора мусора (опция)
- Снегоуборочный отвал (опция)
- Цепи противоскольжения (опция)
- Подметальные щетки различной степени жесткости для уборки в любых условиях (опция)
- Система распыления для влажной уборки (опция)