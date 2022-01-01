Машина подметальная SM 1000W

Преимущества

Четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель Subaru Honda GXV160 OHV

Высокая маневренность и производительность

Нулевой радиус разворота

Регулировка угла поворота (22 градуса) и нажима щетки, регулировка скорости вращения

Профессиональная коробка передач

Регулируемая по высоте рукоятка

Уборка вплотную к стене и бордюру

Профессиональная двухременная система привода щетки

Профессиональный редуктор привода щетки

Контейнер для сбора мусора (опция)

Снегоуборочный отвал (опция)

Цепи противоскольжения (опция)

Подметальные щетки различной степени жесткости для уборки в любых условиях (опция)

Система распыления для влажной уборки (опция)

Подметальная машина Caiman SM 1000W предназначена для качественной уборки больших площадей (приусадебные участки, автомобильные стоянки, тропинки, покрытые плиткой, узкие дорожки). Она обладает оптимальным сбалансированным распределением веса, что делает работу с ней чрезвычайно легкой. Снегоуборочная щетка может идеально очищать площади даже от небольшого наста и снега, которые остаются после работы снегоуборщиков. Это позволяет избегать, в дальнейшем, образование наледи и гололеда, способна эффективно убирать снег, сухую и мокрую грязь, листву, оставляя чисто выметенную поверхность при помощи полипропиленовой щетки. Возможно подсоединение в качестве дополнительных опций отвала для уборки снега, контейнера для сбора мусора, системы распыления для влажной уборки, установка цепей на колёса и применение разных вариантов щёток.