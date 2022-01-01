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Машина подметальная SM 1000W
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Подметально-уборочные машины
    Машина подметальная SM 1000W
    Арт. 1128667
    Машина подметальная SM 1000W

      Машина подметальная SM 1000W

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128667

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Франция
      Объем бака, л
      		1.8
      Диаметр щетки, мм
      		330
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Подметальная машина Caiman SM 1000W предназначена для качественной уборки больших площадей (приусадебные участки, автомобильные стоянки, тропинки, покрытые плиткой, узкие дорожки). Она обладает оптимальным сбалансированным распределением веса, что делает работу с ней чрезвычайно легкой. Снегоуборочная щетка может идеально очищать площади даже от небольшого наста и снега, которые остаются после работы снегоуборщиков. Это позволяет избегать, в дальнейшем, образование наледи и гололеда, способна эффективно убирать снег, сухую и мокрую грязь, листву, оставляя чисто выметенную поверхность при помощи полипропиленовой щетки. Возможно подсоединение в качестве дополнительных опций отвала для уборки снега, контейнера для сбора мусора, системы распыления для влажной уборки, установка цепей на колёса и применение разных вариантов щёток.

        Преимущества

        • Четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель Subaru Honda GXV160 OHV
        • Высокая маневренность и производительность
        • Нулевой радиус разворота
        • Регулировка угла поворота (22 градуса) и нажима щетки, регулировка скорости вращения
        • Профессиональная коробка передач
        • Регулируемая по высоте рукоятка
        • Уборка вплотную к стене и бордюру
        • Профессиональная двухременная система привода щетки
        • Профессиональный редуктор привода щетки
        • Контейнер для сбора мусора (опция)
        • Снегоуборочный отвал (опция)
        • Цепи противоскольжения (опция)
        • Подметальные щетки различной степени жесткости для уборки в любых условиях (опция)
        • Система распыления для влажной уборки (опция)