Машина подметальная SM 1000

Преимущества

Секционные летняя и зимняя щетки

Вариаторы скорости и вращения щетки

Регулируемая рукоятка

Японский двигатель Subaru премиум-класса

Подметальная машина Caiman SM 1000 обладает оптимально сбалансированным распределением веса, что делает работу с ней чрезвычайно легкой. Благодаря пластиковым защитным крыльям специальной формы подметальная машина способна проводить уборку вплотную к различным объектам, в том числе к стене и бордюру. Производительность - 7000 квадратных метров в час. Установлена вариативная система изменения скорости движения машины и вращения щетки. Рычаги управления вариатором удобно расположены на рукоятке. Система позволяет выбрать наиболее комфортный режим движения и вращения щетки в зависимости от вида территории и степени ее загрязнения. Возможно подсоединение в качестве дополнительных опций отвала для уборки снега, цепи противоскольжения, контейнера для сбора мусора, системы распыления для влажной уборки и светодиодной фары.