Машина подметальная SM 1000
Арт. 1128665
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Франция
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Объем бака, л
|3.8
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Диаметр щетки, мм
|330
- Подметальная машина Caiman SM 1000 обладает оптимально сбалансированным распределением веса, что делает работу с ней чрезвычайно легкой. Благодаря пластиковым защитным крыльям специальной формы подметальная машина способна проводить уборку вплотную к различным объектам, в том числе к стене и бордюру. Производительность - 7000 квадратных метров в час. Установлена вариативная система изменения скорости движения машины и вращения щетки. Рычаги управления вариатором удобно расположены на рукоятке. Система позволяет выбрать наиболее комфортный режим движения и вращения щетки в зависимости от вида территории и степени ее загрязнения. Возможно подсоединение в качестве дополнительных опций отвала для уборки снега, цепи противоскольжения, контейнера для сбора мусора, системы распыления для влажной уборки и светодиодной фары.
Преимущества
- Секционные летняя и зимняя щетки
- Вариаторы скорости и вращения щетки
- Регулируемая рукоятка
- Японский двигатель Subaru премиум-класса