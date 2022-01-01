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Машина подметальная SM 1000
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Подметально-уборочные машины
    Машина подметальная SM 1000
    Арт. 1128665
    Машина подметальная SM 1000

      Машина подметальная SM 1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128665

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Франция
      Объем бака, л
      		3.8
      Диаметр щетки, мм
      		330
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Подметальная машина Caiman SM 1000 обладает оптимально сбалансированным распределением веса, что делает работу с ней чрезвычайно легкой. Благодаря пластиковым защитным крыльям специальной формы подметальная машина способна проводить уборку вплотную к различным объектам, в том числе к стене и бордюру. Производительность - 7000 квадратных метров в час. Установлена вариативная система изменения скорости движения машины и вращения щетки. Рычаги управления вариатором удобно расположены на рукоятке. Система позволяет выбрать наиболее комфортный режим движения и вращения щетки в зависимости от вида территории и степени ее загрязнения. Возможно подсоединение в качестве дополнительных опций отвала для уборки снега, цепи противоскольжения, контейнера для сбора мусора, системы распыления для влажной уборки и светодиодной фары.

        Преимущества

        • Секционные летняя и зимняя щетки
        • Вариаторы скорости и вращения щетки
        • Регулируемая рукоятка
        • Японский двигатель Subaru премиум-класса