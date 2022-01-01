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Садовая техника

Триммеры

Найдено: 348 товаров
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  • Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
    6 879 ₽
    4.5
    Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
    леска, нож, 4.1 л.с., 42.7 см³
    Вес, кг: 8.94
    Мощность 4.1 л.с.
    Ширина скашивания, см: 44
    Двигатель 42.7 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Huter GGT-443TX 1,5 кВт , триммерная катушка + диск-фреза 40TP 900/70/2/61
    6 290 ₽
    7 990 ₽
    4.0
    Бензиновый триммер Huter GGT-443TX 1,5 кВт , триммерная катушка + диск-фреза 40TP 900/70/2/61
    леска, диск, 2 л.с.
    Вес, кг: 9
    Мощность 2 л.с.
    Ширина скашивания, см: 25.5
    • -1 700 ₽
    • Выгодный комплект
  • Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
    7 302 ₽
    3.8
    Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
    леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³
    Вес, кг: 7
    Мощность 2.5 л.с.
    Ширина скашивания, см: 44
    Двигатель 43 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
    10 175 ₽
    4.7
    Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
    леска, нож, 3 л.с., 52 см³
    Вес, кг: 8.9
    Мощность 3 л.с.
    Ширина скашивания, см: 46
    Двигатель 52 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Stihl FS 55 41402000475
    25 990 ₽
    4.5
    Бензиновый триммер Stihl FS 55 41402000475
    леска, 1 л.с., 27.2 см³
    Вес, кг: 4.9
    Мощность 1 л.с.
    Ширина скашивания, см: 25.5
    Двигатель 27.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)
    6 990 ₽
    4.5
    Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)
    леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³
    Вес, кг: 9.54
    Мощность 2.5 л.с.
    Двигатель 43 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
    7 387 ₽
    4.5
    Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
    леска, нож, 3 л.с., 52 см³
    Вес, кг: 6.3
    Мощность 3 л.с.
    Ширина скашивания, см: 44
    Двигатель 52 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
    4 401 ₽
    5.0
    Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
    18 В, 7000 об/мин, Li-ion
    Тип двигателя: аккумуляторный
    Емкость аккумулятора, Ач: 2
    Напряжение аккумулятора, В: 18
  • Бензиновый триммер Patriot PT 4555ES Country 250108045
    10 073 ₽
    4.2
    Бензиновый триммер Patriot PT 4555ES Country 250108045
    леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³
    Вес, кг: 8.9
    Мощность 2.5 л.с.
    Ширина скашивания, см: 46
    Двигатель 43 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Stihl FS 38 41400122315
    15 990 ₽
    4.3
    Бензиновый триммер Stihl FS 38 41400122315
    леска, 0.9 л.с., 27.2 см³
    Вес, кг: 4.1
    Мощность 0.9 л.с.
    Ширина скашивания, см: 23
    Двигатель 27.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Электрический триммер Makita UR3502
    11 960 ₽
    12 990 ₽
    3.8
    Электрический триммер Makita UR3502
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1К Вт
    Ширина скашивания (леска) 35 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -1 030 ₽
  • Электрический триммер Huter GET 1200SL
    4 941 ₽
    4.2
    Электрический триммер Huter GET 1200SL
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.2К Вт
    Ширина скашивания (леска) 42 см
    Расположение двигателя: верхнее
  • Аккумуляторный садовый триммер Zitrek DEKO DKTR21, 2х2.0 Ач 063-4239
    4 590 ₽
    5 990 ₽
    5.0
    Аккумуляторный садовый триммер Zitrek DEKO DKTR21, 2х2.0 Ач 063-4239
    21 В, Li-ion
    Тип двигателя: электрический
    Вес, кг: 2
    Емкость аккумулятора, Ач: 2
    Напряжение аккумулятора, В: 21
    • -1 400 ₽
  • Бензиновый триммер Champion T433-2
    9 250 ₽
    4.7
    Бензиновый триммер Champion T433-2
    леска, диск, 1.7 л.с., 42.7 см³
    Вес, кг: 7.2
    Мощность 1.7 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 42.7 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Makita UR3500
    8 299 ₽
    10 900 ₽
    4.2
    Электрический триммер Makita UR3500
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.7К Вт
    Ширина скашивания (леска) 35 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -2 601 ₽
  • Аккумуляторный триммер Patriot TR 235UES 250205235
    4 922 ₽
    5 790 ₽
    5.0
    Аккумуляторный триммер Patriot TR 235UES 250205235
    21 В, 8000 об/мин, Li-ion
    Тип двигателя: аккумуляторный
    Вес, кг: 1.9
    Емкость аккумулятора, Ач: 2
    Напряжение аккумулятора, В: 21
    • -868 ₽
  • Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
    5 857 ₽
    3.9
    Электрический триммер Patriot ET 1200 250304400
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.1К Вт
    Ширина скашивания (леска) 43 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    13 167 ₽
    3.7
    Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    леска, диск, нож, 3 л.с., 52 см³
    Вес, кг: 8.7
    Мощность 3 л.с.
    Ширина скашивания, см: 42
    Двигатель 52 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Champion T333-2
    8 750 ₽
    4.6
    Бензиновый триммер Champion T333-2
    леска, нож, 1.22 л.с., 32.6 см³
    Вес, кг: 7
    Мощность 1.22 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 32.6 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Champion T252
    8 400 ₽
    4.8
    Бензиновый триммер Champion T252
    леска, 0.95 л.с., 25.4 см³
    Вес, кг: 5.2
    Мощность 0.95 л.с.
    Ширина скашивания, см: 35
    Двигатель 25.4 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
    3 358 ₽
    3.6
    Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.5К Вт
    Ширина скашивания (леска) 28 см
    Расположение двигателя: нижнее
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер c неразборной штангой Patriot PT 3555ES Country
    9 937 ₽
    4.1
    Бензиновый триммер c неразборной штангой Patriot PT 3555ES Country
    леска, нож, 1.8 л.с., 33 см³
    Вес, кг: 8.28
    Мощность 1.8 л.с.
    Ширина скашивания, см: 46
    Двигатель 33 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Huter GGT-2500S
    8 690 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Huter GGT-2500S
    леска, нож, 3.3 л.с., 52 см³
    Вес, кг: 7
    Мощность 3.3 л.с.
    Двигатель 52 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р
    7 740 ₽
    8 630 ₽
    5.0
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.7К Вт
    Ширина скашивания (леска) 42 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -890 ₽
  • Бензиновый триммер Stihl FS-250 41342000432
    42 990 ₽
    4.7
    Бензиновый триммер Stihl FS-250 41342000432
    леска, нож, 2.2 л.с., 40.2 см³
    Вес, кг: 6.3
    Мощность 2.2 л.с.
    Двигатель 40.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер Stiga SBC 253 D
    16 990 ₽
    3.5
    Бензиновый триммер Stiga SBC 253 D
    леска, нож, 2.1 л.с., 51.7 см³
    Вес, кг: 8
    Мощность 2.1 л.с.
    Двигатель 51.7 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Makita UR3501
    9 740 ₽
    11 990 ₽
    3.6
    Электрический триммер Makita UR3501
    Режущий элемент: леска
    Мощность 1К Вт
    Ширина скашивания (леска) 35 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -2 250 ₽
  • Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
    5 313 ₽
    3.1
    Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
    Режущий элемент: леска
    Мощность 1К Вт
    Ширина скашивания (леска) 43 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Oleo-Mac SPARTA 25 ECO ALUMINIUM 6103-9137E1T
    25 990 ₽
    4.6
    Бензиновый триммер Oleo-Mac SPARTA 25 ECO ALUMINIUM 6103-9137E1T
    леска, нож, 1 л.с., 25.4 см³
    Вес, кг: 6.2
    Мощность 1 л.с.
    Ширина скашивания, см: 38
    Двигатель 25.4 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Триммер бензиновый Champion Т528S-2, (неразъемн.прям. 1,47кВт 51,7см³ 6,7кг HT21+40/255/25,4 U-ручка)
    8 650 ₽
    Триммер бензиновый Champion Т528S-2, (неразъемн.прям. 1,47кВт 51,7см³ 6,7кг HT21+40/255/25,4 U-ручка)
    леска, диск, 2 л.с., 51.7 см³
    Вес, кг: 6.7
    Мощность 2 л.с.
    Двигатель 51.7 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Новинка
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Stihl FS-45 C-E 41400112383
    16 990 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Stihl FS-45 C-E 41400112383
    леска, 1 л.с., 27.2 см³
    Вес, кг: 4.3
    Мощность 1 л.с.
    Ширина скашивания, см: 45
    Двигатель 27.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 23 0.600.8C1.H01
    3 540 ₽
    5.0
    Электрический триммер Bosch EasyGrassCut 23 0.600.8C1.H01
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.28К Вт
    Ширина скашивания (леска) 23 см
    Расположение двигателя: нижнее
  • Бензиновый триммер Huter GGT-553TX 52см3, 2.5кВт 70/2/55
    8 022 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Huter GGT-553TX 52см3, 2.5кВт 70/2/55
    леска, диск, 3.4 л.с., 52 см³
    Вес, кг: 6.8
    Мощность 3.4 л.с.
    Ширина скашивания, см: 46
    Двигатель 52 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Бензиновый триммер CARVER PROMO PBC-43
    5 350 ₽
    5 990 ₽
    4.0
    Бензиновый триммер CARVER PROMO PBC-43
    леска, нож, 1.7 л.с., 43 см³
    Вес, кг: 8
    Мощность 1.7 л.с.
    Двигатель 43 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • -640 ₽
  • Аккумуляторный триммер DeWalt FLEXVOLT DCM571N
    22 205 ₽
    28 990 ₽
    5.0
    Аккумуляторный триммер DeWalt FLEXVOLT DCM571N
    54 В, 5500 об/мин, Li-ion
    Тип двигателя: аккумуляторный
    Вес, кг: 6.6
    Напряжение аккумулятора, В: 54
    • -6 785 ₽
  • Электрический триммер Maxcut MCE 127 025300127
    5 765 ₽
    5.0
    Электрический триммер Maxcut MCE 127 025300127
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.25К Вт
    Ширина скашивания (леска) 42 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • Персональная скидка
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить триммеры в городе Ярославль по цене от 1 до 999999 рублей. В наличии более 348 наименований. Триммеры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.