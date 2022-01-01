Триммер – это садовый инструмент, предназначенный для скашивания травы, молодых побегов и небольших кустарников. Режущие элементы: леска из полимерного материала, нож или заточенный диск. В зависимости от источника питания выделают несколько моделей, представленных в разделе.

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