Электрический триммер Makita UR3502
Арт. X18612799
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|4.9
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Мощность, кВт
|1
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Ширина скашивания леской, см
|35
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- Электрокоса Makita UR3502 хорошо подходит для дачных участков. Обладает мощностью 1000 Вт и отличается простотой в эксплуатации. Дополнительная рукоятка позволяет жестко зафиксировать инструмент в руках, подвесная система с наплечным ремнем - равномерно распределить нагрузку от веса. Специальный защитный кожух обеспечивает безопасность при работе с электрокосой.
Преимущества
- Отсутствие вредных выхлопов
- Простота в эксплуатации
- Защитный кожух
- Малошумность
- Наплечный ремень - для комфортной работы