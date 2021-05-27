Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический триммер Makita UR3502
3.8
31
11 960 ₽
12 990 ₽
Электрические триммеры
    Электрический триммер Makita UR3502
    Арт. X18612799
    3.8
    31
    Электрический триммер Makita UR3502
    Электрический триммер Makita UR3502
    Электрический триммер Makita UR3502
      Электрический триммер Makita UR3502
      Электрический триммер Makita UR3502
      Электрический триммер Makita UR3502

      Электрический триммер Makita UR3502

      • -1 030 ₽
      11 960 ₽
      12 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X18612799
      3.8
      31

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		4.9
      Мощность, кВт
      		1
      Ширина скашивания леской, см
      		35
      Все характеристики
      • -1 030 ₽
      11 960 ₽
      12 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

      С этим товаром смотрят

      Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5203, 2200 Вт, 1 гнездо, 30 м
      2 010 ₽
      5.0
      Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5203, 2200 Вт, 1 гнездо, 30 м
      Удлинитель-шнур на рамке ТМ Союз 481S-5205, 2200 Вт, 1 гнездо, 50 м
      3 190 ₽
      5.0
      Удлинитель-шнур на рамке ТМ Союз 481S-5205, 2200 Вт, 1 гнездо, 50 м
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      429 ₽
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Защитные очки с дужками Champion C1009 (прозрачные)
      110 ₽
      5.0
      Защитные очки с дужками Champion C1009 (прозрачные)
      Щиток защитный сетчатый Champion C1003 (козырек + сетка)
      530 ₽
      5.0
      Щиток защитный сетчатый Champion C1003 (козырек + сетка)
      Леска для триммера Siat Premium Алюминиум 555005, звезда, 2 мм, 15 м
      248 ₽
      5.0
      Леска для триммера Siat Premium Алюминиум 555005, звезда, 2 мм, 15 м
      Леска для триммера Siat Professional 556005, квадрат, 2 мм, 15 м
      175 ₽
      4.7
      Леска для триммера Siat Professional 556005, квадрат, 2 мм, 15 м
      Защитная маска Siat STANDART 650500 (сетка)
      700 ₽
      5.0
      Защитная маска Siat STANDART 650500 (сетка)
      Головка триммерная полуавтоматическая Champion HT33 C5123
      675 ₽
      760 ₽
      Головка триммерная полуавтоматическая Champion HT33 C5123
      • -85 ₽
      Головка для триммера универсальная Champion HT31
      610 ₽
      5.0
      Головка для триммера универсальная Champion HT31
      Защитные очки Росомз ОЗ7-У Титан 13711
      185 ₽
      4.5
      Защитные очки Росомз ОЗ7-У Титан 13711
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрокоса Makita UR3502 хорошо подходит для дачных участков. Обладает мощностью 1000 Вт и отличается простотой в эксплуатации. Дополнительная рукоятка позволяет жестко зафиксировать инструмент в руках, подвесная система с наплечным ремнем - равномерно распределить нагрузку от веса. Специальный защитный кожух обеспечивает безопасность при работе с электрокосой.

        Преимущества

        • Отсутствие вредных выхлопов
        • Простота в эксплуатации
        • Защитный кожух
        • Малошумность
        • Наплечный ремень - для комфортной работы