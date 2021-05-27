Электрический триммер Makita UR3502

Преимущества

Отсутствие вредных выхлопов

Простота в эксплуатации

Защитный кожух

Малошумность

Наплечный ремень - для комфортной работы

Электрокоса Makita UR3502 хорошо подходит для дачных участков. Обладает мощностью 1000 Вт и отличается простотой в эксплуатации. Дополнительная рукоятка позволяет жестко зафиксировать инструмент в руках, подвесная система с наплечным ремнем - равномерно распределить нагрузку от веса. Специальный защитный кожух обеспечивает безопасность при работе с электрокосой.