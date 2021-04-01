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Электрический триммер Champion ET1005А
4.0
3
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Champion ET1005А
    Арт. О00000016392
    4.0
    3
    Электрический триммер Champion ET1005А
    Электрический триммер Champion ET1005А
    Электрический триммер Champion ET1005А
    Электрический триммер Champion ET1005А
    Электрический триммер Champion ET1005А
    Электрический триммер Champion ET1005А
      Электрический триммер Champion ET1005А
      Электрический триммер Champion ET1005А
      Электрический триммер Champion ET1005А
      Электрический триммер Champion ET1005А
      Электрический триммер Champion ET1005А
      Электрический триммер Champion ET1005А

      Электрический триммер Champion ET1005А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016392
      4.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		3.6
      Мощность, кВт
      		1
      Ширина скашивания леской, см
      		28
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический триммер Champion ET1005А применяется для обработки небольших газонных участков и лужаек. Работает с леской толщиной 2 мм. Защитный кожух предохраняет оператора от летящих частиц.
        Разборная штанга обеспечивает более компактное хранение.

        Преимущества

        • Удобная рукоять для крепкого хвата
        • Отсутствие вредных выхлопов в атмосферу
        • Защитный кожух для безопасности оператора
        • Высокая скорость вращения - для качественного реза
        • Небольшой вес CHAMPION ET1005A для неутомительной работы
        • Верхнее расположение двигателя - для защиты от влаги