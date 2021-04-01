Электрический триммер Champion ET1005А
Арт. О00000016392
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|3.6
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Мощность, кВт
|1
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Ширина скашивания леской, см
|28
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- Электрический триммер Champion ET1005А применяется для обработки небольших газонных участков и лужаек. Работает с леской толщиной 2 мм. Защитный кожух предохраняет оператора от летящих частиц.
Разборная штанга обеспечивает более компактное хранение.
Преимущества
- Удобная рукоять для крепкого хвата
- Отсутствие вредных выхлопов в атмосферу
- Защитный кожух для безопасности оператора
- Высокая скорость вращения - для качественного реза
- Небольшой вес CHAMPION ET1005A для неутомительной работы
- Верхнее расположение двигателя - для защиты от влаги