Преимущества

Удобная рукоять для крепкого хвата

Отсутствие вредных выхлопов в атмосферу

Защитный кожух для безопасности оператора

Высокая скорость вращения - для качественного реза

Небольшой вес CHAMPION ET1005A для неутомительной работы

Верхнее расположение двигателя - для защиты от влаги

Электрический триммер Champion ET1005А применяется для обработки небольших газонных участков и лужаек. Работает с леской толщиной 2 мм. Защитный кожух предохраняет оператора от летящих частиц.Разборная штанга обеспечивает более компактное хранение.