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Электрический триммер Huter GET-1000S
5.0
2
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Huter GET-1000S
    Арт. О00000012962
    5.0
    2
    Электрический триммер Huter GET-1000S
    Электрический триммер Huter GET-1000S
    Электрический триммер Huter GET-1000S
    Электрический триммер Huter GET-1000S
    Электрический триммер Huter GET-1000S
    Электрический триммер Huter GET-1000S
    Электрический триммер Huter GET-1000S
      Электрический триммер Huter GET-1000S
      Электрический триммер Huter GET-1000S
      Электрический триммер Huter GET-1000S
      Электрический триммер Huter GET-1000S
      Электрический триммер Huter GET-1000S
      Электрический триммер Huter GET-1000S
      Электрический триммер Huter GET-1000S

      Электрический триммер Huter GET-1000S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012962
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		5.2
      Мощность, кВт
      		1
      Ширина скашивания леской, см
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический триммер Huter GET-1000S станет отличным помощником для любого владельца частного дома - данная модель быстро подстрижет газон, что упрощает уход за дворовой территорией. Особенность данной модели - компактные размеры и небольшой вес, что позволяет с комфортом выполнять стрижку газона.

        Преимущества

        • Удобная ручка с выключателем способствует лучшему удержанию инструмента
        • Режущий элемент - леска сечением 2 мм
        • Вспомогательная ручка надежно фиксирует инструмент в процессе работы
        • Вентиляционные каналы корпуса электродвигателя помогают его охлаждать
        • Защитный кожух оберегает от мелких камней и мелкого мусора, который может отлететь в процессе работы
        • Изогнутая штанга
        • Двойная изоляция
        • Защита от случайного включения