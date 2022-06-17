Преимущества

Удобная ручка с выключателем способствует лучшему удержанию инструмента

Режущий элемент - леска сечением 2 мм

Вспомогательная ручка надежно фиксирует инструмент в процессе работы

Вентиляционные каналы корпуса электродвигателя помогают его охлаждать

Защитный кожух оберегает от мелких камней и мелкого мусора, который может отлететь в процессе работы

Изогнутая штанга

Двойная изоляция

Защита от случайного включения

Электрический триммер Huter GET-1000S станет отличным помощником для любого владельца частного дома - данная модель быстро подстрижет газон, что упрощает уход за дворовой территорией. Особенность данной модели - компактные размеры и небольшой вес, что позволяет с комфортом выполнять стрижку газона.