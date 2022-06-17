Электрический триммер Huter GET-1000S
Арт. О00000012962
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|5.2
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Мощность, кВт
|1
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Ширина скашивания леской, см
|35
- Электрический триммер Huter GET-1000S станет отличным помощником для любого владельца частного дома - данная модель быстро подстрижет газон, что упрощает уход за дворовой территорией. Особенность данной модели - компактные размеры и небольшой вес, что позволяет с комфортом выполнять стрижку газона.
Преимущества
- Удобная ручка с выключателем способствует лучшему удержанию инструмента
- Режущий элемент - леска сечением 2 мм
- Вспомогательная ручка надежно фиксирует инструмент в процессе работы
- Вентиляционные каналы корпуса электродвигателя помогают его охлаждать
- Защитный кожух оберегает от мелких камней и мелкого мусора, который может отлететь в процессе работы
- Изогнутая штанга
- Двойная изоляция
- Защита от случайного включения