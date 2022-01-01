Триммеры-кусторезы с диском
Найдено: 43 товара
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 6 290 ₽7 990 ₽леска, диск, 2 л.с.Вес, кг: 9Мощность 2 л.с.Ширина скашивания, см: 25.5
- -1 700 ₽
- Выгодный комплект
- 9 250 ₽леска, диск, 1.7 л.с., 42.7 см³Вес, кг: 7.2Мощность 1.7 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 42.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Персональная скидка
-
- 10 999 ₽13 165 ₽леска, диск, нож, 3 л.с., 52 см³Вес, кг: 8.7Мощность 3 л.с.Ширина скашивания, см: 42Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- -2 166 ₽
-
- 8 022 ₽леска, диск, 3.4 л.с., 52 см³Вес, кг: 6.8Мощность 3.4 л.с.Ширина скашивания, см: 46Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 8 650 ₽Триммер бензиновый Champion Т528S-2, (неразъемн.прям. 1,47кВт 51,7см³ 6,7кг HT21+40/255/25,4 U-ручка)леска, диск, 2 л.с., 51.7 см³Вес, кг: 6.7Мощность 2 л.с.Двигатель 51.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Новинка
- Персональная скидка
- 14 990 ₽леска, диск, 1.5 л.с., 33.5 см³Вес, кг: 7.8Мощность 1.5 л.с.Ширина скашивания, см: 42Двигатель 33.5 куб.смТактность двигателя: четырехтактный
- 32 000 ₽леска, диск, 20 см³Вес, кг: 4.5Двигатель 20 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 13 990 ₽леска, диск, 3 л.с., 51.8 см³Вес, кг: 8.6Мощность 3 л.с.Ширина скашивания, см: 42Двигатель 51.8 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 71 990 ₽леска, диск, 2.9 л.с., 44.3 см³Вес, кг: 8.1Мощность 2.9 л.с.Двигатель 44.3 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 8 990 ₽Режущий элемент: леска, дискМощность 0.5К ВтШирина скашивания (леска) 40 смРасположение двигателя: верхнее
- 18 190 ₽леска, диск, 3.9 л.с., 51.7 см³Вес, кг: 7Мощность 3.9 л.с.Двигатель 51.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 6 975 ₽7 750 ₽Режущий элемент: леска, диск, ножМощность 1.6К ВтШирина скашивания (леска) 38 смРасположение двигателя: верхнее
- -775 ₽
-
- 42 990 ₽леска, диск, нож, 1.2 л.с., 27.2 см³Вес, кг: 4.8Мощность 1.2 л.с.Двигатель 27.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 6 800 ₽диск, 2.5 л.с., 52 см³Вес, кг: 8Мощность 2.5 л.с.Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Персональная скидка
-
- 10 990 ₽леска, диск, 2 л.с., 41.7 см³Вес, кг: 8.3Мощность 2 л.с.Ширина скашивания, см: 42Двигатель 41.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Персональная скидка
-
- 7 990 ₽Бензиновый триммер Champion Т438S-2, неразъемн.прям., 1.25кВт 42,7см³ 6.6кг, HT21+40/255/25,4 U-ручкалеска, диск, 1.7 л.с., 42.7 см³Вес, кг: 6.6Мощность 1.7 л.с.Двигатель 42.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Персональная скидка
-
- 9 990 ₽леска, диск, 1.6 л.с., 32.2 см³Вес, кг: 7.15Мощность 1.6 л.с.Ширина скашивания, см: 42Двигатель 32.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Персональная скидка
-
- 13 490 ₽леска, диск, 1.35 л.с., 32.6 см³Вес, кг: 8.837Мощность 1.35 л.с.Ширина скашивания, см: 46Двигатель 32.6 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, диск, нож, 3 л.с., 52 см³Вес, кг: 7.7Мощность 3 л.с.Ширина скашивания, см: 41.5Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, диск, 3 л.с., 51.7 см³Вес, кг: 9.8Мощность 3 л.с.Ширина скашивания, см: 46Двигатель 51.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, диск, нож, 2.5 л.с., 42.7 см³Вес, кг: 7.5Мощность 2.5 л.с.Ширина скашивания, см: 42Двигатель 42.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, диск, нож, 1.05 л.с., 25.4 см³Вес, кг: 6.28Мощность 1.05 л.с.Двигатель 25.4 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличииРежущий элемент: леска, дискМощность 1.2К ВтШирина скашивания (леска) 45 смРасположение двигателя: верхнее
- Нет в наличиилеска, диск, 3.9 л.с., 52 см³Вес, кг: 7Мощность 3.9 л.с.Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
Триммеры-кусторезы с диском в интернет-магазине «Бигам» по цене от 15990 рублей до 52990 рублей. В наличии более 5 наименований. Купить триммеры с диском on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.