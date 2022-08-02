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Триммер бензиновый DT 33S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Триммер бензиновый DT 33S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Арт. mir-instrumenta_44618
    5.0
    1
    Триммер бензиновый DT 33S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Триммер бензиновый DT 33S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Триммер бензиновый DT 33S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DT 33S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DT 33S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DT 33S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

      Триммер бензиновый DT 33S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. mir-instrumenta_44618
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7
      Мощность, л.с.
      		1
      Тактность двигателя
      		двухтактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер DENZEL DT 33S 96223 справится со скашиванием густой травы на неровных больших площадях. Имеет точную балансировку, полуавтоматическую подачу лески, эргономичную конструкцию. Разборная штанга позволяет экономить место при хранении.

        Преимущества

        • DENZEL DT 33S 96223 оснащен мощным и экономичным двигателем
        • Наработка на отказ 80 часов, подтвержденная испытаниями
        • Разъёмная штанга - для компактности при хранении и транспортировке
        • Высококачественный ударопрочный пластик
        • Полуавтоматическая катушка с леской, трехлопастной нож и ремень в комплекте
        • Надежная конструкция стартера
        • Эргономичная конструкция