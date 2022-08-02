Триммер бензиновый DT 33S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

Преимущества

DENZEL DT 33S 96223 оснащен мощным и экономичным двигателем

Наработка на отказ 80 часов, подтвержденная испытаниями

Разъёмная штанга - для компактности при хранении и транспортировке

Высококачественный ударопрочный пластик

Полуавтоматическая катушка с леской, трехлопастной нож и ремень в комплекте

Надежная конструкция стартера

Эргономичная конструкция

Бензиновый триммер DENZEL DT 33S 96223 справится со скашиванием густой травы на неровных больших площадях. Имеет точную балансировку, полуавтоматическую подачу лески, эргономичную конструкцию. Разборная штанга позволяет экономить место при хранении.